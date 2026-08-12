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Magyar Péter

Magyar Péter szerint a valódi vezető nem helikopterekkel repked

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A kormányfő a választások előtt élesen bírálta Orbán Viktort, amiért szerinte valódi kormányzás helyett „C kategóriás látványpékséget üzemeltet” és propagandát terjeszt közösségi oldalain. Gyopáros Alpár videójából kiderül, hogy Magyar Péter most azt teszi, ami miatt támadta elődjét.
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Magyar Péterválasztási ígéretekhelikopterGyopáros Alpár

Rosszul öregednek Magyar Péter mondatai – derül ki Gyopáros Alpár videóösszeállításából, amely felidézi, hogy a Tisza vezetője hogyan bírálta korábban Orbán Viktort, aki szerinte csak a látszatra épít, „a Facebookra gyárt ócska propagandaanyagot”, ahelyett, hogy tényleges kormányzati munkát végezne.

A miniszterelnök törökországi nyaralásán (Forrás: Facebook/Magyar Péter)
Magyar Péter törökországi nyaralásán (Forrás: Facebook)

Magyar Péter és a helikopterezés

Magyar Péter korábban azt hangoztatta, hogy egy valódi vezető nem helikopterekkel repked, hanem higgadtan teszi a dolgát, irányítja az országot és vezeti a kormányt. Ehhez képest a Paksi Atomerőműnél tartott kihelyezett kormányülésre a miniszterelnök és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter helikopterrel érkezett, miközben a kabinet több tagja kisbusszal utazott a helyszínre. Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő szerint

a kormányfő helikopteres útja legalább másfél millió forintjába kerülhetett az adófizetőknek.

A Tisza vezetője áprilisban még azt mondta:

Egy valódi vezető ilyen helyzetben nem B-kategóriás akciófilmet akar rendezni, nem helikopterekkel repked gázcsonkokat nézni, hanem higgadtan teszi a dolgát, irányítja az országot, vezeti a kormányt.

Az energiakrízis miatt sokan bírálták Magyar Pétert, hogy hatékony kormányzati munka, válságkezelés helyett válságkommunikációt folytat.

@nemeth.balazs.vagyok Kormányzás helyett Facebook-bohóckodás🤡 Ennyit tud Magyar Péter. Ma helikopterezni ment😂😂🙉 #magyarpolitika #fidesz #magyarpeter ♬ eredeti hang - Németh Balázs vagyok

 

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