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M3-as

Fordulat az M3-as busztragédia ügyében: Pósfai Gábor bejelentette, őrizetbe vették a sofőrt

40 perce
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Őrizetbe vették annak a lengyel rendszámú busznak a sofőrjét, amely vasárnap hajnalban szenvedett súlyos balesetet az M3-as autópályán – közölte Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebook-oldalán.
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M3-asbelügyminisztersofőrM3-as autópályabuszbaleset

Az M3-as autópályán történt tragédiában a jelenlegi információk szerint 12 ember életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek. A buszbalesettel kapcsolatban most Pósfai Gábor is megszólalt a Facebook-oldalán.

Pósfai Gábor: Őrizetbe vették az M3-as halálos buszbaleset sofőrjét
Pósfai Gábor: Őrizetbe vették az M3-as halálos buszbaleset sofőrjét Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu

Pósfai Gábor: Őrizetbe vették az M3-as halálos buszbaleset sofőrjét

A miniszter bejegyzésében megerősítette az eddigi információkat, miszerint az M3-as autópályán történt éjszakai buszbalesetben egy lengyel rendszámú busz borult fel. A rendőrök és a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, valamint civil segítség is érkezett a sérült jármű mozgatásához.

Hozzátette, hogy a balesetben jelenlegi információk alapján 12-en életüket vesztették. A buszon további 47 ember utazott, közülük többen súlyosan megsérültek. Majd elmondták, hogy a lengyel busz sofőrjét őrizetbe vették. 

Őszinte részvétem az áldozatok családtagjainak és köszönöm a mentésben résztvevők áldozatos munkáját.  A balesetet szenvedett jármű sofőrjét őrizetbe vették

- közölte közösségi oldalán a belügyminiszter. 

Borzalmas fotókon a vasárnap hajnali, M3-as tragikus baleset: 

Galéria: Borzalmas képek érkeztek az M3-as busztragédia helyszínéről – galéria
Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu
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Borzalmas képek érkeztek az M3-as busztragédia helyszínéről – galéria

 

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