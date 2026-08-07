Magyar Péter fontos bejelentést tett: enyhült a rendkívüli hőség miatti veszélyhelyzet

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy az ország sikeresen átvészelte a nyár eddigi legkritikusabb napjait, ezért szombattól enyhülnek a korábban bevezetett intézkedések. A miniszterelnök szerint stabil az energiaellátás és biztosított az ivóvízellátás, ugyanakkor Paksnál továbbra is figyelemmel kísérik a Duna alacsony vízállását.

Magyar Péter szerint a nemzeti összefogásnak köszönhetően sikerült megőrizni az ország energia- és vízbiztonságát (Fotó: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter közölte: már nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre

A miniszterelnök videóüzenetében megköszönte a lakosság, a vállalatok, az önkormányzatok és a közszolgáltatások dolgozóinak együttműködését. Úgy fogalmazott, hogy a nemzeti összefogásnak köszönhetően sikerült megőrizni Magyarország energia- és vízbiztonságát.

Közölte, hogy az Országos Tisztifőorvos döntése alapján

szombattól a harmadfokú hőségriasztást másodfokú váltja fel.

Emellett a Duna vízgyűjtő területére megérkezett csapadék átmenetileg javítja a folyó vízállását is.

Magyar Péter szerint az energiaellátás jelenleg stabil, az ország ivóvízellátása pedig biztosított. Ennek megfelelően

megszűnik az állami szférában elrendelt rendkívüli otthoni munkavégzés,

ismét közlekedhetnek a korábban korlátozott tehervonatok, valamint

újra felkapcsolhatják a középületek díszkivilágítását is.

A paksi helyzet javult, de továbbra is figyelik a Duna vízállását

A miniszterelnök kitért a paksi helyzetre is. Elmondása szerint a Duna vízszintje a hét eleji mélypont óta emelkedett, azonban a javulás egyelőre csak átmenetinek tűnik.

Mára már 13 centiméterrel vagyunk a vasárnapi vízállás felett, és a következő napokban várható még bő 20 centiméterrel emelkedő vízszint. De mivel holnaptól hosszú ideig nem várható újabb csapadék, ez az emelkedés előreláthatólag átmeneti lesz”

– mondta.

Az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérjük, az egyetlen turbina stabilan termel”

– tette hozzá.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy utasítást adott különböző átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha a Duna alacsony vízállása tartóssá válna Paksnál. Emellett

a Védelmi Munkacsoport megvizsgálja az energetikai és vízügyi rendszer sérülékeny pontjait, valamint azokat a fejlesztéseket, amelyekkel ellenállóbbá tehető az ország energia- és vízellátása.

Magyar Péter ismét köszönetet mondott a lakosságnak és a közreműködő szervezeteknek.

Az elmúlt napok megmutatták, milyen ország is a hazánk, amikor bajban van. Milliók figyeltek egymásra, családok változtattak a szokásaikon, vállalatok vállaltak áldozatot, szakemberek dolgoztak éjjel és nappal, közösségek segítették egymást. Erre büszkék lehetünk”

– zárta videóüzenetét.