Európai vezetőkkel tárgyalt Magyar Péter Szlovéniában

Magyar Péter több európai vezetővel is tárgyalt a szlovéniai Bledben megrendezett Stratégiai Fórumon – erről a miniszterelnök hétfőn, a Facebook-oldalán közzétett videójban számolt be.

Magyar Péter több európai vezetővel is egyeztetett a Bledi Stratégiai Fórumon

Fotó: Hatlaczki Balazs

Elmondása szerint egyeztetett Janez Janša szlovén, valamint a horvát és a cseh miniszterelnökkel, továbbá találkozott Szlovákia köztársasági elnökével is.

A miniszterelnök felidézte, hogy a Bledi Stratégiai Fórumot több évtizede rendezik meg, középpontjában egyebek mellett a biztonságpolitika és a nemzetközi együttműködés áll. Hozzátette: három másik kormányfővel együtt Európa jövőjéről is beszélhetett és vitázhatott a rendezvényen.

Magyar Péter méltatta a magyar–szlovén kapcsolatokat

A kormányfő a videóban úgy fogalmazott, hogy Szlovénia és Magyarország kapcsolata „fantasztikus”, a két ország együttműködése pedig szerinte minden területen példaértékű lehet egész Európa számára.

Magyar Péter arról is beszámolt, hogy meghívta a szlovén miniszterelnököt az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezendő budapesti megemlékezésre.

A videó végén a miniszterelnök Bledet turisztikai célpontként is ajánlotta. Kiemelte a település természeti környezetét és történelmi értékeit, valamint a híres bledi krémest is megkóstolta.