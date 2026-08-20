Lázár János lemondott mandátumáról

2026. augusztus 20-i hatállyal lemondok az országgyűlési képviselői mandátumomról – írta közösségi oldalán a korábbi miniszter. Lázár János szerint lemondásának három oka van, többek között a felelősségvállalás is.
A frakció munkájában azért vállaltam szerepet, mert egyetértettem a pártvezetés érveivel abban: a Fidesz megújulása mellett legalább ilyen szükség van a politikai folytonosságra is. Ma ezt másképp látom. A választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni
– hangsúlyozta Lázár.
A Fidesz politikusa egyúttal jelezte, hogy lemondásának három nyomós oka is van. Az egyik a személyes felelősségvállalás kérdése. Ennek kapcsán Lázár hangsúlyozta, hogy az „intézményi hübriszben” és az „alkalmazkodóképesség hiányában” amely szerepet játszott a választási vereségben neki is felelőssége van. „Akik ennek a kampánynak az alakítói voltunk, mindannyian viseljük a felelősséget a vereségért. Kétségkívül nekem is voltak rossz mondataim, amelyek ártottak a Fidesznek és talán még többet nekem személyesen” – emelte ki.
A másik nyomós ok amit Lázár emlegetett azonban az az önkény, amely a Tisza kormányzásával kialakult Magyarországon. „A Tisza-demokrácia azt jelenti, ők mondják meg, hogy ki indulhat a választásokon és ki nem” – hangsúlyozta, utalva az Alaptörvény-módosítás által életbe lépő mandátumi korlátozásra.
Lázár ennek kapcsán továbbá kiemelte, hogy a kormánynak jelenleg a Fidesz megsemmisítése a célja nem pedig az ország felemelése. „Akit pedig csak a bosszú hajt, zátonyra futtatja az országot, káoszba fullasztja az egész társadalmat”. A harmadik okként pedig Lázár a megújulást nevezte meg.
Építő és együttműködést kereső embernek tartom magam. Nekem ebben a rombolásban, a parlamenti cirkuszban, a napi személyeskedő csatározásokban nincs sem helyem, sem jövőm. A politikai felelősségből semmit nem hárítok el, a politikai lehetőséget ugyanakkor teljes egészében átadom a Fidesz által kiválasztandó utódomnak. Ezt tartom az egyetlen helyes lépésnek, hogy az abszolút filmszínház időszakában sem terhére, hanem hasznára lehessek a politikai közösségemnek
– írta.
A korábbi miniszter szerint jelen helyzetbe a pártnak új vezetésre, új irányra és kulturális váltásra van szüksége ahhoz, hogy sikeres tudjon lenni, ehhez a megújuláshoz pedig ő a lemondásával tud a legtöbbet tenni. Ugyanakkor Lázár jelezte, hogy kész új kihívások után nézni parlamenti karrierjének lezárása után.
A parlamenti pályafutásom 25 éves fejezetét ezért most lezárom. 51 éves vagyok, tele energiával, tapasztalattal és munkavággyal. Van bennem még elég tartalék ahhoz, hogy új dolgokat tanuljak, hogy új feladatok, kihívások elé álljak. A sokat hangoztatott megújulást nemcsak a politikában és a pártban kell elkezdeni, hanem saját magunkban is. Én ezt teszem
– zárta bejegyzését.
Fidesz: Lázár János távozása tervezett
A párt nem sokkal a korábbi miniszter bejelentése után már reagált is. A Fidesz közleménye szerint Lázár távozása a párt megújulásával összhangban történt, nem pedig váratlan eseményről van szó.
Lázár János a mai nappal lemond parlamenti mandátumáról. Döntése a Fidesz-frakció tervezett átalakításának része – írták.
Magyarország és a magyar emberek érdekében képviselőként végzett munkáját köszönjük. A megüresedett mandátum betöltéséről, illetve az átalakítás további lépéseiről a megfelelő időben tájékoztatást adunk
– zárta közleményét a párt.