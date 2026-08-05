Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány

Magyar Péter szerdán kora este a Facebook-oldalán számolt be a kétnapos kormányülés első felében meghozott döntésekről. A miniszterelnök közlése szerint a kabinet a jelenlegi energiaválságra is reagálva fogadta el az átfogó fejlesztési tervet.

Magyar Péter tájékoztatása alapján átfogó energiafejlesztési tervről döntött a kormány (Fotó: Schmidt Ferenc)

Magyar Péter: Energiatárolásra és hálózatfejlesztésre készül a kormány

A kormányfő bejegyzése alapján a program több területet is érint. A kabinet az energiatároló kapacitások bővítése és az energetikai hálózat fejlesztése mellett szélenergetikai, valamint geotermikus beruházásokat is végrehajtana. Közölte:

A fejlesztéseket úgy valósítjuk meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak.”

A tervezett beruházásokat hazai és európai uniós források felhasználásával, valamint magántőke bevonásával valósítanák meg. A miniszterelnök egyelőre nem közölt részleteket a program tervezett költségéről, ütemezéséről és az egyes fejlesztések helyszínéről.