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Magyar Péter

Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Átfogó energiafejlesztési tervről döntött a kormány, amely energiatároló kapacitások, hálózatok, valamint szél- és geotermikus energetikai beruházások megvalósítását irányozza elő. Magyar Péter szerint a fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával finanszíroznák úgy, hogy azokból az állam és a települések is profitáljanak.
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Magyar Péterenergiafejlesztésimagántőkebejelentésuniós forrásokhálózatfejlesztésenergiaválságTisza-kormány

Magyar Péter szerdán kora este a Facebook-oldalán számolt be a kétnapos kormányülés első felében meghozott döntésekről. A miniszterelnök közlése szerint a kabinet a jelenlegi energiaválságra is reagálva fogadta el az átfogó fejlesztési tervet.

Magyar Péter
Magyar Péter tájékoztatása alapján átfogó energiafejlesztési tervről döntött a kormány  (Fotó: Schmidt Ferenc)

Magyar Péter: Energiatárolásra és hálózatfejlesztésre készül a kormány

A kormányfő bejegyzése alapján a program több területet is érint. A kabinet az energiatároló kapacitások bővítése és az energetikai hálózat fejlesztése mellett szélenergetikai, valamint geotermikus beruházásokat is végrehajtana. Közölte:

A fejlesztéseket úgy valósítjuk meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak.”

A tervezett beruházásokat hazai és európai uniós források felhasználásával, valamint magántőke bevonásával valósítanák meg. A miniszterelnök egyelőre nem közölt részleteket a program tervezett költségéről, ütemezéséről és az egyes fejlesztések helyszínéről.

Magyar Péter áramspórolási felhívása már a gazdasági növekedést is veszélyezteti

A védelmi munkacsoport is összeül

Magyar Péter közlése szerint a kétnapos kormányüléssel párhuzamosan a védelmi munkacsoport is ülést tart. A miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében nem részletezte, hogy a testület milyen konkrét kérdéseket tárgyal.

A kormányfő tájékoztatása alapján a kabinet energiaügyi döntései a jelenlegi válsághelyzet kezelését, valamint az ország hosszabb távú energetikai kapacitásainak fejlesztését egyaránt szolgálják.

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