Magyar Péter hétfői egyeztetése többről szólhatott, mint egy válságtanácskozás

– A hétfői egyeztetés szerintem Magyar Péter felé is egy figyelmeztetés volt, akár a külső megbízók részéről is: az látjuk, hogy Forsthoffer Ágnes átnyúlt az ő feje felett. Ilyen mértékben eddig még nem fordult elő a Tisza Pártban, hogy bárki más Magyar Péteren kívül ilyen döntést hozzon – vélekedett az Origo megkeresésére Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője.

Magyar Péter az energiaválság miatt tartott hétfői beszéde elején a nemzeti összefogás fontosságát hangsúlyozta, majd ismét az Orbán-kormányokat vádolta mulasztással a kialakult helyzet miatt (Fotó: Mediaworks)

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Forsthoffer Ágnes hétfőn egyeztetésre hívta a parlamenti frakciók vezetőit és személyes tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult energiaválságról, valamint az arra adott kormányzati válaszokról. A miniszterelnök a Sándor-palotában, Forsthoffer Ágnessel közös sajtótájékoztatót tartott. Az ország energiaellátása stabil és biztosított – hangsúlyozta Magyar Péter, aki kijelentette: a legkritikusabb 5 nap előtt állunk. A kormányfő beszéde elején a nemzeti összefogás fontosságát hangsúlyozta, majd ismét az Orbán-kormányokat vádolta mulasztással a kialakult helyzet miatt.

Belső feszültségek a Tisza Pártban?

Dornfeld László szerint jól látható volt, hogy Magyar Péternek „mennyire nem fűlött a foga” a közös egyeztetéshez, ezért kizárja annak a lehetőségét, hogy a frakcióvezetők összehívása Forsthoffer Ágnessel előre egyeztetett lépés lett volna. Az elemző szerint már egy ideje látszik, hogy legalább két erős tömb alakult ki a Tisza Párton belül. Az egyik Magyar Péterből, Ruff Bálintból és körükből áll, míg a másik azokból, akik szerint a kormánypártnak konszolidáltabb politikai irányvonalat kellene képviselnie. Dornfeld ide sorolta például Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert is. Úgy véli, Forsthoffer Ágnes ennek a csoportnak lehetett a szócsöve, és az, hogy kézbe vette a kezdeményezést, arra utal, hogy a párt egy részében megindult a bizalomvesztés Magyar Péter iránt.

Nekem az a gyanúm, hogy a párton belül, illetve a megbízók részéről is kezdik megelégelni azt a fajta tehetetlenséget, ami a Tisza Párt irányából látszik. Egyszerűen bármibe kezdenek bele, az rosszul sül el, és ez most a válságkezelés kapcsán látszik a leginkább

– fogalmazott, hozzátéve: Magyar Péter hibát hibára halmoz, nemcsak szakmailag, hanem kommunikációs szempontból is.