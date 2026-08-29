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Magyar Péter

Fidesz: Magyar Péter komolyan gondolta, hogy senki nem jön rá a hazugságára?

39 perce
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Az ellenzéki párt szerint a miniszterelnök „az emberek arcába hazudott”, most pedig le is bukott. Emellett hangsúlyozták, hogy a Magyar Péterék által felállított NVVH új elnöke egy bosszúszomjas politikai komisszár, aki koncepciós eljárásokat akar indítani.
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Magyar PéterFideszTisza

Bődületes hazugsággal bukott le Magyar Péter, szorult helyzetében, kioktató hangnemben azzal magyarázkodott, hogy az FBI igazgatója nem jogász – idézte fel a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan rámutatott: a miniszterelnök „belehazudott az emberek arcába”, ugyanis Kash Patel jogász.

Parlament, Országgyűlés, plenáris ülés, Országgyűlésplenárisülés, 2026.07.27. Magyar Péter, Magyar Péter
Magyar Péter újabb hazugságára derült fény Fotó: Hatlaczki Balázs

A miniszterelnök vagy nagyon buta és tájékozatlan, vagy a magyar embereket nézi hülyének

– fogalmazott. Majd feltette a kérdést: komolyan gondolta, hogy senki nem jön rá a hazugságára?

Magyar Péter politikai megrendeléseit követi az NVVH

Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) frissen megválasztott elnöke egy bosszúszomjas politikai komisszár, aki koncepciós eljárásokat akar indítani a Tisza Párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján.

Magyarországon elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgóhálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tökretesz embereket

– olvasható a Fidesz közleményében.

Hangsúlyozták: a Fidesz minden törvényes módon ellenáll a tiszás önkényuralom bunkósbotjának szánt erőszakszervezettel szemben.

 

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