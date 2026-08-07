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Magyar Péter elárulta, mire költik a 6000 milliárdos uniós forrást - videó

17 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Magyar Péter a Facebook-oldalára feltöltött videójában mondta el, mire fogják költeni a 6000 milliárd forintos uniós forrást: többek közt bérlakás- és kollégiumfejlesztési programra, új HÉV és Intercity szerelvényekre, energiahatékonysági, oktatási és egészségügyi fejlesztésekre, KKV programokra. Magyar Péter szerint az intézkedési terv 5 külön mellékletben, több mint 61 konkrét tételben sorolja fel, pontosan mire fogják fordítani az összeget.
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Magyar Péteruniós forrásokfejlesztés

A kormány által elfogadott intézkedési terv 5 külön mellékletben, több mint 61 konkrét tételben sorolja fel, mi mindenre fogják fordítani a 6 ezer milliárd forintos uniós forrást - mondta Magyar Péter a Facebookra feltöltött videójában.

kormányzati sajtótájékoztató, Magyar Péter, MagyarPéter, 2026.08.07.,
Magyar Péter elmondta, mire fogják költeni a 6000 milliárd forintos uniós forrást
Fotó: Mediaworks

Mint mondta, ezek a források át fogják alakítani Magyarországot, és olyan beruházásokat indítanak el, amik miatt az emberek a saját lakóhelyükön is érezni fogják, hogy Magyarország előrébb jut, fejlődik.

Új bérlakások és kollégiumi férőhelyek

Magyar Péter azt mondta, a lakhatásban történelmi változás jön:

Amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program Magyarországon, ami kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre 600 millió eurót, több mint 230 milliárd forintot fordítunk.

Új energia hatékony bérlakások és kollégiumi férőhelyek jöhetnek létre, meglévő épületeket alakíthatnak át lakhatási célra.

Iskolai beruházás

„54 milliárd forintnyi iskolai beruházást most uniós forrásból számolunk el” - mondta a miniszterelnök. Emellett több mint 151 milliárd forintot fordítanak arra, hogy a tanulók és a pedagógusok egyenlőbben férjenek hozzá a digitális oktatáshoz.

Egészségügy fejlesztése

Az egészségügyre közel 170 milliárd forint uniós forrást fordítanak, ebből közel 24 milliárd forint jut a háziorvosi ellátás fejlesztésére, további 6,5 milliárd forint pedig helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére.

Több mint 125 milliárd forintnyi egészségügyi beruházást és digitalizációs fejlesztést uniós forrásból fedeznek.

Járműcserék a közlekedésben

Lecserélik a szentendrei, a ráckevei és a csepeli HÉV elöregedett, 40 -50 éves szerelvényeit.

42 új, korszerű, alacsonypadlós hévszerelvényt szereznek be.

Megújítják a vidéki InterCity-közlekedést is: 35 új emeletes motorvonat érkezik többek között a Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc felé közlekedő járatokra.

Csak ez a két járműbeszerzési program mint egy 700 milliárd forintos fejlesztést jelent.

„Új, kényelmesebb, akadálymentes szerelvények jönnek, amelyeket idősek vagy babakocsival utazó családok és mozgásukban korlátozott honfitársaink is könnyebben tudnak majd használni” – mondta Magyar Péter.

Energiarendszer korszerűsítése

„Több száz milliárd forint jut a magyar energiarendszer korszerűsítésére: teret nyitunk a szélenergiának, okosmérőket telepítünk, támogatjuk az energiahatékonyságot. Jut pénz lakossági energiahatékonysági beruházásokra és jelentős összeget fordítunk a villamosenergia-hálózat fejlesztésre, hogy könnyebb legyen új napelemes vagy szélerőműves rendszereket csatlakoztatni és biztonságosabb legyen az áramellátás” – folytatta Magyar Péter.

KKV-k fejlesztése

Mint fogalmazott, a magyar vállalkozások számára is új korszak kezdődik: közel 645 milliárd forinttal erősítik meg a Magyar Fejlesztési Bankot annak érdekében, hogy több kedvezményes finanszírozás jusson a magyar kis- és középvállalkozásoknak, lesz forrás a kkv-k fejlesztésére, növekedésére, innovációjának támogatására.

Magyar Péter fontos bejelentést tett: enyhült a rendkívüli hőség miatti veszélyhelyzet

Enyhült a rendkívüli hőség okozta veszélyhelyzet, ezért több korábban bevezetett intézkedést is feloldanak. Magyar Péter közölte, hogy szombattól harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lép életbe, így már nincs szükség az önkéntes energiafogyasztás-csökkentésre.

 

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