Felpörgött Magyar Péter Facebook-kormányzása, a közönség mégis fogyatkozik

Magyar Péter a kormányzása első száz napján egyetlen napra sem hallgatott el a Facebookon: május 9. és augusztus 16. között összesen 545 bejegyzést tett közzé. Az Index összesítése szerint a miniszterelnök naponta átlagosan öt és fél alkalommal posztolt, két bejegyzése között pedig mindössze négy óra huszonhárom perc telt el – az éjszakákat, a hétvégéket és a hivatalos programokat is beleszámítva.

Magyar Péter száz nap alatt 545 poszttal árasztotta el a Facebookot (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Felpörgött Magyar Péter Facebook-kormányzása

A száz nap alatt nem csökkent, hanem tovább nőtt Magyar Péter aktivitása.

Az első huszonöt napban naponta átlagosan 5,4 poszt jelent meg az oldalán, az utolsó huszonöt napban viszont már 6,1. A legcsendesebb napon is két bejegyzést tett közzé, nyolc alkalommal pedig legalább nyolcat.

A rekordot augusztus 11-e, a köztársaságielnök-választás napja tartja, amikor tizenegy poszt került ki az oldalára. Magyar Péter az egyik bejegyzésében maga is reagált az őt érő kritikákra, miután a kormány gazdasági eredményeit sorolta fel.

Ez az úgynevezett FB-kormányzás”

– írta a miniszterelnök.

Az 545 bejegyzés összesen csaknem 171 ezer leütésből állt, ami nyomtatásban hozzávetőleg akkora terjedelmet jelentene, mint Az öreg halász és a tenger. A hosszabb szövegek azonban nem feltétlenül teljesítettek jobban: az Index számítása szerint gyakorlatilag nem volt összefüggés a posztok terjedelme és az általuk begyűjtött lájkok száma között.