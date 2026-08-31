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lőrincz viktória

Fidesz: Stumpf Péter válthatja Lőrincz Viktóriát a minisztérium élén

54 perce
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Panyi Miklós élesen bírálta a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium működését, és lehetséges miniszterváltásról írt Facebook-bejegyzésében. Szerinte Lőrincz Viktória helyét Ruff támogatásával Stumpf Péter veheti át, ám önmagában a személycsere sem oldaná meg a problémákat.
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Amint arról lapunk is beszámolt, egy helyettes államtitkár lemondott a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban. Az eset nyomán fogalmazott meg súlyos kritikákat Panyi Miklós a Facebook-oldalán. Bejegyzése szerint a Lőrincz Viktória által vezetett minisztérium gyorsan reagált korábbi posztjára, ő azonban vitatja, hogy a távozás hátterében családi okok állnának. Álláspontját a hozzászólásokra is alapozza: mint írta, többen a tárcán belüli viszonyokkal magyarázták a lemondást.

Lőrincz Viktória
Lőrincz Viktória kemény kritikákat kapott Panyi Miklóstól, ak meg is nevezte a miniszter lehetséges utódját (Forrás: Facebook/Panyi Miklós)

Panyi szerint vezetőhiány és elmaradó döntések bénítják a minisztériumot

Panyi azt kifogásolta, hogy Lőrincz Viktória szerinte a parlamentben sem adott választ a felmerülő kérdésekre. Bejegyzésében azt írta, hogy a miniszter a héten két interpellációra, valamint a szociális tűzifával kapcsolatos kérdésére sem válaszolt. Hozzátette: szerinte Stumpf Péter sem ismerte el a helyettes államtitkár lemondását.

Világos, hogy Lőrincz megbukott. És nem a harmatgyenge felszólalásai miatt.”

Panyi a minisztérium irányításában és a hozzá tartozó területeken látja a problémák gyökerét. Állítása szerint:

  • elmaradnak a Magyar Falu Program kifizetései;
  • nem írták ki a szociális tűzifa programot;
  • tizenhárom megyének nincs vezetője;
  • nem működnek a védelmi bizottságok;
  • nincs kiírva a REKI-pályázat;
  • fontos közigazgatási ügyekben nem születnek döntések, a vezetőhiány pedig az egyeztetéseket is akadályozza.

A fideszes országgyűlési képviselő szerint mindez a gazdasági szereplőket is érinti: 

a beruházások csúszása és ellehetetlenülése milliárdos károkat okozhat. 

Bírálta a személyzeti döntéseket is, mert megítélése szerint a területi közigazgatás és az önkormányzati terület irányítására megfelelő gyakorlati tapasztalat nélküli egyetemi oktatókat neveztek ki.

A Fidesz szerint azért mondott le egy helyettes államtitkár, mert nem bírta Lőrincz Viktória miniszter stílusát

Stumpf Péter kerülhet Lőrincz Viktória helyére

Panyi a tárcán belüli hatalmi viszonyokról is írt. 

Állítása szerint Stumpf Péter egyre hangosabban bírálja Lőrincz Viktóriát, és szívesen átvenné a helyét.

 Úgy véli, ehhez Ruff támogatását is élvezné, és érdemi kihívója sem lenne.

Persze ettől még Stumpf nem lesz alkalmas, legfeljebb alkalmasabb mint Lőrincz.”

A bejegyzés szerint Ruff már korábban számolt Lőrincz leváltásának lehetőségével, de nem ilyen hamar. Panyi egy 2024. márciusi, a Partizánhoz kötődő képre is hivatkozott, amely szerinte Ruff és Stumpf korábbi jó kapcsolatára utal. A miniszterváltást ugyanakkor lehetséges forgatókönyvként vázolta fel, nem bejelentett döntésként. Panyi szerint a vezetési problémák egyetlen személy lecserélésével nem szűnnének meg. Úgy fogalmazott, hogy a kinevezésekkel 

nem egy operatív végrehajtói törzset, hanem egy bölcsész-kutatói gárdát sikerült felállítaniuk.”

 A minisztérium működésében ezért teljes irányváltást sürgetett.

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