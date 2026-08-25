Feljelentést tett a Külügyminisztérium a lélegeztetőgép-beszerzések miatt

A Külügyminisztérium feljelentést tett a 2020-as lélegeztetőgép-beszerzések miatt – tájékoztatta az Origót a Miniszterelnökség. Orbán Anita minisztériuma átvilágítást tartott, és a feltárt információk alapján szerintük felvetődik a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja és az előző felsővezetés felelőssége. Mintegy 300 milliárd forintnyi közpénzt költöttek a vizsgált beszerzésekre.

Orbán Anita minisztériuma feljelentést tett a 2020-as lélegeztetőgép-beszerzések miatt (Forrás: Facebook)

Több ezer dokumentumot vizsgáltak át a Külügyminisztériumban a 2020 márciusában és áprilisában kezdett lélegeztetőgép-beszerzés átvilágítása során. A munkát nehezítette, hogy a dokumentáció hiányos volt, több állományt feltételezett törlés után informatikai eszközökkel kellett helyreállítani.

A járvány idején 17 ezer lélegeztetőgépet vettek

A Szijjártó Péter vezette Külügyminisztérium a Covid-járvány elleni védekezés részeként körülbelül 300 milliárd forint értékben vásárolt egészségügyi eszközöket, főleg lélegeztetőgépeket. A Külügyminisztérium szerint

a gépek vásárlása közbeszerzési eljárás mellőzésével történt, a szállítmányok megérkezése után pedig több készülék alkalmatlannak, hibásnak bizonyult.

A mintegy 17 ezer darab lélegeztetőgép nagy részét közvetítő cégeken keresztül vették meg, közülük több az üzletnek köszönhetően megtöbbszörözte a beszerzéseket megelőző árbevételét. A készülékek jelentős hányada sosem került kórházi felhasználásra, raktározásuk költsége is többmilliárdos összegre rúg.

Minden nap újabb lépés a magyar emberek vagyonának visszaszerzése érdekében

– kommentálta a külügyi tárca bejelentését Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán.