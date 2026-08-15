Már több mint kétszáz tankönyvvé nyilvánítási kérelem érkezett június eleje óta

Lannert Judit szombaton a Facebook-oldalán közölte, hogy eddig 209 tankönyvvé nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Ezek közül 145 esetében az eljárás már sikeresen befejeződött.

Lannert Judit közlése szerint folyamatosan frissül az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzéke

Fotó: Lannert Judit Facebook-oldala

A miniszter tájékoztatása szerint az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok egyre szélesebb és sokszínűbb kínálatból választhatnak.

Lannert Judit: pótrendelésben egészíthetik ki az iskolák a korábbi rendeléseket

Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24. és szeptember 15. között, pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvvé nyilvánítási eljárása addig sikeresen lezárul.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ez nem érinti az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket. Az iskolák a pótrendelés során egészíthetik ki korábbi rendelésüket azokkal a kiegészítő kiadványokkal, amelyeket időközben tankönyvvé nyilvánítottak és elérhetővé tettek.

A tárca célja, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott, a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék – közölte Lannert Judit.