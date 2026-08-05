Magyar Péter áramspórolási felhívása már a gazdasági növekedést is veszélyezteti

Az elmúlt időszak energiahelyzete nemcsak a villamosenergia-ellátás biztonságát állította komoly próbatétel elé, hanem már a gazdasági teljesítményre is hatással lehet. Magyar Péter korábban arra kérte a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy takarékoskodjanak az árammal, a szakértők szerint azonban az önkéntes fogyasztáscsökkentésnek gazdasági ára is lehet.
Magyar Péter felhívása már a GDP-n is nyomot hagyhat
Az MBH Bank Elemzési Centrumának igazgatója, Árokszállási Zoltán elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Paksi Atomerőmű energiatermelésének csaknem teljes kiesése miatt rendkívül feszült helyzet alakult ki a villamosenergia-rendszerben – írja a Világgazdaság.
Az elemző szerint a gazdasági szereplők által önként vállalt fogyasztáscsökkentések jelentősen mérséklik a hálózat terhelését, így hozzájárulnak, hogy elkerülhetők legyenek a kényszerű fogyasztói lekapcsolások vagy akár egy súlyosabb rendszerleállás. Ugyanakkor ennek rövid távon gazdasági következményei is vannak.
A számítások szerint a július 28. óta eltelt időszakban a tényleges villamosenergia-fogyasztás 4,9–10,6 százalékkal maradt el attól a szinttől, amely a modell alapján várható lett volna. Ez arra utal, hogy az önkéntes energia-megtakarítások érdemben csökkentették az ország áramigényét.
Az elemzés ugyanakkor arra is rámutat, hogy az áramfelhasználás visszaesése a gazdasági teljesítményre is hatással lehet. Egy korábbi magyar kutatás eredményei szerint
az elektromosenergia-kínálat egy százalékos csökkenése 0,25–0,43 százalékkal mérsékelheti a GDP-t.
A gazdasági következmények különösen akkor lehetnek jelentősek, ha a fogyasztáscsökkentés elsősorban a vállalkozásoknál jelentkezik. A kormányzati tájékoztatás szerint a cégek több mint 600 megawattnyi önkéntes fogyasztáscsökkentést vállaltak, ezért a szakértők inkább a kedvezőtlenebb forgatókönyvvel számolnak.
A becslések alapján ha a jelenlegi fogyasztás-visszafogás tartósan fennmaradna, akkor éves szinten akár 1,4–4,6 százalékkal is alacsonyabb lehetne a magyar GDP annál, mint ami korlátozások nélkül várható lenne. Heti bontásban ez kedvezőtlen esetben megközelítheti a GDP 0,1 százalékát.
Az MBH Bank ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az eredményeket óvatosan kell értékelni, mivel a nyári ipari leállások és a hőség is jelentősen befolyásolják az áramfelhasználást. Ennek ellenére az elemzés szerint jelenleg valóban jelentős mértékű fogyasztás-visszafogás figyelhető meg.
A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a kieső paksi termelést drágább villamosenergia-importtal kell pótolni, ami tovább növeli az ország energiaköltségeit és közvetve rontja a gazdasági teljesítményt.
Az elemzés szerint a helyzetet tovább súlyosbíthatja az aszály is. A rendkívüli szárazság visszavetheti a mezőgazdasági terméshozamokat, miközben az alacsony dunai vízállás és a hőség a turizmus teljesítményére is negatív hatással lehet.
Az MBH Bank egyelőre fenntartja 1,6 százalékos idei GDP-növekedési előrejelzését, ugyanakkor jelezte: ha az áramellátási problémák a következő hetekben sem rendeződnek, akkor lefelé módosíthatja az idei gazdasági növekedési várakozását.