Magyar Péter szerint a valódi vezető nem helikopterekkel repked

Rosszul öregednek Magyar Péter mondatai – derül ki Gyopáros Alpár videóösszeállításából, amely felidézi, hogy a Tisza vezetője hogyan bírálta korábban Orbán Viktort, aki szerinte csak a látszatra épít, „a Facebookra gyárt ócska propagandaanyagot”, ahelyett, hogy tényleges kormányzati munkát végezne.

Magyar Péter törökországi nyaralásán (Forrás: Facebook)

Magyar Péter és a helikopterezés

Magyar Péter korábban azt hangoztatta, hogy egy valódi vezető nem helikopterekkel repked, hanem higgadtan teszi a dolgát, irányítja az országot és vezeti a kormányt. Ehhez képest a Paksi Atomerőműnél tartott kihelyezett kormányülésre a miniszterelnök és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter helikopterrel érkezett, miközben a kabinet több tagja kisbusszal utazott a helyszínre. Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő szerint

a kormányfő helikopteres útja legalább másfél millió forintjába kerülhetett az adófizetőknek.

A Tisza vezetője áprilisban még azt mondta:

Egy valódi vezető ilyen helyzetben nem B-kategóriás akciófilmet akar rendezni, nem helikopterekkel repked gázcsonkokat nézni, hanem higgadtan teszi a dolgát, irányítja az országot, vezeti a kormányt.

Az energiakrízis miatt sokan bírálták Magyar Pétert, hogy hatékony kormányzati munka, válságkezelés helyett válságkommunikációt folytat.