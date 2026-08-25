Magyar Péter elárulta meddig kíván hatalomban maradni

Ha valaki azt hitte volna, hogy a miniszterelnök lassítani fog, akkor nagyot tévedett. Magyar Péter ismét közösségi oldalán jelentkezett, ahol ezúttal azt árulta el meddig kíván posztján maradni.

Magyar Péter ha lehet maradna a lehetséges két ciklusig

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Magyar Péter a közösségi oldalán próbálta meg tempóra sarkallni követőit. Saját elmondása sokan mondják neki, hogy lassítson, azonban véleménye szerint nincs most idő ilyesmire.

Egyúttal azonban a bejegyzésben a miniszterelnök azt is elárulta, hogy meddig kíván a posztján maradni. Magyar Péter minden jel szerint kitöltené a nyolc éves mandátum keretet. „Majd talán 7 év és 8 hónap múlva jöhet egy kis pihenés” – írta.

„Addig csak előre. Lépésről lépésre. Akár néha egy-egy lépcsőfokot át is lépve” – írta a képhez, amelyen éppen akrobatikus mozdulatok közepette, egy magyar zászlóval a hátán ugrott át két lépcsőfokot az Országház lépcsőjén. A miniszterelnök egyúttal jelezte, hogy „szédülni ér” bármit is jelentsen ez. természetesen az elmaradhatatlan utólagos algoritmus segítő komment sem maradhatott el.