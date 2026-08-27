„A Fidesz ezzel is a gazdagok zsebét tömte” – ismét vitatható kijelentést tett Lannert Judit

Ismét vitatható kijelentést tett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az Országgyűlés ülésén – hívta fel rá a figyelmet Facebook-bejegyzésében Nagy Attila Tibor. A miniszter Szűcs Gábor fideszes képviselőnek válaszolva azt mondta:

Lannert Judit újabb nehezen védhető kijelentést tett (Forrás: Facebook/Lannert Judit)

A Fidesz családi adókedvezménye kifejezetten a jómódú családoknak szólt, saját zsebüket tömve ezzel, és nem a hátrányos helyzetűeket.”

Lannert Juditnak ezt nem kellett volna mondania

A politikai elemző úgy fogalmazott:

Lannert Judit kijelentése ebben a formában nehezen védhető, hiszen a családi adókedvezményt nem kizárólag a gazdag családok vehették igénybe.

Elismerte ugyanakkor, hogy a magasabb jövedelműek nagyobb összeget tudtak érvényesíteni a kedvezményből, ez azonban önmagában még nem támasztja alá a miniszter által használt, erősen támadó megfogalmazást.