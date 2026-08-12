Milliós összegbe kerülhetett Magyar Péter helikopterezése

Kihelyezett kormányülést tartanak a Paksi Atomerőműben, ahol az alacsony dunai vízállás okozta fennakadások hosszú távú kezeléséről döntenek. Magyar Péter szerint egy olyan beruházásról határoznak, amely csökkentheti az erőmű kiszolgáltatottságát a hasonló helyzetekkel szemben.
A programban a vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői mutatják be a helyzetet, valamint ismertetik a mérnökök által kidolgozott hosszú távú megoldási lehetőséget. Magyar Péter indulás előtt egy fotót posztolt magáról közösségi oldalára, amelyen egy helikopter mellett pózol. Mint írta, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterrel helikopterrel érkeznek majd a helyszínre. Kapitány István is posztolt az odaútról: kiderült, hogy a kormány több tagjával busszal mentek a kormányülésre.
A gazdasági és energetikai miniszter fotója alapján a kisbusszal utazott Lannert Judit, Tanács Zoltán, Hegedűs Zsolt, Gajdos László, Ruff Bálint és Pósfai Gábor is.
Miért ment Magyar Péter helikopterrel?
Felmerül a kérdés: mi indokolta, hogy miközben a kabinet túlnyomó része busszal utazott Paksa, addig a miniszterelnök és a honvédelmi miniszter helikopterrel érkezett a kormányülésre? Ez Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselőnek is szemet szúrt, szerinte Magyar Péter utazása
az adófizetőknek legalább másfél millió forintjába került.
„Nem tudom elképzelni, hogy milyen szakmai döntést befolyásol a mai megtekintés eredménye. Ha a miniszterelnök úr elhiszi, amit a szakemberek javasolnak, akkor felesleges volt az út. Ha nem, akkor pláne. Ha nem függ tőle döntés, akkor ez a több milliós kiadás csak propagandacélokat szolgál, ugyanúgy, mint amikor Orbán szemlélte meg az árvizet vagy a határkerítést” – írta a volt képviselő.
Az Origo megkérdezte a Miniszterelnöki Sajtóirodát, hogy pontosan miért volt szükség a helikopteres utazásra. Ha választ kapunk, beszámolunk róla.
Magyar Péter szerint van különbség
A miniszterelnök kommentben reagált Hadházy Ákos bejegyzésére, melyben azt fejtegette, hogy „természetesen van különbség, nem is kicsi”.
Hamarosan látni fogja ön is a megjelenő kormánydöntéseket és holnap reggeltől a munka megkezdését is
– írta Magyar Péter. Azzal érvelt, hogy miniszterelnökként jobbnak látja, „ha a szakemberek megmutatják minden oldalról az összes lehetséges opciót”. „A választók döntöttek, így a felelősséget én viselem” – fűzte hozzá.
Azt is megemlítette, hogy „a helikopternek és a pilótának is meg van szabva az éves minimum repülési ideje, amit sajnos így is nehezen érnek el”.
A repülés költsége az én bejárásomtól függetlenül is felmerült volna
– közölte a kormányfő. Emlékeztetett: Paks leállása havi minimum ötvenmilliárd forintjába kerül az adófizetőknek. Kitért arra is, hogy a kormány ezt a problémát igyekszik elhárítani a szakemberekkel „a nap 24 órájában”.
Abban is különbséget lát, hogy „az Orbán-kormány soha nem látott hiánnyal adta át a költségvetést, amit a Tisza-kormány három hónap alatt ezermilliárd forinttal csökkentett”.
Hadházy Ákos a miniszterelnök kommentjére azt írta, hogy a legfontosabb kérdésre még mindig nem kapott választ: milyen kérdés eldöntéséhez kellett ezt a méregdrága megtekintési módot választani? Mi az, amiben a szakemberek nem tudták meggyőzni, csak személyes légi felderítés után?
Szerinte a gépeknek nemigen van minimális repült ideje, de a katonai pilótáknak valóban kell gyakorolniuk,
de én nyugodtabb lennék, ha azt nem sétarepüléseken, hanem mondjuk gyakorló repüléseken tennék.