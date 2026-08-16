Magyar Péter: Emberfeletti munka zajlik Pakson

„Emberfeletti munka folyik Paksnál az Atomerőmű két működő turbinájának üzembentartásáért” – írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter egyúttal jelezte, hogy a keddi és a szerdai nap különösen kritikus lesz.

Magyar Péter szerint kritikus napok következnek

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A keddi és a szerdai nap lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán. Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. Ez csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt – írta bejegyzésében a kormányfő.

Magyar Péter egyúttal jelezte, hogy az előrejelzések szerint csütörtökön már érkezik majd csapadék az osztrák vízgyűjtőkhöz, ezzel pedig remélhetőleg megkezdődik a vízszint emelkedése. Ezzel párhuzamosan természetesen a szakemberek továbbra is dolgoznak fenékküszöb építésén és bárkák elsüllyesztésén. „Jelenleg is zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése. Még ma estig elérjük az 1 méteres süllyedési szintet, és holnap reggeltől újra indul a víz beszivattyúzása a hajótestekbe” – írta a miniszterelnök.

A vízügyi szakemberek úgy döntöttek, hogy holnap megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) zsilipjét, és ezzel 20 m3 plusz vizet juttatnak a fő Duna-ágba másodpercenként, amivel két centit nyerhetünk Paksnál

– emelte ki Magyar Péter.

Eközben a kormányfő beszámolója szerint már most óriási víznyomás nehezedik a bárkákra. „Eddig ki nem próbált vastagságú, 500 méter hosszúságú acélsodronyokkal rögzítik a keresztbeállított bárkákat a 8 méter mélyre lefúrt 70 centi átmérőjű cölöpökhöz” – írta. A miniszterelnök egyúttal megköszönte „a helyszínen, a hőségben is kitartóan dolgozó több száz szakember munkáját”.