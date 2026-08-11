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legfőbb ügyész

Döntött a parlament: augusztus 25-én távozik a legfőbb ügyész

5 órája
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Elfogadta az Országgyűlés azt az indítványt, amely lerövidíti Nagy Gábor Bálint lemondási idejét. A legfőbb ügyész így augusztus 25-én távozik hivatalából.
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legfőbb ügyészOrszággyűlésparlamentTisza-kormány

Az Országgyűlés 146 igen szavazattal és 44 tartózkodás mellett elfogadta a Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről szóló indítványt. Mint arról az Origo beszámolt, a hétfői ülésnap után kedden ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amely délután köztársasági elnökké választhatja a Tisza által jelölt Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét. A szavazás előtt azonban határozathozatalokra is sor került, ennek keretében döntött úgy a tiszás többségű parlament, hogy a legfőbb ügyész lemondási ideje augusztus 25-én ér véget.

Az Országgyűlés 146 igen szavazattal és 44 tartózkodás mellett elfogadta a Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről szóló indítványt (Fotó: Csudai Sándor)
Az Országgyűlés elfogadta a Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről szóló indítványt (Fotó: Csudai Sándor)

Hamarabb távozik a legfőbb ügyész

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész július 22-én nyújtotta be a legfőbb ügyészi tisztségéről való lemondását az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnöknek. A legfőbb ügyész egyben kérte a hozzájárulást ahhoz, hogy a törvényben rögzített

hat hónap helyett a lemondási időt rövidebb időtartamban

állapítsák meg.

 

 

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