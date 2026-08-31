Augusztus 31-én, hétfőn nyolc órától került megrendezésre az országos tanévnyitó ünnepség Nagykanizsán, a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Ekkor ünnepi beszédet mondott Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Az országos tanévnyitó ünnepségen mondott beszédet Magyar Péter / Fotó: Hatlaczki Balazs

Ezt mondta el Magyar Péter

Lannert Judit beszédét követően a kormányfő előbb elmondta, a maga részéről sosem szerette a tanévnyitókat, és megérti a diákok feszélyezettségét. Ezután örömét fejezte, hogy jelen lehet, majd felidézte az iskolás emlékeit, mialatt köszönetet mondott korábbi történelemtanárának.

A miniszterelnök úgy folytatta, az iskola legfontosabb célja az, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak kritikusan gondolkodni, csapatként működni.

Embernek lenni mindig, minden körülményben

- emelte ki, mialatt háláját fejezte ki a pedagógusoknak a munkájukért.

Egy jó tanár sokkal többet ad a szimpla tudásnál

- jelentette ki Magyar Péter, aki ezután reményét fejezte ki, minden diáknak lesz majd olyan pedagógus az életében, akire akár harminc évvel is jó szívvel gondol vissza. A beszédében hangsúlyozta, hamarosan kitérnek a tanárok béremelésére és az oktatásügy fejlesztésére. A kormányfő nyomatékosította, csak egy tudásalapú oktatás lehet sikeres, ennek érdekében pedig rengeteg a teendő az oktatás terén és a szakminiszternek vétójoga van ezen a területen.

A kormányfő ezután arra biztatta a fiatalokat, hogy merjenek kérdezni, ha nem értenek valamit, a saját okulásuk céljából, mivel a kérdésekből lesznek a válaszok. Ezt követően az olvasás fontosságát hangsúlyozta, és nem pusztán a kötelezőkét: mint mondta, szeretné, ha minden tanuló a tanév során legalább egy olyan kötetet elolvasna, ami érdekli. Magyar Péter arra is kérte a fiatalokat, figyeljenek egymásra, segítsék egymást, és azt kívánta, hogy legyen mindenkinek legalább egy olyan barátja, akire bármikor számíthat.

A miniszterelnök az 56'-os forradalom közelgő 70 éves évfordulójára is emlékeztetett és azt kérte, minden diák kérdezze meg idősebb családtagjait a múltról, a történelemről. Magyar Péter kiemelte, lesznek jó és kevésbé eredményes napjai a tanulóknak, de legyen legalább egy jó tanára és egy jó barátja minden diáknak. A kormányfő végezetül kíváncsiságot, sok erőt, jó jegyeket és kellemes élményeket kívánt minden magyar diáknak.