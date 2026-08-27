„A Fidesz ezzel is a gazdagok zsebét tömte” – ismét vitatható kijelentést tett Lannert Judit

Ismét vitatható kijelentést tett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az Országgyűlés ülésén – hívta fel rá a figyelmet Facebook-bejegyzésében Nagy Attila Tibor. A miniszter Szűcs Gábor fideszes képviselőnek válaszolva azt mondta:
A Fidesz családi adókedvezménye kifejezetten a jómódú családoknak szólt, saját zsebüket tömve ezzel, és nem a hátrányos helyzetűeket.”
Lannert Juditnak ezt nem kellett volna mondania
A politikai elemző úgy fogalmazott:
Lannert Judit kijelentése ebben a formában nehezen védhető, hiszen a családi adókedvezményt nem kizárólag a gazdag családok vehették igénybe.
Elismerte ugyanakkor, hogy a magasabb jövedelműek nagyobb összeget tudtak érvényesíteni a kedvezményből, ez azonban önmagában még nem támasztja alá a miniszter által használt, erősen támadó megfogalmazást.
Nagy Attila Tibor több kérdést is felvetett Lannert Judit szavaival kapcsolatban:
- valóban csak a jómódú családokat segítette-e a családi adókedvezmény;
- a kedvezményt igénybe vevő Tisza-szavazókra is vonatkozik-e a „saját zsebük tömése” kifejezés;
- pontosan kiket és milyen alapon bírált a miniszter;
- miért választott ilyen könnyen támadható megfogalmazást egy parlamenti válaszban.
A politikai elemző szerint a családi adókedvezmény kedvezményezettjei között számos jelenlegi Tisza-szavazó is lehetett. Emiatt szerinte joggal vetődik fel a kérdés, hogy Lannert Judit őket is azzal vádolja-e, hogy a saját zsebüket tömték.
Nagy Attila Tibor úgy értékelte, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter kijelentésével ismét teljesen fölöslegesen adott lehetőséget politikai ellenfeleinek a támadásra.
Lannert Judit egyébként ezt Szűcs Gábor fideszes képviselőnek mondta a parlament mai ülésén (a videóban 4:44-nél), aki sérelmezte, hogy sok rászoruló nem részesül az iskolakezdési támogatásban, és a Tisza nem ezt ígérte a kampányban.