Magyar Péter most támadja a 4iG-t, korábban milliókat kereshetett rajta

Újabb eséssel indították a kereskedést a 4iG részvényei a Budapesti Értéktőzsdén, miután az új kabinet valamennyi, a vállalat és a magyar állam között korábban megkötött szerződés átvilágításáról döntött. Magyar Péter hétfői videójában a társaságot „a NER lopakodó anyahajójának” nevezte, és egyebek mellett az Antenna Hungária, a magyar Vodafone, valamint a Rába megszerzését is kifogásolta – írja a Magyar Nemzet.

Közel 70 milliót hozhatott Magyar Péternek a most támadott 4iG (Forrás: Facebook/4ig)

Átvilágítják a 4iG állami szerződéseit

A telekommunikációs, informatikai és védelmi ipari társaság részvényei hétfőn közel 15 százalékot veszítettek értékükből, majd kedden újabb, öt százalékot meghaladó mínuszban kezdték a kereskedést. A veszteség jelentős részét ugyanakkor még délelőtt sikerült ledolgozniuk.

A fordulatban szerepet játszhatott a 4iG közleménye is. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a társaság jelezte, hogy mindenben együttműködik a kormánnyal az állami szerződések felülvizsgálata során, és meggyőződése szerint a magyar állammal kialakított együttműködése szabályos, tisztességes, valamint a magyar emberek számára is előnyös keretek között zajlik.