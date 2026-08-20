Magyar Péter a Tisza Párt jövőjéről beszélt a zártkörű rendezvényen

„Elképesztően büszke vagyok arra, ahová ez a közösség eljutott két és fél év alatt” – kezdte beszédét a miniszterelnök a Tisza Szigetek rendezvényén a Margit-szigeten, ahol a sajtó nélkül, zárt körben szólt a párt szervezetének a tagjaihoz. Magyar Péter büszkeségének adott hangot, valamint jelezte, hogy félreértés történhetett, hiszen szerinte nem magukra hagyták a Tisza Szigeteket, hanem szerette volna ha az önkéntesek is pihennek.

Magyar Péter nagyobb beleszólást és tisztogatást ígért, egyúttal pedig bejelentette a felkészülés megkezdését az önkormányzati választásokra

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A miniszterelnök a zárt körben tartott rendezvényen hosszan méltatta a Tisza Szigetek és azok önkénteseinek a munkáját, miután a kormányváltás nélkülük nem lett volna lehetséges. Magyar Péter egyébként jelezte, hogy közel sem volt biztos benne, hogy el tud jönni a találkozóra, miután a kapitány hagyja el a süllyedő hajót utoljára, és úgy érezte Pakson lenne a helye a vészhelyzet idején.

Magyar szerint minden várakozást felülmúlva sikerült ilyen rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét az építkezésnek köszönhetően, ezért pedig ismét köszönetet mondott a szakembereknek és a résztvevő önkénteseknek is.

Magyar Péter egyúttal felidézte a választás éjszakáját, hiszen azóta nem találkoztak a támogatókkal ilyen formában. „Legyetek nagyon büszkék magatokra” – hangsúlyozta a miniszterelnök a győzelem kapcsán.

Azt is jelezte, hogy valóság lett abból, amiről álmodott a közösség, miután véleménye szerint Magyarország ma egy élhetőbb ország. Magyar Péter kitért a Tisza Szigetek körében tapasztalt elégedetlenségére is, ami kapcsán jelezte, hogy valami félreértés alakult ki, miután ennek oka elmondása szerint az volt, hogy szerette volna, ha az önkéntesek is pihennek.

A miniszterelnök arra kérte a Tisza-közösségek tagjait, hogy a nehézségek, hibák vagy lassabban haladó folyamatok esetén gondoljanak vissza arra az időszakra, amikor először kezdtek pultozni, és amikor verbális és fizikai fenyegetésekkel, valamint lejárató kampányokkal kellett szembenézniük. Azt mondta, mindezt közösen élték túl és néhány hónap, illetve év alatt messzire jutottak.

Egyúttal ígéretet tett rá, hogy a közösséget a jövőben jobban bevonják majd a kormányzásba.

A párt ennek jegyében nyílt pályázatot ír ki a Tisza Szigetek politikai és operatív vezetőjének pozíciójára, továbbá a nyolc regionális koordinátor szerepére is. A pályázati határidő szeptember 10-e a határidő, minden szigettag jelentkezhet. Emellett bővítik majd a pártirodákat és az ifjúsági szervezetet is elindítják. Erre a párt 200 millió forintot különített el.