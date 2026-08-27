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Újabb vitatható kijelentést tett Lannert Judit

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lannert judit

„A Fidesz ezzel is a gazdagok zsebét tömte” – ismét vitatható kijelentést tett Lannert Judit

45 perce
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Újabb vitatható kijelentést tett az oktatási és gyermekügyi miniszter az Országgyűlésben, amikor a családi adókedvezményt a jómódú családok támogatásaként állította be. Nagy Attila Tibor elemző szerint Lannert Judit ezzel teljesen fölöslegesen nyitott újabb támadási felületet maga ellen.
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Ismét vitatható kijelentést tett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az Országgyűlés ülésén – hívta fel rá a figyelmet Facebook-bejegyzésében Nagy Attila Tibor. A miniszter Szűcs Gábor fideszes képviselőnek válaszolva azt mondta: 

Lannert Judit
Lannert Judit újabb nehezen védhető kijelentést tett (Forrás: Facebook/Lannert Judit)

A Fidesz családi adókedvezménye kifejezetten a jómódú családoknak szólt, saját zsebüket tömve ezzel, és nem a hátrányos helyzetűeket.”

Lannert Juditnak ezt nem kellett volna mondania

A politikai elemző úgy fogalmazott: 

Lannert Judit kijelentése ebben a formában nehezen védhető, hiszen a családi adókedvezményt nem kizárólag a gazdag családok vehették igénybe. 

Elismerte ugyanakkor, hogy a magasabb jövedelműek nagyobb összeget tudtak érvényesíteni a kedvezményből, ez azonban önmagában még nem támasztja alá a miniszter által használt, erősen támadó megfogalmazást.

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Nagy Attila Tibor több kérdést is felvetett Lannert Judit szavaival kapcsolatban:

  • valóban csak a jómódú családokat segítette-e a családi adókedvezmény;
  • a kedvezményt igénybe vevő Tisza-szavazókra is vonatkozik-e a „saját zsebük tömése” kifejezés;
  • pontosan kiket és milyen alapon bírált a miniszter;
  • miért választott ilyen könnyen támadható megfogalmazást egy parlamenti válaszban.

A politikai elemző szerint a családi adókedvezmény kedvezményezettjei között számos jelenlegi Tisza-szavazó is lehetett. Emiatt szerinte joggal vetődik fel a kérdés, hogy Lannert Judit őket is azzal vádolja-e, hogy a saját zsebüket tömték.

Nagy Attila Tibor úgy értékelte, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter kijelentésével ismét teljesen fölöslegesen adott lehetőséget politikai ellenfeleinek a támadásra.

Lannert Judit egyébként ezt Szűcs Gábor fideszes képviselőnek mondta a parlament mai ülésén (a videóban 4:44-nél), aki sérelmezte, hogy sok rászoruló nem részesül az iskolakezdési támogatásban, és a Tisza nem ezt ígérte a kampányban. 

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