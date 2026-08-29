Feljelentést tett Vitézy minisztériuma az M6-os autópálya ügye miatt

A Fővárosi Nyomozó Ügyészséghez fordult a Közlekedési és Beruházási Minisztérium különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, valamint hivatali visszaélés gyanúja miatt – közölte Vitézy Dávid. A miniszter szerint Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva ítélte oda az M6-os autópálya üzemeltetési jogát a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekkörébe tartozó MKIF koncessziós társaságnak.

Vitézy Dávid minisztériuma feljelentést tett az M6-os ügyében (Forrás: Facebook)

Az M6 Duna kedvezőbb ajánlatot tett

Vitézy Dávid bejegyzése szerint az autópályát jelenleg üzemeltető M6 Duna koncessziós társaság 2026 októbere és 2037 októbere között 44 milliárd forintért vállalná az út fenntartását.

Az ajánlat a legmagasabb minőségi osztályba tartozó üzemeltetés mellett a szükséges burkolatfelújításokat is tartalmazza.

Ezzel szemben az MKIF megbízása ugyanerre az időszakra 149 milliárd forintba került volna. A két lehetőség közötti különbség így 105 milliárd forint.

A költségek a következőképpen alakultak volna:

az érintett üzemeltetési időszak 2026 októberétől 2037 októberéig tart,

az M6 Duna ajánlata 44 milliárd forintról szól,

az MKIF megbízásának értéke 149 milliárd forint lett volna,

a különbség meghaladja a 100 milliárd forintot,

mindkét megoldás a legmagasabb minőségi osztályú üzemeltetésre vonatkozott.

Nem kis különbség – állapította meg Vitézy Dávid, aki szerint Lázár Jánosnak szerződéses lehetősége volt az olcsóbb ajánlatot választani, mégis a háromszor magasabb költségű konstrukció mellett döntött.