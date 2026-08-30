A Fidesz szerint azért mondott le egy helyettes államtitkár, mert nem bírta Lőrincz Viktória miniszter stílusát

Valószínűleg új rekordot állít be a Tisza-kormány azzal, hogy bár még fel se állt az új kormány, egy helyettes államtitkáruk máris lemondott – jelentette ki Panyi Miklós. A Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalán jelezte: 110 nappal az új kormány megalakulása után már menekülnek a vezetők a tiszás „erőszakkormányból”. Egy helyettes államtitkár már be is adta lemondását.
Bár még több fontos területekért felelős államtitkár sincs kinevezve és helyettes államtitkárok tucatjai hiányoznak, több kormányzati vezető néhány hét után már elhagyta a tiszás kormányzatot – írta a képviselő. Majd kijelentette:
a következő Magyar Közlöny tartalmazni fog egy helyettes államtitkári felmentést.
A felmentését kérő M.R. a Tisza-kormány „leginkompetensebb minisztériumában” kezdett el dolgozni június végén – fogalmazott Panyi Miklós. Jelezte: a minisztériumban tapasztalt viszonyok és különösen „Lőrincz Viktória miniszter asszony stílusa és alkalmatlansága miatt” a helyettes államtitkár 3 hét után lemondott, azonban a minisztérium „jó hírének” érdekében a lemondása végül szeptember elsejével lép hatályba. Ezek alapján tehát a szóban forgó helyettes államtitkár a vidék- és településfejlesztési minisztériumban dolgozott.
Ilyen viszonyok között lehetetlenség dolgozni, ehhez nem adja a nevét
– idézte fel a képviselő a lemondó helyettes államtitkár szavait. Panyi Miklós szerint érdemes belegondolni, hogy milyen viszonyok kellenek ahhoz, hogy egy szorgalmas, kompetens, elkötelezett vezető az új munkahelyét, egy vezetői pozíciót 3 hét után otthagyjon. Inkább a munkanélküliségbe, a semmibe meneküljön egy jól fizető pozícióból.
Óriási veszély Magyarországnak, hogy az ország egyik legfontosabb területein a tiszás vezetés teljesen alkalmatlan
– hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette: ezt már polgármesterek százai és munkavállalók ezrei is látják. Lőrincz Viktória körül is fogy a levegő. Kérdés, hogy arra vajon alkalmas-e, hogy ezt észrevegye – jegyezte meg.
A lemondásról megszólalt a miniszter is
A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára személyes okokra hivatkozva, az élethelyzetében bekövetkezett változás miatt benyújtotta a lemondását – közölte Lőrincz Viktória. A miniszter a közösségi oldalán arról ír, hogy nincs ebben semmi rendkívüli, a távozó munkatárs pótlásáról pedig rövidesen gondoskodnak.
Lőrincz Viktória bejegyzésében „mély válsággal” vádolta meg az ellenzéket, azért, mert szerinte a hírrel kapcsolatban „erőltetett összeesküvés-elméleteket gyártanak”. Majd azt állította, hogy a minisztérium dolgozóinak magánéletét akarja tiszteletben tartani azzal, hogy nem kommentálja azokat a meglátásokat, amelyet a Fidesz tett az üggyel kapcsolatban.
Végül arra kérte az ellenzéki politikusokat, hogy „tiszteljék meg azzal az államigazgatásban dolgozókat, hogy nem terjesztenek róluk hazugságokat”.