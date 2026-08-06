Minimálbért kapott Lázár János a sok parlamenti hiányzás miatt

A júliusi parlamenti fizetés elszámolása szerint Lázár János bruttó 322 800 forintos parlamenti tiszteletdíjat kapott, miután a hónapban a szavazások több mint kilencven százalékáról igazolatlanul hiányzott – írja a Telex. A lap szerint a Fidesz országgyűlési képviselőjének fizetését a távolmaradások miatt a minimálbér összegére csökkentették.

Lázár János júliusi parlamenti fizetése a minimálbér összegére csökkent (Fotó: Ladóczki Balázs)

Szijjártó Péter még Lázár Jánosnál is kisebb összeget kapott

A parlamenti szabályok szerint júniustól szigorúbb következményei vannak az igazolatlan hiányzásoknak. Ha egy képviselő a szavazások több mint negyedétől igazolatlanul távol marad, a házelnök a hiányzás mértékével arányosan csökkentheti a tiszteletdíját.

Lázár János esetében ez azt eredményezte, hogy a júliusi parlamenti fizetése a minimálbér összegére csökkent. A képviselőnek a júniusi vagyonnyilatkozata alapján más forrásokból is származik jövedelme.

Lázár Jánosnál is kevesebb fizetést utaltak Szijjártó Péternek, aki a hónap közepén lemondott országgyűlési mandátumáról, miután a BYD-hoz igazolt. A volt külügyminiszter bruttó 256 554 forintot kapott júliusra.

A legtöbbet hiányzók között szerepelt a fideszes Kovács Sándor és a tiszás Balatincz Péter is, azonban az ő távolmaradásukat elfogadta az Országgyűlés elnöke. A Tisza-frakció tájékoztatása szerint Balatincz Péter egészségügyi okokból, kórházi kezelés miatt hiányzott.

Nem csökkentették ugyanakkor Kocsis Máté, Máthé Zsuzsa és Orbán Anita tiszteletdíját sem, mivel hiányzásukat elfogadhatónak ítélték.

Orbán Balázs fizetéséből szintén jelentős összeget vontak le a hiányzások miatt, míg Pócs János és Hankó Balázs tiszteletdíja is a hiányzásuk mértékénél nagyobb összeggel csökkent.

A parlamenti hiányzások az alakuló ülés óta visszatérő témának számítanak. Forsthoffer Ágnes korábban arról írt közösségi oldalán, hogy a képviselőknek tiszteletben kell tartaniuk munkahelyüket, ezért a parlament honlapján

kereshetővé tették a szavazási hiányzások adatait.

Májusban még nem alkalmaztak szankciókat, júniustól azonban már csökkentették azoknak a képviselőknek a tiszteletdíját, akik indoklás nélkül maradtak távol.