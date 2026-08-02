A válságkezeléssel meg tudná mutatni kormányzóképességét Magyar Péter, de kapkod és hibáztat

Egyértelmű, hogy Magyar Péter nagyon sok mindenben igyekszik Orbán Viktort másolni, elég csak arra gondolni, hogy mindenhol személyesen ott van és bejelentkezik – mondta az Origónak Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője azonban azt is jelezte, hogy a korábbi miniszterelnök esetében a bejelentkezések, szereplések mögött volt egy szubsztancia: ő azért ment ki, hogy intézkedjen. Az elemzőt Magyar Péter és a Tisza jelenlegi, az országot sújtó energetikai problémákat érintő kommunikációjáról kérdezte az Origo.

A kapkodás látszik Magyar Péter válságkezelésén (Fotó: Mediaworks)

Dornfeld László megjegyezte, hogy az előrejelzések szerint már hetekkel ezelőtt tudni lehetett, hogy aszályos időszak jön. Miért nem tett lépéseket a kormány, hogy mostanra rendelkezésre álljon plusz energiatermelési kapacitás? – tette fel a kérdést. Jelezte: ezzel sem lehetne a teljes kieső energiamennyiséget fedezni, de egy részét pótolni lehetett volna, és akkor nem a nagyon drága piaci beszerzésekre kellene most támaszkodni. Bár mostanra bejelentette Magyar Péter, hogy a már egy ideje nem használt erőműveket újraindítják, az elemző szerint ezt korábban is meg lehetett volna tenni, készenlétbe lehetett volna helyezni az ilyen rendszereket.

Itt kapkodás zajlik most

– állapította meg. Majd rámutatott: mindenhonnan azt a hírt lehet hallani, hogy Gajdos László élő környezetért felelős minisztériuma valójában nem működik, csak néhány tucatnyi ember van a minisztérium kötelékében, nincs megfelelő szervezetrendszer felállítva, így nem végeznek érdemi munkát. Ehhez képest azt láthatjuk, hogy a miniszter a legfőbb ügyésznek üzengetett néhány hete, holott Magyar Péter már a kormányra kerülése előtt azt mondta, hogy kérni fog tőle egy aszállyal kapcsolatos cselekvési és kommunikációs tervet. Azonban arról egyelőre nincs információ, hogy ezt a minisztérium elkészítette volna – tette hozzá.

Eközben Magyar Péter azzal igyekszik a közvéleményt a maga oldalán tartani, hogy a Fidesszel kapcsolatban elképesztő féligazságokat, illetőleg egyenesen hazugságokat terjeszt

– idézte fel az elemző. Példaként említette azt az állítást, hogy a korábbi tervek szerint a lakossági fogyasztók energiafelhasználását korlátozta volna elsőként a kormány, ám valójában a háztartások eddig is a sorrend végén voltak, ahogyan a világon mindenhol.