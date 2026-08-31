Fidesz: Stumpf Péter válthatja Lőrincz Viktóriát a minisztérium élén

Amint arról lapunk is beszámolt, egy helyettes államtitkár lemondott a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban. Az eset nyomán fogalmazott meg súlyos kritikákat Panyi Miklós a Facebook-oldalán. Bejegyzése szerint a Lőrincz Viktória által vezetett minisztérium gyorsan reagált korábbi posztjára, ő azonban vitatja, hogy a távozás hátterében családi okok állnának. Álláspontját a hozzászólásokra is alapozza: mint írta, többen a tárcán belüli viszonyokkal magyarázták a lemondást.

Lőrincz Viktória kemény kritikákat kapott Panyi Miklóstól, ak meg is nevezte a miniszter lehetséges utódját (Forrás: Facebook/Panyi Miklós)

Panyi szerint vezetőhiány és elmaradó döntések bénítják a minisztériumot

Panyi azt kifogásolta, hogy Lőrincz Viktória szerinte a parlamentben sem adott választ a felmerülő kérdésekre. Bejegyzésében azt írta, hogy a miniszter a héten két interpellációra, valamint a szociális tűzifával kapcsolatos kérdésére sem válaszolt. Hozzátette: szerinte Stumpf Péter sem ismerte el a helyettes államtitkár lemondását.

Világos, hogy Lőrincz megbukott. És nem a harmatgyenge felszólalásai miatt.”

Panyi a minisztérium irányításában és a hozzá tartozó területeken látja a problémák gyökerét. Állítása szerint:

elmaradnak a Magyar Falu Program kifizetései;

nem írták ki a szociális tűzifa programot;

tizenhárom megyének nincs vezetője;

nem működnek a védelmi bizottságok;

nincs kiírva a REKI-pályázat;

fontos közigazgatási ügyekben nem születnek döntések, a vezetőhiány pedig az egyeztetéseket is akadályozza.

A fideszes országgyűlési képviselő szerint mindez a gazdasági szereplőket is érinti:

a beruházások csúszása és ellehetetlenülése milliárdos károkat okozhat.

Bírálta a személyzeti döntéseket is, mert megítélése szerint a területi közigazgatás és az önkormányzati terület irányítására megfelelő gyakorlati tapasztalat nélküli egyetemi oktatókat neveztek ki.