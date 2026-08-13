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Magyar Péter

Magyar Péter újabb bejárást tartott Paksnál, a bárkák elsüllyeszéséről beszélt

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Magyar Péter korábban bírálta a helikopterezést, a paksi kormányülésre azonban a miniszterelnök és a honvédelmi miniszter is helikopterrel érkezett. Legutóbbi videós bejelentkezésében a süllyesztő bárka beállításáról adott helyzetjelentést.
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Magyar Péterhelikopterpaksi atomerőmű

Mint ahogy arról az Origo korábban beszámolt, Magyar Péter korábban azt hangoztatta, hogy egy valódi vezető nem helikopterekkel repked, hanem higgadtan teszi a dolgát, irányítja az országot és vezeti a kormányt.

magyar péter
Magyar Péter rendkívüli tájékoztatón ismerteti a Paksi Atomerőművet érintő beruházások és munkálatok részleteit
Fotó: Facebook/Péter Magyar

Ehhez képest a Paksi Atomerőműnél tartott kihelyezett kormányülésre a miniszterelnök és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter helikopterrel érkezett, miközben a kabinet több tagja kisbusszal utazott a helyszínre.

Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő szerint a kormányfő helikopteres útja legalább másfél millió forintjába kerülhetett az adófizetőknek.

Magyar Péter korábban másképp beszélt a helikopterezésről

A Tisza vezetője áprilisban még azt mondta:

Egy valódi vezető ilyen helyzetben nem B-kategóriás akciófilmet akar rendezni, nem helikopterekkel repked gázcsonkokat nézni, hanem higgadtan teszi a dolgát, irányítja az országot, vezeti a kormányt.

Az energiakrízis miatt sokan bírálták Magyar Pétert, hogy hatékony kormányzati munka és válságkezelés helyett válságkommunikációt folytat.

Bejárást tartott Paksnál

Legutóbbi videós bejelentkezésén a miniszterelnök bejárást tartott Paksnál a hadihajós és tűzszerész ezreddel. E

lmondása szerint a honvédség felvonult, az egyik süllyesztendő bárka beállítása pedig éppen folyamatban van.

A videóban kifejtette, hogy „azt próbálják megakadályozni ideiglenesen a két bárka keresztbeállításával és süllyesztésével, hogy ne kelljen leállítani a még üzemelő két turbinából egyet”.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a legfontosabb továbbra is a nukleáris biztonság megőrzése. Mint mondta, minden szakember egyetért azzal, hogy mind az ideiglenes, mind a véglegesnek szánt fenékküszöb nem csökkenti a nukleáris biztonság szintjét.

 

 

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