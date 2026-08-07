Feljelentették Magyar Pétert – videó

Filep Dávid pénteken, közösségi oldalán jelentette be, hogy feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen Magyar Péter ellen. Tájékoztatása szerint a feljelentésben hűtlen kezelés, költségvetési csalás, hivatali visszaélés és tiltott pártfinanszírozás gyanúja szerepel, emellett kezdeményezte a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló országgyűlési indítvány megtételét is.

Filep Dávid: Kezemben a bizonyítékokkal hamarosan bemegyek a Központi Nyomozó Főügyészség épületébe, hogy feljelentést tegyek Magyar Péter ellen (Fotó: Facebook/Filep Dávid)

Filep Dávid feljelentette Magyar Pétert

Filep Dávid közlése szerint

a feljelentés alapját az képezi, hogy Magyar Péter a hivatalos YouTube-csatornájára feltöltött, állami és európai uniós forrásból készült tájékoztató videókat arra használta, hogy azokban a Tisza Párt tulajdonában álló Árad a Tisza Kft. webshopjának termékeit népszerűsítse.

A politikai influenszer szerint ezzel a párthoz köthető gazdasági társaság jogtalan előnyhöz és bevételhez juthatott.

A bejelentés szerint az ügy súlyára tekintettel Filep Dávid Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is kérte.

Kérelmeztem a főügyészségnél a miniszterelnököt megillető közjogi mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítvány országgyűlési megtételét. Ez az ügy nem maradhat következmények nélkül”

– jelentette ki.

A miniszterelnöknek vállalnia kell a jogi és az erkölcsi felelősséget is, és mivel elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen pitiáner ügyben érintett ember töltse be ezt a pozíciót, azonnal le kell mondania a miniszterelnöki tisztségéről”

– tette hozzá.

A politikai influenszer azt is kijelentette, hogy a választók nem arra adtak felhatalmazást a kormányfőnek, hogy közpénzből készült tartalmakkal pártjához köthető termékeket népszerűsítsen.

Filep Dávid, videóbejegyzésében azt üzente a miniszterelnöknek, hogy nem fogja elengedni az ügyet.

Ha csak eszébe jutna a fenyegetőzés, vagy az, hogy elhallgattatna, én nem valamelyik barátnője vagyok, akit zsarolhat. Én vagyok végig, ezt az ügyet pedig végigviszem”

– jelentette ki.