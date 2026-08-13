Magyar Péter paksi helikopterezésekor tiltott légtérbe repülhetett be

Súlyos állítások jelentek meg Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz augusztus 12-i paksi útjával kapcsolatban. Huth Gergely szerint a politikusokhoz köthető helikopteres út idején olyan légi mozgások történhettek a Paksi Atomerőmű környezetében, amelyek felvetik a légtérhasználati szabályok megsértésének kérdését.

Magyar Péter helikopterrel érkezett Paksra, a kihelyezett kormányülésre - Fotó: Facebook/Péter Magyar

Huth Gergely azt írja, hogy a Paksi Atomerőmű körül LHP-1 jelzéssel tiltott légtér található. Állítása szerint ez az erőmű középpontjától számított három kilométeres sugarú területre terjed ki, és komoly korlátozások vonatkoznak az ottani repülésre.

Az LHP-1 Paks az atomerőmű kozponttal 3 km sugarú körben a földfelszin és 19 500 láb (5 950 m) magasságig védett és oda SENKI (sem katonai, sem civil légijármű) nem repülhet be! Még a katonai térképészek, vadászpilóták sem repültek be ide az elmúlt évtizedekben, hiszen egy légilatasztrófa itt a paksi atomerőmű blokkjainak leolvadását, felrobbanását is kiválthatja.

- írja.

A beszámoló szerint Magyar Péter helikopteres útjával egy időben egy HA-HML lajstromjelű, DA62 típusú repülőgép is a térségben tartózkodott. A Flightradar24 adatai szerint gép mintegy 3800 lábas, vagyis hozzávetőleg 1160 méteres magasságban végzett légifotózást Paks közelében.

Az egyelőre nem tisztázott, hogy a repülőgép vagy a politikusokat szállító helikopter ténylegesen belépett-e az LHP-1 tiltott légterébe.

Vélhetően a miniszterelnöki helikopter is hasonlóan veszélyeztette a reaktorokat, de az ő útvonalát elrejtették a Flight radar elől, csak a közeli leszállást közölték fotókon.

- olvasható a bejegyzésben.

Drága volt Magyar Péter helikopterezése

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Magyar Péter korábban bírálta a helikopterezést, a paksi kormányülésre azonban a miniszterelnök és a honvédelmi miniszter is helikopterrel érkezett. Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő szerint a kormányfő helikopteres útja legalább másfél millió forintjába kerülhetett az adófizetőknek.