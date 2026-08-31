Fidesz: Stumpf Péter válthatja Lőrincz Viktóriát a minisztérium élén

Amint arról lapunk is beszámolt, egy helyettes államtitkár lemondott a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban. Az eset nyomán fogalmazott meg súlyos kritikákat Panyi Miklós a Facebook-oldalán. Bejegyzése szerint a Lőrincz Viktória által vezetett minisztérium gyorsan reagált korábbi posztjára, ő azonban vitatja, hogy a távozás hátterében családi okok állnának. Álláspontját a hozzászólásokra is alapozza: mint írta, többen a tárcán belüli viszonyokkal magyarázták a lemondást.
Panyi szerint vezetőhiány és elmaradó döntések bénítják a minisztériumot
Panyi azt kifogásolta, hogy Lőrincz Viktória szerinte a parlamentben sem adott választ a felmerülő kérdésekre. Bejegyzésében azt írta, hogy a miniszter a héten két interpellációra, valamint a szociális tűzifával kapcsolatos kérdésére sem válaszolt. Hozzátette: szerinte Stumpf Péter sem ismerte el a helyettes államtitkár lemondását.
Világos, hogy Lőrincz megbukott. És nem a harmatgyenge felszólalásai miatt.”
Panyi a minisztérium irányításában és a hozzá tartozó területeken látja a problémák gyökerét. Állítása szerint:
- elmaradnak a Magyar Falu Program kifizetései;
- nem írták ki a szociális tűzifa programot;
- tizenhárom megyének nincs vezetője;
- nem működnek a védelmi bizottságok;
- nincs kiírva a REKI-pályázat;
- fontos közigazgatási ügyekben nem születnek döntések, a vezetőhiány pedig az egyeztetéseket is akadályozza.
A fideszes országgyűlési képviselő szerint mindez a gazdasági szereplőket is érinti:
a beruházások csúszása és ellehetetlenülése milliárdos károkat okozhat.
Bírálta a személyzeti döntéseket is, mert megítélése szerint a területi közigazgatás és az önkormányzati terület irányítására megfelelő gyakorlati tapasztalat nélküli egyetemi oktatókat neveztek ki.
Stumpf Péter kerülhet Lőrincz Viktória helyére
Panyi a tárcán belüli hatalmi viszonyokról is írt.
Állítása szerint Stumpf Péter egyre hangosabban bírálja Lőrincz Viktóriát, és szívesen átvenné a helyét.
Úgy véli, ehhez Ruff támogatását is élvezné, és érdemi kihívója sem lenne.
Persze ettől még Stumpf nem lesz alkalmas, legfeljebb alkalmasabb mint Lőrincz.”
A bejegyzés szerint Ruff már korábban számolt Lőrincz leváltásának lehetőségével, de nem ilyen hamar. Panyi egy 2024. márciusi, a Partizánhoz kötődő képre is hivatkozott, amely szerinte Ruff és Stumpf korábbi jó kapcsolatára utal. A miniszterváltást ugyanakkor lehetséges forgatókönyvként vázolta fel, nem bejelentett döntésként. Panyi szerint a vezetési problémák egyetlen személy lecserélésével nem szűnnének meg. Úgy fogalmazott, hogy a kinevezésekkel
nem egy operatív végrehajtói törzset, hanem egy bölcsész-kutatói gárdát sikerült felállítaniuk.”
A minisztérium működésében ezért teljes irányváltást sürgetett.