Magyar Péter a Tisza Párt jövőjéről beszélt a zártkörű rendezvényen

„Elképesztően büszke vagyok arra, ahová ez a közösség eljutott két és fél év alatt” – kezdte beszédét a miniszterelnök a Tisza Szigetek rendezvényén a Margit-szigeten, ahol a sajtó nélkül, zárt körben szólt a párt szervezetének a tagjaihoz. Magyar Péter büszkeségének adott hangot, valamint jelezte, hogy félreértés történhetett, hiszen szerinte nem magukra hagyták a Tisza Szigeteket, hanem szerette volna ha az önkéntesek is pihennek.
A miniszterelnök a zárt körben tartott rendezvényen hosszan méltatta a Tisza Szigetek és azok önkénteseinek a munkáját, miután a kormányváltás nélkülük nem lett volna lehetséges. Magyar Péter egyébként jelezte, hogy közel sem volt biztos benne, hogy el tud jönni a találkozóra, miután a kapitány hagyja el a süllyedő hajót utoljára, és úgy érezte Pakson lenne a helye a vészhelyzet idején.
Magyar szerint minden várakozást felülmúlva sikerült ilyen rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét az építkezésnek köszönhetően, ezért pedig ismét köszönetet mondott a szakembereknek és a résztvevő önkénteseknek is.
Magyar Péter egyúttal felidézte a választás éjszakáját, hiszen azóta nem találkoztak a támogatókkal ilyen formában. „Legyetek nagyon büszkék magatokra” – hangsúlyozta a miniszterelnök a győzelem kapcsán.
Azt is jelezte, hogy valóság lett abból, amiről álmodott a közösség, miután véleménye szerint Magyarország ma egy élhetőbb ország. Magyar Péter kitért a Tisza Szigetek körében tapasztalt elégedetlenségére is, ami kapcsán jelezte, hogy valami félreértés alakult ki, miután ennek oka elmondása szerint az volt, hogy szerette volna, ha az önkéntesek is pihennek.
A miniszterelnök arra kérte a Tisza-közösségek tagjait, hogy a nehézségek, hibák vagy lassabban haladó folyamatok esetén gondoljanak vissza arra az időszakra, amikor először kezdtek pultozni, és amikor verbális és fizikai fenyegetésekkel, valamint lejárató kampányokkal kellett szembenézniük. Azt mondta, mindezt közösen élték túl és néhány hónap, illetve év alatt messzire jutottak.
Egyúttal ígéretet tett rá, hogy a közösséget a jövőben jobban bevonják majd a kormányzásba.
A párt ennek jegyében nyílt pályázatot ír ki a Tisza Szigetek politikai és operatív vezetőjének pozíciójára, továbbá a nyolc regionális koordinátor szerepére is. A pályázati határidő szeptember 10-e a határidő, minden szigettag jelentkezhet. Emellett bővítik majd a pártirodákat és az ifjúsági szervezetet is elindítják. Erre a párt 200 millió forintot különített el.
Ugyanakkor a miniszterelnök jelezte, hogy nem szabad, hogy olyanokká váljanak, mint akiket legyőztek, és azt sem szeretné ha valaki azért kapna állást egy minisztériumban, mert Tisza Sziget tag.
Magyar Péter ennek kapcsán azt is leszögezte, hogy lesznek a Tisza Szigetek között is tisztogatások, hiszen amelyik csoport a közösségre káros tevékenységet folytat, azt fel fogják számolni. Ugyan ez igaz az inaktív szigetekre is.
A miniszterelnök jelezte az egybegyűltek számára, hogy a Tisza Párt hivatalosan is megkezdi majd a felkészülést az önkormányzati választásokra, amiben szintén számítanak majd a tagok segítségére.
Radnai Márk is egyetértett Magyar Péterrel, Forsthoffer Ágnes szerint most valamiért kell küzdeni
A Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk szintén részt vett az eseményen, a sajtónak nyilatkozva pedig a miniszterelnökhöz hasonlóan méltatta a Tisza Szigetek jelentőségét a rendszerváltásban. A közösség a politikus szerint egy jobb országért dolgozott, ezt a munkát pedig nem lehet abbahagyni, valamint emlékeztetett mindenkit, hogy két évvel ezelőtt még nem létezett az ami most van.
Radnai egyúttal jelezte, hogy megérti és egyet is ért azokkal a kritikákkal, amelyek a Tisza Szigetek felől érkeztek a kormány felé.
Szintén ellátogatott a rendezvényre Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, aki felemelőnek nevezte a közösséggel való találkozást. A résztvevők igazságosabb, tisztességesebb, emberségesebb országért álltak munkába, ennek pedig meg is lett az eredménye. Egyúttal az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta kormányra kerülve a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. Az első hónapok sok tanulással jártak, most azonban már szabadon és békésen lehet dolgozni a közösségekért.
Forsthoffer Ágnes szerint továbbra is ezen az úton kell haladni, mostantól pedig nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, a kampányban felmutatott erő pedig szépen lassan társadalomformáló erővé szelídülhet.