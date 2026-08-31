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miniszterelnök

Az országos tanévnyitó ünnepségen mondott beszédet Magyar Péter

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Augusztus 31-én, nyolc órától került megrendezésre az országos tanévnyitó ünnepség Nagykanizsán, a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Az eseményen ünnepi beszédet mondott Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
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miniszterelnökOrszágos tanévnyitóNagykanizsabeszédMagyar Péter

Augusztus 31-én, hétfőn nyolc órától került megrendezésre az országos tanévnyitó ünnepség Nagykanizsán, a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Ekkor ünnepi beszédet mondott Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.08.28. Magyar Péter, MagyarPéter
Az országos tanévnyitó ünnepségen mondott beszédet Magyar Péter / Fotó: Hatlaczki Balazs

Ezt mondta el Magyar Péter

Lannert Judit beszédét követően a kormányfő előbb elmondta, a maga részéről sosem szerette a tanévnyitókat, és megérti a diákok feszélyezettségét. Ezután örömét fejezte, hogy jelen lehet, majd felidézte az iskolás emlékeit, mialatt köszönetet mondott korábbi történelemtanárának.

A miniszterelnök úgy folytatta, az iskola legfontosabb célja az, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak kritikusan gondolkodni, csapatként működni.

Embernek lenni mindig, minden körülményben

- emelte ki, mialatt háláját fejezte ki a pedagógusoknak a munkájukért. 

Egy jó tanár sokkal többet ad a szimpla tudásnál

- jelentette ki Magyar Péter, aki ezután reményét fejezte ki, minden diáknak lesz majd olyan pedagógus az életében, akire akár harminc évvel is jó szívvel gondol vissza. A beszédében hangsúlyozta, hamarosan kitérnek a tanárok béremelésére és az oktatásügy fejlesztésére. A kormányfő nyomatékosította, csak egy tudásalapú oktatás lehet sikeres, ennek érdekében pedig rengeteg a teendő az oktatás terén és a szakminiszternek vétójoga van ezen a területen.

A kormányfő ezután arra biztatta a fiatalokat, hogy merjenek kérdezni, ha nem értenek valamit, a saját okulásuk céljából, mivel a kérdésekből lesznek a válaszok. Ezt követően az olvasás fontosságát hangsúlyozta, és nem pusztán a kötelezőkét: mint mondta, szeretné, ha minden tanuló a tanév során legalább egy olyan kötetet elolvasna, ami érdekli. Magyar Péter arra is kérte a fiatalokat, figyeljenek egymásra, segítsék egymást, és azt kívánta, hogy legyen mindenkinek legalább egy olyan barátja, akire bármikor számíthat.

A miniszterelnök az 56'-os forradalom közelgő 70 éves évfordulójára is emlékeztetett és azt kérte, minden diák kérdezze meg idősebb családtagjait a múltról, a történelemről. Magyar Péter kiemelte, lesznek jó és kevésbé eredményes napjai a tanulóknak, de legyen legalább egy jó tanára és egy jó barátja minden diáknak. A kormányfő végezetül kíváncsiságot, sok erőt, jó jegyeket és kellemes élményeket kívánt minden magyar diáknak.

A tanévnyitó ünnepséget a kormányfő közösségi oldalán lehetett élőben követni:

 

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