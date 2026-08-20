Lázár János lemondása felgyorsíthatja a Fidesz átalakulását

A szakértő szerint a Fidesz megújulás a kormánypárt számára is kihívásokat tartogathat még akkor is, ha ezt egyelőre nem látják. Dornfeld László szerint ugyanis Lázár János lemondásával a Fidesz megújulása új lendületet vehet, a régi arcok eltűnésével pedig a támadási felület is kevesebb lesz.

Lázár János távozásával felgyorsulhat a Fidesz megújulása, ez pedig a kormánypártot is nehéz helyzetbe hozhatja

Fotó: Polyák Attila

Magyar Péter egyik visszatérő politikai taktikája, hogy a korábbi kormányzati teljesítményt ostorozza, ezzel pedig megpróbálja invalidálni a Fidesz össze kritikáját. Ez a fegyver azonban hamarosan a múlté lehet. Mint arról az Origo is beszámolt, Lázár János augusztus 20-ával lemondott parlamenti mandátumáról.

Indoklásában a politikus három dolgot emelt ki, az egyik a felelősségvállalás, a másik a kialakult önkényuralmi rendszer, a harmadik pedig a Fidesz megújulása. Utóbbi kapcsán hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben a lemondással teheti a legtöbbet a megújulásért.

A bejelentés kapcsán a Hír TV megkereste Dornfeld Lászlót, aki hangsúlyozta, hogy Lázár távozásával felgyorsulhat a párt megújulása. „Szerintem ez egy jó döntés alapvetően, a Tisza pedig egy politikai hibába esett bele a parlamenti képviselői mandátumok korlátozta, maximálta” – hangsúlyozta. A szakértő szerint ugyanakkor ez végül még visszaüthet politikailag a kormánypártra.

Dornfeld ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a Fidesz ismert arcainak a távozásával a Tisza támadási felületet veszít, hiszen míg például Lázárt lehetett régi ügyekkel támadni, az új képviselőkön ezzel nem lehet majd fogást találni.

A szakértő szerint a Tisza tehát a mandátumok korlátozásával saját maga kényszerítette ki, hogy a Fidesz magasabb fokozatba kapcsoljon a megújulás terén. A távozás kapcsán egyúttal Dornfeld jelezte, hogy nem gondolja, hogy Lázár János eltűnne a közéletből, jelenleg csak annyi történt, hogy hátrébb lépett a jelenlegi szerepéből és a párt munkáját más módon segíti majd.