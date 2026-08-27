Magyar Pétert az augusztus 20-i, aggályos közbeszerzésről kérdezték, érdemi válasz nem jött – videó

Bohár Dániel az augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzésével kapcsolatos kérdéseket próbált feltenni Magyar Péternek. A Tisza Párt elnöke azonban a kérdésre a tavalyi rendezvény költségeit és a Belügyminisztérium által elrendelt vizsgálatot hozta fel példaként.
Magyar Péter inkább a Fideszről beszélt érdemi válasz helyett
A riporter azt kérdezte Magyar Pétertől, mit gondol az augusztus 20-i rendezvény kapcsán felmerült korrupciógyanúról. Bohár Dániel arra is rákérdezett, hogyan lehetséges, hogy egy cég állítólag már három héttel a közbeszerzési tender kiírása előtt tudhatta, hogy ő fogja megnyerni az eljárást.
Magyar Péter erre azt mondta,
szerinte sem Bohár Dániel, sem ő nem ismeri a részleteket, majd a tavalyi rendezvény költségeit kezdte emlegetni.
Tavaly mi volt a helyzet, amikor 17–18 milliárd forint volt ugyanez a műsor?
- kérdezett vissza.
Magyar Péter ezt követően arra hívta fel a figyelmet, hogy a Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az ügyben. Szerinte ilyesmire a Fidesz 16 éves kormányzása alatt nem volt példa.
Bohár Dániel ezután arra mutatott rá, hogy ezzel az eljárással a Belügyminisztérium tulajdonképpen a saját kormányát vizsgálja. Magyar Péter erre csak annyit válaszolt, hogy a tárca belső vizsgálatot rendelt el.