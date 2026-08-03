Magyar Péter jó hírt közölt a vezénylőközpontból, ugyanakkor figyelmeztetett: a legkritikusabb napok jönnek

Jó hírek a vezénylő központból: Az áramhálózat stabil – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök bejegyzésében azt írta, az utolsó paksi turbina működik. A fogyasztás a magyar vállaltoknak és embereknek köszönhetően jelentősen alacsonyabb a vártnál. Hangsúlyozta, a legkritikusabb napok jönnek. A kormányfő egy videót is feltöltött a MAVIR vezénylőközpontjából, amelyben részletesen is kifejti az aktuális helyzetet.

Magyar Péter miniszterelnök jó hír közölt a MAVIR vezénylőközpontjából a válsághelyzet kapcsán, ugyanakkor figyelmeztetett: a legkritikusabb napok még hátravannak (Fotó: Meidaworks)

Mint mondta, jelenleg már jócskán benne járunk a legkritikusabb időszakban, a hálózat terhelése jelenleg 6300 megawatt körül alakul. Az áramfogyasztás mértékéről elmondta, jóval a tervezett szint alatt marad.

Ezekben a percekben az eltérés meghaladja az 500 megawattot, vagyis az ország ennyivel kevesebb villamos energiát használ fel, mint amennyit a szakértők korábbi előrejelzései alapján vártak. Reméljük, hogy ezt az előnyt sikerül megőrizni a nap hátralévő, kritikus óráiban, valamint a következő napokban is. Ha ez így marad, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásokra

– fogalmazott.

Továbbra is kiemelt figyelem irányul a paksi Duna-szakasz vízállására. Magyar Péter közölte: a vízszint jelenleg stagnál, és a termelés szempontjából kritikus határon van, ezért a következő órákban dőlhet el, hogy az utolsó paksi turbina továbbra is üzemelhet-e. – Bíztató jel, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, sőt ma 1 centimétert emelkedett a vízszint. A paksi atomerőmű vezetésével folyamatosan kapcsolatban állok. Éjszaka is kapom a jelentéseket, bármilyen fontos változás esetén azonnali tájékoztatást adok az országnak – hangsúlyozta.

Mészáros Lőrincnek is üzent

A nagyfogyasztó vállalatokkal kapcsolatban közölte, hogy a hétfői adatok szerint összesen már több mint 630 megawattnyi önkéntes fogyasztáscsökkentést vállaltak. Ezt jelentős eredménynek nevezte, ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is vannak olyan cégek, amelyek még nem csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Arra kérte őket, hogy vállaljanak részt a szerinte szükséges nemzeti összefogásban, és ahol lehetséges, növeljék a korábban felajánlott teljesítménycsökkentést.

Név szerint is megemlítette a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolt Kall Ingredients izocukorgyárat. Azt állította, hogy a több tízmilliárd forintos állami támogatásban és kedvezményes hitelben részesült vállalat eddig nem válaszolt arra, vállalja-e a 13 megawattos fogyasztásának önkéntes visszafogását. Magyar Péter emellett üzenetet fogalmazott meg Mészáros Lőrincnek is, arra kérve, hogy még nem késő csatlakozni az önkéntes fogyasztáscsökkentést vállaló több száz vállalathoz.