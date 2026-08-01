Bóka János: Vége Magyarország energiaszuverenitásának, Magyar Péter a kizárólagos felelős

Magyar Péter menekül a felelősség elől. Ez történik az első naptól kezdve, hogy a Tisza-kormány hivatalba lépett – jelentette ki Bóka János a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, hogy ez különösen jól látszik most az energiaválság közepén.

Bóka János szerint Magyar Pétert és kormányát terheli a felelősség az energiahelyzet miatt (Forrás: Facebook)

Valahogy mindenki más a felelős. Felelős az időjárás, mert túl meleg van és túl kevés eső esik. Felelősek a magyar emberek, mert túl sokat fogyasztanak. Felelősek a magyar gyárak, akik a magyar embereknek munkát adnak, mert túl sokat termelnek. És persze felelősek az előző kormányok, mert nem oldották meg előre az összes lehetséges problémát és kihívást, amivel Magyar Péter szembesülhet

– hangsúlyozta.

A frakcióvezető jelezte, hogy mégiscsak érdekes, hogy egy ilyen méretű energiaválság egyik napról a másikra beesik a magyar emberek ablakán. Ezt a magyar kormánynak hetekkel, hónapokkal előre kellett volna látnia, felkészülnie és a magyar embereket tájékoztatnia – jelentette ki. Majd rámutatott: ez nem történt meg, és

ezért a kizárólagos felelősséget Magyar Péter és a Tisza-kormány viseli.

Új korszak köszöntött be ezzel Magyarország történetében, az előző kormányok felelősségüknek érezték, hogy Magyarország és a magyar emberek energiaellátását biztosítsák. A Tisza-kormány ennek felelősségét a magyar emberekre hárítja és külföldi szereplőktől teszi függővé – mondta. Hozzátette: Magyarország energiaszuverenitásának kora véget ért.

Cáfolta a szakértő Magyar Péter állításait

Nem igaz, amit Magyar Péter a lekapcsolási vésztervről állít – jelentette ki Hortay Olivér. A szakértő a közösségi oldalán rámutatott: ideje lenne abbahagyni a visszamutogatást és a válságkezeléssel foglalkozni.

Magyar Péter a korábbi kormányokra mutogat az energiaválság közepén is (Fotó: Mediaworks)

A miniszterelnök délelőtti videós tájékoztatásában arról beszélt, hogy már hétvégén teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet és új rendeletet léptet életbe a kormány, amelynek alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól. Aki vállalást tesz, és nem tartja be, szankcióra számíthat. Ha a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a Mavir előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról.