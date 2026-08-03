Hankó Balázs szerint letartóztatott kollégáiból akarnak rá terhelő vallomást kifacsarni

A Fidesz parlamenti frakciója ismételten és határozottan visszautasított minden olyan törekvést, amely a büntetőeljárás és a személyes szabadság korlátozásának eszközeit politikai célokra kívánja felhasználni – közölte a párt. A frakció különösen súlyosnak tartja, ha ezt kormányzati vezető pozícióban lévő személyek követik el, emellett elfogadhatatlannak tartják, hogy bárkit politikai nyomás, médiakampány vagy előre meghozott politikai ítéletek alapján, koncepciós eljárás keretében ítéljenek el és fosszanak meg a személyi szabadságától.

Hankó Balázs kiállt letartóztatott kollégáiért Fotó: Facebook/Hankó Balázs

A Fidesz-frakció felidézte, hogy az elmúlt időszakban vezető kormányzati pozíciókban lévők nemegyszer nyilatkoztak úgy, hogy Hankó Balázs országgyűlési képviselőnek börtönben kellene lennie.

Ez elfogadhatatlan, ez nem független igazságszolgáltatás, ez egy pártítélet

– hangsúlyozták. Hozzátették: a közélet szereplőit, volt kormánytisztviselőket ugyanúgy megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, mint minden magyar állampolgárt.

Eközben Hankó Balázs politikai indíttatású eljárásról és előre eldöntöttnek tűnő letartóztatási szándékról beszélt a hétfőn kiadott nyilatkozatában. A képviselő azt hangsúlyozta, együttműködik a hatóságokkal, nem próbál elrejtőzni vagy befolyásolni az eljárást, ugyanakkor visszautasítja azokat a szerinte politikai célzatú nyilatkozatokat, amelyek azt sugallják, hogy vele szemben már megszületett az ítélet.

A Magyar Nemzet által bemutatott nyilatkozatot József Attila Hazám című versének soraival vezette fel a politikus, utalva arra, hogy nem válhat mindennapos gyakorlattá a politikai nyomásgyakorlás. Hankó Balázs szerint az elmúlt időszakban több, kormányzati pozícióban lévő közszereplő olyan kijelentéseket tett, amelyek azt a látszatot keltik, mintha letartóztatása már eldöntött tény lenne. Miközben ő nem követett el bűncselekményt, sem a szökés, sem a bizonyítás megnehezítésének veszélye nem áll fenn – jelentette ki. Hozzátette: vele szemben a bűnismétlés lehetősége sem értelmezhető, ezért megalapozatlannak tartaná a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazását.