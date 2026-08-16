Lengyelország különgépet küld az M3-ason történt tragédia miatt

Korábbi hivatalos közlés szerint a buszon a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság területéről induló zarándoklat résztvevői utaztak, akik hazatérőben voltak Bosznia-Hercegovinából. A tragédiában 12 ember meghalt, többen pedig megsérültek, az ő megsegítésükre Lengyelország hamarosan különgépet küld.

Lengyelország különgépet küld a sérültek megsegítésére

Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében jelentette be, hogy hamarosan egy orvosi és diplomáciai delegáció érkezik egy különgéppel hazánkba. Minden, a balesetben károsult személy megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget – ígérte Tusk.

„Ebben a nehéz pillanatban együtt vagyunk” – áll a kormányfői bejegyzésben.

Podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 16, 2026

A vajdaság központjában, Rzeszówban válságstábot hívtak össze a baleset miatt, miután a járás több lakója is az áldozatok között van. Teresa Kubas-Hul kárpátaljai vajda a válságstáb ülésén közölte: a Strzyzów városában működő egyik egyházközség szervezte a zarándoklatot.

A lengyel külügy tájékoztatása alapján a balesetben 12 ember halt meg, a busz 56 utasának mindegyike, beleértve a két sofőrt is sérüléseket szenvedett. Közülük kilencen nagyon súlyos állapotban vannak, öt ember állapota pedig életveszélyes. A budapesti lengyel nagykövetség külön tájékoztató telefonvonalat indított a buszon utazók hozzátartozói számára.

A helyileg illetékes lengyel kerületi ügyészség saját vizsgálatot indított a baleset ügyében. „Azonnali lépéseket teszünk, hogy teljesen tisztázzuk a tragédia okait és lefolyását” – hangsúlyozta Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész.

A hírek szerint egyébként a sérültek hazaszállításáról – mentőautókkal, busszal, illetve légi úton – az orvosok véleménye alapján döntenek majd.

Magyar Péter miniszterelnök egyébként nemrég telefonon egyeztetett Donald Tusk miniszterelnökkel. Magyar Péter részvétét nyilvánította a lengyel kormányfőnek, Tusk pedig megköszönte a magyar hatóságok és mentőegységek munkáját.