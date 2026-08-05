Magyar Péter áramspórolási felhívása már a gazdasági növekedést is veszélyezteti

Az elmúlt időszak energiahelyzete nemcsak a villamosenergia-ellátás biztonságát állította komoly próbatétel elé, hanem már a gazdasági teljesítményre is hatással lehet. Magyar Péter korábban arra kérte a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy takarékoskodjanak az árammal, a szakértők szerint azonban az önkéntes fogyasztáscsökkentésnek gazdasági ára is lehet.

Megvan Magyar Péter felhívásának ára: már a GDP-n is látszik a hatása (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter felhívása már a GDP-n is nyomot hagyhat

Az MBH Bank Elemzési Centrumának igazgatója, Árokszállási Zoltán elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Paksi Atomerőmű energiatermelésének csaknem teljes kiesése miatt rendkívül feszült helyzet alakult ki a villamosenergia-rendszerben – írja a Világgazdaság.

Az elemző szerint a gazdasági szereplők által önként vállalt fogyasztáscsökkentések jelentősen mérséklik a hálózat terhelését, így hozzájárulnak, hogy elkerülhetők legyenek a kényszerű fogyasztói lekapcsolások vagy akár egy súlyosabb rendszerleállás. Ugyanakkor ennek rövid távon gazdasági következményei is vannak.

A számítások szerint a július 28. óta eltelt időszakban a tényleges villamosenergia-fogyasztás 4,9–10,6 százalékkal maradt el attól a szinttől, amely a modell alapján várható lett volna. Ez arra utal, hogy az önkéntes energia-megtakarítások érdemben csökkentették az ország áramigényét.

Az elemzés ugyanakkor arra is rámutat, hogy az áramfelhasználás visszaesése a gazdasági teljesítményre is hatással lehet. Egy korábbi magyar kutatás eredményei szerint

az elektromosenergia-kínálat egy százalékos csökkenése 0,25–0,43 százalékkal mérsékelheti a GDP-t.

A gazdasági következmények különösen akkor lehetnek jelentősek, ha a fogyasztáscsökkentés elsősorban a vállalkozásoknál jelentkezik. A kormányzati tájékoztatás szerint a cégek több mint 600 megawattnyi önkéntes fogyasztáscsökkentést vállaltak, ezért a szakértők inkább a kedvezőtlenebb forgatókönyvvel számolnak.

A becslések alapján ha a jelenlegi fogyasztás-visszafogás tartósan fennmaradna, akkor éves szinten akár 1,4–4,6 százalékkal is alacsonyabb lehetne a magyar GDP annál, mint ami korlátozások nélkül várható lenne. Heti bontásban ez kedvezőtlen esetben megközelítheti a GDP 0,1 százalékát.