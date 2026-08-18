Magyar Péter most támadja a 4iG-t, korábban milliókat kereshetett rajta

Újabb eséssel indították a kereskedést a 4iG részvényei a Budapesti Értéktőzsdén, miután az új kabinet valamennyi, a vállalat és a magyar állam között korábban megkötött szerződés átvilágításáról döntött. Magyar Péter hétfői videójában a társaságot „a NER lopakodó anyahajójának” nevezte, és egyebek mellett az Antenna Hungária, a magyar Vodafone, valamint a Rába megszerzését is kifogásolta – írja a Magyar Nemzet.
Átvilágítják a 4iG állami szerződéseit
A telekommunikációs, informatikai és védelmi ipari társaság részvényei hétfőn közel 15 százalékot veszítettek értékükből, majd kedden újabb, öt százalékot meghaladó mínuszban kezdték a kereskedést. A veszteség jelentős részét ugyanakkor még délelőtt sikerült ledolgozniuk.
A fordulatban szerepet játszhatott a 4iG közleménye is. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a társaság jelezte, hogy mindenben együttműködik a kormánnyal az állami szerződések felülvizsgálata során, és meggyőződése szerint a magyar állammal kialakított együttműködése szabályos, tisztességes, valamint a magyar emberek számára is előnyös keretek között zajlik.
Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán-kormány idején stratégiai jelentőségű vagyonelemek kerültek a cégcsoporthoz több százmilliárd forintnyi közpénz felhasználásával. A Magyar Nemzet azonban arra emlékeztetett: a politikus korábban maga is jelentős mennyiségű 4iG-részvényt birtokolt.
Magyar Péternek közel 70milliót hozhatott a 4iG
Magyar Péter 2025 júniusában jelentette be, hogy egyetlen darab kivételével eladja valamennyi 4iG-részvényét. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte „az állami hadiipar privatizációja egyenlő a hazaárulással”.
A Világgazdaság akkori információi szerint a politikus összesen 60 019 darab részvényt értékesített. A papírokat még 2023 közepén, darabonként 670 forintos árfolyamon vásárolta, eladásuk idején azonban a 4iG árfolyama már meghaladta az 1800 forintot.
A lap úgy tudta, hogy Magyar Péter részvényenként átlagosan 1800 forint körüli áron szállt ki a befektetésből.
Ez papíronként több mint 1100 forintos nyereséget, összességében pedig csaknem 70 millió forintos profitot jelenthetett számára.
Vagyis a jelenleg élesen bírált társaság részvényei korábban komoly összeget hozhattak a miniszterelnöknek.