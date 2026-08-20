Lázár János lemondott mandátumáról

2026. augusztus 20-i hatállyal lemondok az országgyűlési képviselői mandátumomról – írta közösségi oldalán a korábbi miniszter. Lázár János szerint lemondásának három oka van, többek között a felelősségvállalás is.

Lázár János lemondott parlamenti mandátumáról

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A frakció munkájában azért vállaltam szerepet, mert egyetértettem a pártvezetés érveivel abban: a Fidesz megújulása mellett legalább ilyen szükség van a politikai folytonosságra is. Ma ezt másképp látom. A választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni

– hangsúlyozta Lázár.

A Fidesz politikusa egyúttal jelezte, hogy lemondásának három nyomós oka is van. Az egyik a személyes felelősségvállalás kérdése. Ennek kapcsán Lázár hangsúlyozta, hogy az „intézményi hübriszben” és az „alkalmazkodóképesség hiányában” amely szerepet játszott a választási vereségben neki is felelőssége van. „Akik ennek a kampánynak az alakítói voltunk, mindannyian viseljük a felelősséget a vereségért. Kétségkívül nekem is voltak rossz mondataim, amelyek ártottak a Fidesznek és talán még többet nekem személyesen” – emelte ki.

A másik nyomós ok amit Lázár emlegetett azonban az az önkény, amely a Tisza kormányzásával kialakult Magyarországon. „A Tisza-demokrácia azt jelenti, ők mondják meg, hogy ki indulhat a választásokon és ki nem” – hangsúlyozta, utalva az Alaptörvény-módosítás által életbe lépő mandátumi korlátozásra.

Lázár ennek kapcsán továbbá kiemelte, hogy a kormánynak jelenleg a Fidesz megsemmisítése a célja nem pedig az ország felemelése. „Akit pedig csak a bosszú hajt, zátonyra futtatja az országot, káoszba fullasztja az egész társadalmat”. A harmadik okként pedig Lázár a megújulást nevezte meg.

Építő és együttműködést kereső embernek tartom magam. Nekem ebben a rombolásban, a parlamenti cirkuszban, a napi személyeskedő csatározásokban nincs sem helyem, sem jövőm. A politikai felelősségből semmit nem hárítok el, a politikai lehetőséget ugyanakkor teljes egészében átadom a Fidesz által kiválasztandó utódomnak. Ezt tartom az egyetlen helyes lépésnek, hogy az abszolút filmszínház időszakában sem terhére, hanem hasznára lehessek a politikai közösségemnek

– írta.