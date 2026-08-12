Milliós összegbe kerülhetett Magyar Péter helikopterezése

Kihelyezett kormányülést tartanak a Paksi Atomerőműben, ahol az alacsony dunai vízállás okozta fennakadások hosszú távú kezeléséről döntenek. Magyar Péter szerint egy olyan beruházásról határoznak, amely csökkentheti az erőmű kiszolgáltatottságát a hasonló helyzetekkel szemben.

Magyar Péter miniszterelnök és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter honvédségi helikopterrel utazott a paksi kormányülésre (Forrás: Facebook)

A programban a vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői mutatják be a helyzetet, valamint ismertetik a mérnökök által kidolgozott hosszú távú megoldási lehetőséget. Magyar Péter indulás előtt egy fotót posztolt magáról közösségi oldalára, amelyen egy helikopter mellett pózol. Mint írta, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterrel helikopterrel érkeznek majd a helyszínre. Kapitány István is posztolt az odaútról: kiderült, hogy a kormány több tagjával busszal mentek a kormányülésre.

Kapitány István több más kormánytaggal együtt nem helikopterrel, hanem kisbusszal indult a paksi kormányülésre (Forrás: Facebook)

A gazdasági és energetikai miniszter fotója alapján a kisbusszal utazott Lannert Judit, Tanács Zoltán, Hegedűs Zsolt, Gajdos László, Ruff Bálint és Pósfai Gábor is.

Miért ment Magyar Péter helikopterrel?

Felmerül a kérdés: mi indokolta, hogy miközben a kabinet túlnyomó része busszal utazott Paksa, addig a miniszterelnök és a honvédelmi miniszter helikopterrel érkezett a kormányülésre? Ez Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselőnek is szemet szúrt, szerinte Magyar Péter utazása

az adófizetőknek legalább másfél millió forintjába került.

„Nem tudom elképzelni, hogy milyen szakmai döntést befolyásol a mai megtekintés eredménye. Ha a miniszterelnök úr elhiszi, amit a szakemberek javasolnak, akkor felesleges volt az út. Ha nem, akkor pláne. Ha nem függ tőle döntés, akkor ez a több milliós kiadás csak propagandacélokat szolgál, ugyanúgy, mint amikor Orbán szemlélte meg az árvizet vagy a határkerítést” – írta a volt képviselő.

Az Origo megkérdezte a Miniszterelnöki Sajtóirodát, hogy pontosan miért volt szükség a helikopteres utazásra. Ha választ kapunk, beszámolunk róla.

Magyar Péter szerint van különbség

A miniszterelnök kommentben reagált Hadházy Ákos bejegyzésére, melyben azt fejtegette, hogy „természetesen van különbség, nem is kicsi”.

Hamarosan látni fogja ön is a megjelenő kormánydöntéseket és holnap reggeltől a munka megkezdését is

– írta Magyar Péter. Azzal érvelt, hogy miniszterelnökként jobbnak látja, „ha a szakemberek megmutatják minden oldalról az összes lehetséges opciót”. „A választók döntöttek, így a felelősséget én viselem” – fűzte hozzá.