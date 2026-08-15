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tankönyv

Már több mint kétszáz tankönyvvé nyilvánítási kérelem érkezett június eleje óta

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Több mint kétszáz tankönyvvé nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás nyomán kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közlése szerint az eljárások jelentős része már sikeresen lezárult, az újonnan elérhetővé váló kiadványokat pedig az iskolák pótrendelés keretében kérhetik.
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tankönyvOktatási Hivataloktatás

Lannert Judit szombaton a Facebook-oldalán közölte, hogy eddig 209 tankönyvvé nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Ezek közül 145 esetében az eljárás már sikeresen befejeződött.

Lannert Judit közlése szerint folyamatosan frissül az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzéke Fotó: Lannert Judit Facebook-oldala
Lannert Judit közlése szerint folyamatosan frissül az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzéke
Fotó: Lannert Judit Facebook-oldala

A miniszter tájékoztatása szerint az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok egyre szélesebb és sokszínűbb kínálatból választhatnak.

Lannert Judit: pótrendelésben egészíthetik ki az iskolák a korábbi rendeléseket

Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24. és szeptember 15. között, pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvvé nyilvánítási eljárása addig sikeresen lezárul.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ez nem érinti az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket. Az iskolák a pótrendelés során egészíthetik ki korábbi rendelésüket azokkal a kiegészítő kiadványokkal, amelyeket időközben tankönyvvé nyilvánítottak és elérhetővé tettek.

A tárca célja, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott, a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék – közölte Lannert Judit.

 

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