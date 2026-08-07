Magyar Péter elárulta, mire költik a 6000 milliárdos uniós forrást - videó

A kormány által elfogadott intézkedési terv 5 külön mellékletben, több mint 61 konkrét tételben sorolja fel, mi mindenre fogják fordítani a 6 ezer milliárd forintos uniós forrást - mondta Magyar Péter a Facebookra feltöltött videójában.

Magyar Péter elmondta, mire fogják költeni a 6000 milliárd forintos uniós forrást

Fotó: Mediaworks

Mint mondta, ezek a források át fogják alakítani Magyarországot, és olyan beruházásokat indítanak el, amik miatt az emberek a saját lakóhelyükön is érezni fogják, hogy Magyarország előrébb jut, fejlődik.

Új bérlakások és kollégiumi férőhelyek

Magyar Péter azt mondta, a lakhatásban történelmi változás jön:

Amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program Magyarországon, ami kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre 600 millió eurót, több mint 230 milliárd forintot fordítunk.

Új energia hatékony bérlakások és kollégiumi férőhelyek jöhetnek létre, meglévő épületeket alakíthatnak át lakhatási célra.

Iskolai beruházás

„54 milliárd forintnyi iskolai beruházást most uniós forrásból számolunk el” - mondta a miniszterelnök. Emellett több mint 151 milliárd forintot fordítanak arra, hogy a tanulók és a pedagógusok egyenlőbben férjenek hozzá a digitális oktatáshoz.

Egészségügy fejlesztése

Az egészségügyre közel 170 milliárd forint uniós forrást fordítanak, ebből közel 24 milliárd forint jut a háziorvosi ellátás fejlesztésére, további 6,5 milliárd forint pedig helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére.

Több mint 125 milliárd forintnyi egészségügyi beruházást és digitalizációs fejlesztést uniós forrásból fedeznek.

Járműcserék a közlekedésben

Lecserélik a szentendrei, a ráckevei és a csepeli HÉV elöregedett, 40 -50 éves szerelvényeit.

42 új, korszerű, alacsonypadlós hévszerelvényt szereznek be.

Megújítják a vidéki InterCity-közlekedést is: 35 új emeletes motorvonat érkezik többek között a Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc felé közlekedő járatokra.

Csak ez a két járműbeszerzési program mint egy 700 milliárd forintos fejlesztést jelent.

„Új, kényelmesebb, akadálymentes szerelvények jönnek, amelyeket idősek vagy babakocsival utazó családok és mozgásukban korlátozott honfitársaink is könnyebben tudnak majd használni” – mondta Magyar Péter.