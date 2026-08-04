Magyar Péter: A következő 48 óra lehet a legnehezebb

A következő 48 óra lehet a legnehezebb az ország energiaellátása szempontjából, miután a rendkívüli hőség miatt tovább nőhet az áramfogyasztás. A Paksi Atomerőműben továbbra is csak egy turbina működik, az időjárás pedig hasonlóan forró marad a következő napokban. Magyar Péter arra figyelmeztetett, hogy amennyiben az energiabiztonság ezt megköveteli, a kormány kötelező fogyasztáskorlátozást vagy akár lekapcsolásokat is elrendelhet.

Magyar Péter szerint kötelező korlátozásra vagy akár lekapcsolásra is sor kerülhet (Fotó: MW archív)

Magyar Péter: A következő 48 óra döntő lesz, kötelező korlátozás is jöhet

A kormányfő kedd este arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő két nap lesz a legkritikusabb időszak, mert a rendkívüli hőség miatt tovább nőhet az áramfogyasztás, miközben továbbra is csak egy turbina működik a Paksi Atomerőműben.

Magyar Péter közölte, hogy

az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig meghosszabbítják az otthoni munkavégzést, ahol ezt a feladatok lehetővé teszik, és arra kérik a magánszektort is, hogy kövesse ezt a gyakorlatot.

A kormány fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését szerdán és csütörtökön 17 és 22 óra között, amellyel számításaik szerint 60–90 megawattnyi terhelést vesznek le az energiahálózatról.

837 közepes és nagyfogyasztó vállalkozás önként vállalta fogyasztásának csökkentését vagy átütemezését, ami összesen több mint 600 megawatt megtakarítást jelent. Hozzátette ugyanakkor, hogy még mindig nem csatlakozott minden érintett cég.

Jelenleg önkéntes együttműködést kérünk. Amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága ezt megköveteli, kötelező korlátozást vagy akár lekapcsolást is elrendelhetünk”

– figyelmeztetett Magyar Péter.

A paksi helyzetről elmondta, hogy az utolsó turbina működése nem kizárólag a Duna vízállásától függ. A több mint félmillió berendezésből álló rendszerben egy kisebb műszaki rendellenesség is komoly következményekkel járhat, ezért a már leállított blokkokat csak akkor indíthatják újra, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és kizárható az újabb apadás.