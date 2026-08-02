A válságkezeléssel meg tudná mutatni kormányzóképességét Magyar Péter, de kapkod és hibáztat

Egyértelmű, hogy Magyar Péter nagyon sok mindenben igyekszik Orbán Viktort másolni, elég csak arra gondolni, hogy mindenhol személyesen ott van és bejelentkezik – mondta az Origónak Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője azonban azt is jelezte, hogy a korábbi miniszterelnök esetében a bejelentkezések, szereplések mögött volt egy szubsztancia: ő azért ment ki, hogy intézkedjen. Az elemzőt Magyar Péter és a Tisza jelenlegi, az országot sújtó energetikai problémákat érintő kommunikációjáról kérdezte az Origo.
Dornfeld László megjegyezte, hogy az előrejelzések szerint már hetekkel ezelőtt tudni lehetett, hogy aszályos időszak jön. Miért nem tett lépéseket a kormány, hogy mostanra rendelkezésre álljon plusz energiatermelési kapacitás? – tette fel a kérdést. Jelezte: ezzel sem lehetne a teljes kieső energiamennyiséget fedezni, de egy részét pótolni lehetett volna, és akkor nem a nagyon drága piaci beszerzésekre kellene most támaszkodni. Bár mostanra bejelentette Magyar Péter, hogy a már egy ideje nem használt erőműveket újraindítják, az elemző szerint ezt korábban is meg lehetett volna tenni, készenlétbe lehetett volna helyezni az ilyen rendszereket.
Itt kapkodás zajlik most
– állapította meg. Majd rámutatott: mindenhonnan azt a hírt lehet hallani, hogy Gajdos László élő környezetért felelős minisztériuma valójában nem működik, csak néhány tucatnyi ember van a minisztérium kötelékében, nincs megfelelő szervezetrendszer felállítva, így nem végeznek érdemi munkát. Ehhez képest azt láthatjuk, hogy a miniszter a legfőbb ügyésznek üzengetett néhány hete, holott Magyar Péter már a kormányra kerülése előtt azt mondta, hogy kérni fog tőle egy aszállyal kapcsolatos cselekvési és kommunikációs tervet. Azonban arról egyelőre nincs információ, hogy ezt a minisztérium elkészítette volna – tette hozzá.
Eközben Magyar Péter azzal igyekszik a közvéleményt a maga oldalán tartani, hogy a Fidesszel kapcsolatban elképesztő féligazságokat, illetőleg egyenesen hazugságokat terjeszt
– idézte fel az elemző. Példaként említette azt az állítást, hogy a korábbi tervek szerint a lakossági fogyasztók energiafelhasználását korlátozta volna elsőként a kormány, ám valójában a háztartások eddig is a sorrend végén voltak, ahogyan a világon mindenhol.
Szegényesen tájékoztatja az embereket a Tisza-kormány
Ha meg akarjuk nézni, hogyan működik egy tényleges kormányzat egy ilyen veszélyhelyzet idején, akkor visszatekinthetünk a 2010-es vörösiszap-katasztrófára vagy a 2013-as árvízre. Akkor a Fidesz a kormányzásának elején sem keltett hisztériát, nem mutogatott Gyurcsány Ferencre és az MSZP-re, hogy miért nem csináltak meg bizonyos dolgokat, miért nem készültek fel előre, hanem kezelte ezeket a helyzeteket – emlékeztetett Dornfeld László. Majd kiemelte:
ehhez képest most azt látjuk, hogy Magyar Péter és a Tisza részéről egyelőre csak a hisztériakeltés megy, és nem látjuk, hogy az érdemi dolgok hogyan zajlanak, nincs világos tájékoztatás.
Az elemző arra is kitért, hogy a Tisza-kormány lekapcsolta a közmédiát, amely ilyen helyzetekben tudna válságkommunikációt folytatni, ami a törvényben foglalt feladata is lenne. Ehhez képest ha felnézünk a Híradó.hu honlapjára, csak azt láthatjuk, hogy egy szöveg fogad minket, amely arról tájékoztat, hogy még dolgoznak azon, hogy átvilágítsák a korábbi éveket, és nem érnek rá tartalmat gyártani. A televízióban pedig azt látjuk, hogy régi magyar filmek mennek tájékoztatás helyett – jegyezte meg.
Nincs egy hiteles hírforrás a Facebookon kívül, azonban nincs minden állampolgárnak fiókja a közösségi médiában. Így az, hogy nem jut el mindenkihez az információ azzal kapcsolatban, hogy milyen korlátozások lépnek életbe, az megint egy olyan dolog, amire a kormányzat a korábban tett lépései miatt kényszerül – mutatott rá.
Miben tér el Orbán Viktor és Magyar Péter kommunikációja?
– Orbán Viktor nagyon jól tudta, hogy krízishelyzetben az emberek természetesen a kormányzathoz ragaszkodnak és hozzá húznak, ezért ez nem az az időszak, amikor politizálni kell, nem az, amikor az ellenzéket kell ütni, nem az, amikor a politikai haszonszerzésre kell gondolni. Ilyenkor az ország dolgait kell intézni, arra kell helyezni a hangsúlyt – mutatott rá Dornfeld László. Hozzátette: ha elkezdődik az egymásra mutogatás, hogy ki melyik oldalon áll egy krízis vagy válság idején, annak nem a nemzeti egység lesz a vége.
Furcsa úgy elvárni a nemzeti egységet, hogy eközben azt a két és fél millió szavazót, aki nem a Tiszára szavazott, démonizálja a mostani kormány, mondván, hogy ez a helyzet az ő hibájuk is, hiszen korábban is a Fideszre szavaztak
– emelte ki az elemző. Hozzátette: ennek nagyon rossz vége lesz hamarosan, mert elszabadulhatnak az indulatok, ami nem nemzeti egységet épít, csak a sárdobálást hozza el. Ezzel pedig elsikkad a lényeg, hogy válsághelyzet van, amit kezelni kellene.
Az embereknek politikai hovatartozástól függetlenül érdeke, hogy a kormány jól kezelje a helyzetet, így erre kéne a kormánynak a hangsúlyt fektetnie és bemutatni, hogy jól kezelik a válságot. Pont azzal tudná a legjobban semlegesíteni a Fidesz ellenzéki kommunikációját a Tisza, hogy kompetensen oldja meg a problémát, hiszen már a kampányban éppen azt mondta a Fidesz, hogy a Tisza kormányra kerülve nem tudná kezelni a dolgokat – magyarázta. Hozzátette: egy államférfiúi hozzáállás lenne az, ami hosszú távon a legnagyobb politikai hasznot hozná Magyar Péternek és a Tiszának. A kormányfő pszichológiai profiljából is az látszik, hogy olyan embertípus, aki nem tudja elviselni, hogy bármiért felelősséget kelljen vállalnia, ezért igyekszik mindig másra áttolni, azonban ez nagyon rossz kvalitás, különösen vezetőként.
Az embereket nem a kifogások érdeklik
Végső soron az embereket nem a kifogások fogják érdekelni, nem az, hogy mit miért nem tud megcsinálni a kormány, azt fogják nézni, hogy meg tud-e csinálni valamit, vagy pedig nem – jelentette ki Dornfeld László. Hozzátette: ebben az esetben nem annak a kommunikációjára kéne helyezni a hangsúlyt, hogy mit csinálnak, hanem arra, hogy tényleg megcsinálták, amit kell, ahogy a Fidesz is tette annak idején.
Nyilván ilyenkor erről szólnak a hírek, mert fontos, hogy az emberek tudják, mi történik. Azonban most össze-vissza mennek az információk, mert nincs egy világos egyvonalú kommunikáció, amihez az emberek tudnának alkalmazkodni – vélekedett az elemző. Majd rámutatott: nem véletlenül vannak határidők kijelölve egy válságkezelésben. Ilyenkor az embereknek tudniuk kell, hogy mi az a pont, amikortól az életük megváltozik, és fel kell rá készülniük.
Ez a kapkodás, ami most zajlik, pont az ellentéte annak, amire szükség lenne
– hangsúlyozta. Hozzátette: kapkodás közben pedig a folyamatos uszítás, hergelés nem fog semmi jót eredményezni, mert elviszi a fókuszt arról, ami a valódi feladat lenne. Ha most a kormány megcsinálná a dolgokat és jól kezelné ezt a krízist, akkor utólag nem tudnának belekötni az emberek.