Hankó Balázs szerint letartóztatott kollégáiból akarnak rá terhelő vallomást kifacsarni

A Fidesz parlamenti frakciója ismételten és határozottan visszautasított minden olyan törekvést, amely a büntetőeljárás és a személyes szabadság korlátozásának eszközeit politikai célokra kívánja felhasználni – közölte a párt. A frakció különösen súlyosnak tartja, ha ezt kormányzati vezető pozícióban lévő személyek követik el, emellett elfogadhatatlannak tartják, hogy bárkit politikai nyomás, médiakampány vagy előre meghozott politikai ítéletek alapján, koncepciós eljárás keretében ítéljenek el és fosszanak meg a személyi szabadságától.
A Fidesz-frakció felidézte, hogy az elmúlt időszakban vezető kormányzati pozíciókban lévők nemegyszer nyilatkoztak úgy, hogy Hankó Balázs országgyűlési képviselőnek börtönben kellene lennie.
Ez elfogadhatatlan, ez nem független igazságszolgáltatás, ez egy pártítélet
– hangsúlyozták. Hozzátették: a közélet szereplőit, volt kormánytisztviselőket ugyanúgy megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, mint minden magyar állampolgárt.
Eközben Hankó Balázs politikai indíttatású eljárásról és előre eldöntöttnek tűnő letartóztatási szándékról beszélt a hétfőn kiadott nyilatkozatában. A képviselő azt hangsúlyozta, együttműködik a hatóságokkal, nem próbál elrejtőzni vagy befolyásolni az eljárást, ugyanakkor visszautasítja azokat a szerinte politikai célzatú nyilatkozatokat, amelyek azt sugallják, hogy vele szemben már megszületett az ítélet.
A Magyar Nemzet által bemutatott nyilatkozatot József Attila Hazám című versének soraival vezette fel a politikus, utalva arra, hogy nem válhat mindennapos gyakorlattá a politikai nyomásgyakorlás. Hankó Balázs szerint az elmúlt időszakban több, kormányzati pozícióban lévő közszereplő olyan kijelentéseket tett, amelyek azt a látszatot keltik, mintha letartóztatása már eldöntött tény lenne. Miközben ő nem követett el bűncselekményt, sem a szökés, sem a bizonyítás megnehezítésének veszélye nem áll fenn – jelentette ki. Hozzátette: vele szemben a bűnismétlés lehetősége sem értelmezhető, ezért megalapozatlannak tartaná a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazását.
A képviselő a mentelmi joggal kapcsolatban elmondta, hogy a hatályos jogszabályok szerint, ha egy mentelmi joggal rendelkező személlyel szemben a büntetőeljárásban olyan adat merül fel, amely gyanúsítotti kihallgatását vagy kényszerintézkedés alkalmazását indokolja, a mentelmi jog felfüggesztését kezdeményezni kell. Elmondta: a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán 2026. május 7. óta folyamatban lévő eljárásban a volt munkatársait június 23-án őrizetbe vették, majd letartóztatták.
Ugyanakkor az eltelt közel három hónap alatt az ő mentelmi jogának felfüggesztését nem kezdeményezték
– tette hozzá. Mindebből Hankó Balázs arra következtetett, hogy a hatóságoknak jelenleg nincs olyan adatuk, amely ezt megalapozná. Azonban azzal kapcsolatban aggodalmának adott hangot, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a volt munkatársai ellen alkalmazott kényszerintézkedések közben tett vallomásukkal kívánnak alapot teremteni az ellene indítandó eljáráshoz.
A közvéleménynek joga van megismerni az igazságot, ugyanakkor senkinek – különösen vezető politikusoknak – nincs joga ahhoz, hogy politikai vagy médiacélokból előre bűnösnek állítson be bárkit
– hangsúlyozta a képviselő. Jelezte: a büntetőjogi felelősségről kizárólag a bíróság dönthet, nem pedig a közösségi média, a sajtó vagy a politikai ellenfelek.
A képviselő bejelentette, hogy jogi képviselőjén, dr. Tóth M. Gábor ügyvéden keresztül hétfőn részletes észrevételt nyújtott be a Főügyészséghez. Emellett továbbra is együttműködik a hatóságokkal és vállalja a felelősséget tetteiért, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy bárkit feltételezések vagy politikai indulatok alapján ítéljenek meg.
A letartóztatás nem lehet politikai üzenet
A Fidesz közleményében arra is kitért, hogy megalapozatlannak és aránytalannak tartja az ügyben eljárás alá vont, büntetlen előéletű és feddhetetlen háttérrel rendelkező köztisztviselőkkel szemben a személyes szabadságuktól megfosztó kényszerintézkedéseket. Álláspontjuk szerint
a letartóztatás nem lehet politikai üzenet, nem lehet célja a közvélemény feltételezett akaratának való megfelelés, nem lehet a közvélemény befolyásolásának eszköze, és nem válhat a politikai küzdelmek részévé.
Egy demokratikus jogállamban nincs helye olyan gyakorlatnak, amely azt a látszatot kelti, hogy a büntető igazságszolgáltatás politikai nyomás alatt működik – tették hozzá.
A Fidesz parlamenti frakciója továbbra is következetesen kiáll a jogbiztonság, az ártatlanság vélelme és a tisztességes eljárás elvei mellett. Meggyőződésünk, hogy ezek az elvek nem politikai hovatartozástól függnek, hanem mindenkit egyformán megilletnek – jelentették ki.