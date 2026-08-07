Feljelentették Magyar Pétert – videó

Filep Dávid pénteken, közösségi oldalán jelentette be, hogy feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen Magyar Péter ellen. Tájékoztatása szerint a feljelentésben hűtlen kezelés, költségvetési csalás, hivatali visszaélés és tiltott pártfinanszírozás gyanúja szerepel, emellett kezdeményezte a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló országgyűlési indítvány megtételét is.
Filep Dávid feljelentette Magyar Pétert
Filep Dávid közlése szerint
a feljelentés alapját az képezi, hogy Magyar Péter a hivatalos YouTube-csatornájára feltöltött, állami és európai uniós forrásból készült tájékoztató videókat arra használta, hogy azokban a Tisza Párt tulajdonában álló Árad a Tisza Kft. webshopjának termékeit népszerűsítse.
A politikai influenszer szerint ezzel a párthoz köthető gazdasági társaság jogtalan előnyhöz és bevételhez juthatott.
A bejelentés szerint az ügy súlyára tekintettel Filep Dávid Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is kérte.
Kérelmeztem a főügyészségnél a miniszterelnököt megillető közjogi mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítvány országgyűlési megtételét. Ez az ügy nem maradhat következmények nélkül”
– jelentette ki.
A miniszterelnöknek vállalnia kell a jogi és az erkölcsi felelősséget is, és mivel elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen pitiáner ügyben érintett ember töltse be ezt a pozíciót, azonnal le kell mondania a miniszterelnöki tisztségéről”
– tette hozzá.
A politikai influenszer azt is kijelentette, hogy a választók nem arra adtak felhatalmazást a kormányfőnek, hogy közpénzből készült tartalmakkal pártjához köthető termékeket népszerűsítsen.
Filep Dávid, videóbejegyzésében azt üzente a miniszterelnöknek, hogy nem fogja elengedni az ügyet.
Ha csak eszébe jutna a fenyegetőzés, vagy az, hogy elhallgattatna, én nem valamelyik barátnője vagyok, akit zsarolhat. Én vagyok végig, ezt az ügyet pedig végigviszem”
– jelentette ki.