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Magyar Péter

Magyar Pétert az augusztus 20-i, aggályos közbeszerzésről kérdezték, érdemi válasz nem jött – videó

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Bohár Dániel az augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzéséről próbálta kérdezni Magyar Pétert, aki a tavalyi rendezvény költségeit és a Belügyminisztérium által elrendelt vizsgálatot emlegette válaszában. A miniszterelnök szerint a tárca azonnal vizsgálatot rendelt el, miközben a riporter azt próbálta megtudni tőle, hogyan fordulhatott elő, hogy a későbbi nyertes cég állítólag már a tender kiírása előtt tudhatta, hogy ő nyer.
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Magyar Péteraugusztus 20közbeszerzésbohár dániel

Bohár Dániel az augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzésével kapcsolatos kérdéseket próbált feltenni Magyar Péternek. A Tisza Párt elnöke azonban a kérdésre a tavalyi rendezvény költségeit és a Belügyminisztérium által elrendelt vizsgálatot hozta fel példaként.

Magyar Péter nem adott érdemi választ Bohár Dániel kérdéseire (Fotó: Mediaworks)
Magyar Péter nem adott érdemi választ Bohár Dániel kérdéseire (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter inkább a Fideszről beszélt érdemi válasz helyett

A riporter azt kérdezte Magyar Pétertől, mit gondol az augusztus 20-i rendezvény kapcsán felmerült korrupciógyanúról. Bohár Dániel arra is rákérdezett, hogyan lehetséges, hogy egy cég állítólag már három héttel a közbeszerzési tender kiírása előtt tudhatta, hogy ő fogja megnyerni az eljárást.

Magyar Péter erre azt mondta, 

szerinte sem Bohár Dániel, sem ő nem ismeri a részleteket, majd a tavalyi rendezvény költségeit kezdte emlegetni.

Tavaly mi volt a helyzet, amikor 17–18 milliárd forint volt ugyanez a műsor?

 - kérdezett vissza.

Magyar Péter ezt követően arra hívta fel a figyelmet, hogy a Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az ügyben. Szerinte ilyesmire a Fidesz 16 éves kormányzása alatt nem volt példa.

Bohár Dániel ezután arra mutatott rá, hogy ezzel az eljárással a Belügyminisztérium tulajdonképpen a saját kormányát vizsgálja. Magyar Péter erre csak annyit válaszolt, hogy a tárca belső vizsgálatot rendelt el.

 

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