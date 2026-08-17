Felpörgött Magyar Péter Facebook-kormányzása, a közönség mégis fogyatkozik

Magyar Péter a kormányzása első száz napján egyetlen napra sem hallgatott el a Facebookon: május 9. és augusztus 16. között összesen 545 bejegyzést tett közzé. Az Index összesítése szerint a miniszterelnök naponta átlagosan öt és fél alkalommal posztolt, két bejegyzése között pedig mindössze négy óra huszonhárom perc telt el – az éjszakákat, a hétvégéket és a hivatalos programokat is beleszámítva.
Felpörgött Magyar Péter Facebook-kormányzása
A száz nap alatt nem csökkent, hanem tovább nőtt Magyar Péter aktivitása.
Az első huszonöt napban naponta átlagosan 5,4 poszt jelent meg az oldalán, az utolsó huszonöt napban viszont már 6,1. A legcsendesebb napon is két bejegyzést tett közzé, nyolc alkalommal pedig legalább nyolcat.
A rekordot augusztus 11-e, a köztársaságielnök-választás napja tartja, amikor tizenegy poszt került ki az oldalára. Magyar Péter az egyik bejegyzésében maga is reagált az őt érő kritikákra, miután a kormány gazdasági eredményeit sorolta fel.
Ez az úgynevezett FB-kormányzás”
– írta a miniszterelnök.
Az 545 bejegyzés összesen csaknem 171 ezer leütésből állt, ami nyomtatásban hozzávetőleg akkora terjedelmet jelentene, mint Az öreg halász és a tenger. A hosszabb szövegek azonban nem feltétlenül teljesítettek jobban: az Index számítása szerint gyakorlatilag nem volt összefüggés a posztok terjedelme és az általuk begyűjtött lájkok száma között.
Több szó esett a Fideszről, mint a kormányzásról
A bejegyzések legnagyobb része nem a Tisza-kormány saját intézkedéseiről, hanem a Fideszről és az előző kormányról szólt. Összesen 150 poszt említette a Fideszt, Orbán Viktort, illetve foglalkozott lopással, maffiával vagy propagandával.
Magyar Péter bejegyzései közül:
- 98 foglalkozott korrupcióval és vagyonügyekkel;
- 90 említette konkrétan a Fideszt;
- 85 szólt gazdasági kérdésekről;
- 70 foglalkozott Pakssal és az energiaellátással;
- 65 érintett külpolitikai témát;
- 63 említette név szerint Orbán Viktort;
- 28 szólt az oktatásról;
- 25 foglalkozott az egészségügyről.
Ehhez képest konkrét kormányfői utasításról vagy személyi döntésről mindössze három poszt szólt. Kormányrendeletet vagy törvényjavaslatot hat, hivatalos tárgyalást vagy fogadást ugyancsak hat bejegyzés mutatott be. Köszönetet, hálát vagy büszkeséget viszont 69 alkalommal fogalmazott meg Magyar Péter.
Egyre több posztra egyre kevesebb lájk jutott
Magyar Péter Facebook-oldala száz nap alatt 41,7 millió reakciót, 2,24 millió hozzászólást és 2,22 millió megosztást gyűjtött össze.
Egy átlagos bejegyzésre több mint 76 ezer lájk jutott, a legnépszerűbb tartalom pedig nem politikai témájú volt: a miniszterelnök a három fiáról posztolt, amire több mint 388 ezren reagáltak.
A személyes tartalmak általában jobban teljesítettek a szakpolitikai bejegyzéseknél. Magyar Péter ötszavas, kertjéről szóló posztja például 243 ezer lájkot kapott, vagyis harmincezerrel többet, mint az uniós források hazahozataláról szóló bejelentése. A közönség figyelme azonban látványosan csökkent.
Az első huszonöt nap bejegyzései átlagosan több mint 110 ezer lájkot gyűjtöttek, az utolsó huszonöt nap posztjai viszont már csak 57,5 ezret. Ez csaknem ötvenszázalékos visszaesést jelent, miközben ugyanebben az időszakban a napi bejegyzések száma 12 százalékkal emelkedett.
Az elemzés szerint az utolsó huszonöt napban Magyar Péter tizenhéttel több posztot tett közzé, mint az első huszonötben, ezekre mégis összesen hatmillióval kevesebb lájk érkezett. A Facebook-kormányzás tehát egyelőre működő kommunikációs eszköz maradt, az azonban már száz nap alatt is láthatóvá vált, hogy a folyamatos jelenlét önmagában nem képes fenntartani a kezdeti érdeklődést.
Magyar Péter a legtöbbet beszélő politikus a parlamentben
Mint arról az Origo beszámolt, Magyar Péternek nemcsak írásban, szóban is rengeteg a közlendője: a miniszterelnök volt az Országgyűlés legtöbb alkalommal felszólaló politikusa az alakuló ülés óta készült összesítés szerint. A K-Monitor által készített elemzés alapján a kormányfő 112 alkalommal szólalt fel, beszédeinek összesített időtartama pedig elérte a 15 óra 39 percet, ami több mint négyszerese a második helyezett, Toroczkai László felszólalási idejének.