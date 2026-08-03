Magyar Péter jó hírt közölt a vezénylőközpontból, ugyanakkor figyelmeztetett: a legkritikusabb napok jönnek

Jó hírek a vezénylő központból: Az áramhálózat stabil – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök bejegyzésében azt írta, az utolsó paksi turbina működik. A fogyasztás a magyar vállaltoknak és embereknek köszönhetően jelentősen alacsonyabb a vártnál. Hangsúlyozta, a legkritikusabb napok jönnek. A kormányfő egy videót is feltöltött a MAVIR vezénylőközpontjából, amelyben részletesen is kifejti az aktuális helyzetet.
Mint mondta, jelenleg már jócskán benne járunk a legkritikusabb időszakban, a hálózat terhelése jelenleg 6300 megawatt körül alakul. Az áramfogyasztás mértékéről elmondta, jóval a tervezett szint alatt marad.
Ezekben a percekben az eltérés meghaladja az 500 megawattot, vagyis az ország ennyivel kevesebb villamos energiát használ fel, mint amennyit a szakértők korábbi előrejelzései alapján vártak. Reméljük, hogy ezt az előnyt sikerül megőrizni a nap hátralévő, kritikus óráiban, valamint a következő napokban is. Ha ez így marad, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásokra
– fogalmazott.
Továbbra is kiemelt figyelem irányul a paksi Duna-szakasz vízállására. Magyar Péter közölte: a vízszint jelenleg stagnál, és a termelés szempontjából kritikus határon van, ezért a következő órákban dőlhet el, hogy az utolsó paksi turbina továbbra is üzemelhet-e. – Bíztató jel, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, sőt ma 1 centimétert emelkedett a vízszint. A paksi atomerőmű vezetésével folyamatosan kapcsolatban állok. Éjszaka is kapom a jelentéseket, bármilyen fontos változás esetén azonnali tájékoztatást adok az országnak – hangsúlyozta.
Mészáros Lőrincnek is üzent
A nagyfogyasztó vállalatokkal kapcsolatban közölte, hogy a hétfői adatok szerint összesen már több mint 630 megawattnyi önkéntes fogyasztáscsökkentést vállaltak. Ezt jelentős eredménynek nevezte, ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is vannak olyan cégek, amelyek még nem csatlakoztak a kezdeményezéshez.
Arra kérte őket, hogy vállaljanak részt a szerinte szükséges nemzeti összefogásban, és ahol lehetséges, növeljék a korábban felajánlott teljesítménycsökkentést.
Név szerint is megemlítette a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolt Kall Ingredients izocukorgyárat. Azt állította, hogy a több tízmilliárd forintos állami támogatásban és kedvezményes hitelben részesült vállalat eddig nem válaszolt arra, vállalja-e a 13 megawattos fogyasztásának önkéntes visszafogását. Magyar Péter emellett üzenetet fogalmazott meg Mészáros Lőrincnek is, arra kérve, hogy még nem késő csatlakozni az önkéntes fogyasztáscsökkentést vállaló több száz vállalathoz.
Magyar Péter szerint még előttünk lehet a legnehezebb nap
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az előrejelzések szerint a szerda lehet az egyik legnehezebb nap, mivel az elhúzódó hőség tovább növelheti az energiaigényt. Szerinte ezért különösen fontos lesz az a tudatos magatartás, amelyet az elmúlt napokban a magyar emberek és vállalatok tanúsítottak.
Felszólította a nagyvállalatokat, hogy a hét folyamán minden nap maradéktalanul tartsák be a 17 és 22 óra közötti önkéntes fogyasztáscsökkentést, a lakosságot pedig arra kérte, hogy a következő napokban is lehetőség szerint mérsékelje energiafelhasználását ebben az időszakban.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a következő órákban és napokban sok minden eldől. Mint mondta, folyamatosan figyelik a Duna vízállását, a vízgyűjtő terület csapadékviszonyait, valamint az ország energiafogyasztásának alakulását. Arra kérte az embereket, hogy kizárólag megbízható forrásokból tájékozódjanak, és ne terjesszenek valótlan vagy félrevezető információkat.