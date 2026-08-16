Fordulat az M3-as busztragédia ügyében: Pósfai Gábor bejelentette, őrizetbe vették a sofőrt

Az M3-as autópályán történt tragédiában a jelenlegi információk szerint 12 ember életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek. A buszbalesettel kapcsolatban most Pósfai Gábor is megszólalt a Facebook-oldalán.

Pósfai Gábor: Őrizetbe vették az M3-as halálos buszbaleset sofőrjét Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu

Pósfai Gábor: Őrizetbe vették az M3-as halálos buszbaleset sofőrjét

A miniszter bejegyzésében megerősítette az eddigi információkat, miszerint az M3-as autópályán történt éjszakai buszbalesetben egy lengyel rendszámú busz borult fel. A rendőrök és a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, valamint civil segítség is érkezett a sérült jármű mozgatásához.

Hozzátette, hogy a balesetben jelenlegi információk alapján 12-en életüket vesztették. A buszon további 47 ember utazott, közülük többen súlyosan megsérültek. Majd elmondták, hogy a lengyel busz sofőrjét őrizetbe vették.

Őszinte részvétem az áldozatok családtagjainak és köszönöm a mentésben résztvevők áldozatos munkáját. A balesetet szenvedett jármű sofőrjét őrizetbe vették

- közölte közösségi oldalán a belügyminiszter.

Borzalmas fotókon a vasárnap hajnali, M3-as tragikus baleset: