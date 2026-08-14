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Lázár János

Lázár János Szombathelyen tűnt fel

1 órája
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A Fidesz szombathelyi irodájában tartottak megbeszélést csütörtök délután a Vas vármegyei választókerületi vezetők részvételével. Az Ugytudjuk.hu információi szerint Lázár János a jövőbeli teendőkről egyeztetett a jelen lévő politikusokkal.
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Lázár JánosVas vármegyeSzombathelyenFidesz KDMP

Lázár János csütörtök délután Szombathelyen járt, ahol a Fidesz helyi irodájában tartott eligazítást a Vas vármegyei választókerületi elnököknek – írta az Ugytudjuk.hu.

Lázár János, volt építési és közlekedési miniszter
Lázár János, volt építési és közlekedési miniszter
Fotó: Ladóczki Balázs

A lap beszámolója szerint Lázár Jánost a Fidesz szombathelyi irodája előtt fotózták le. A felvételt a portál egyik olvasója küldte el a szerkesztőségnek.

Lázár János Szombathelyen tartott eligazítást

A megbeszélésen Ágh Péter, a Vas02-es, valamint V. Németh Zsolt, a Vas03-as választókerület elnöke vett részt. A Vas01-es választókerület elnöke, Vámos Zoltán a lap információi szerint nem volt jelen.

Az egyeztetésen a választókerületi elnökök jövőbeli teendőiről volt szó.

 

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