Magyar Péter hétfői egyeztetése többről szólhatott, mint egy válságtanácskozás

– A hétfői egyeztetés szerintem Magyar Péter felé is egy figyelmeztetés volt, akár a külső megbízók részéről is: az látjuk, hogy Forsthoffer Ágnes átnyúlt az ő feje felett. Ilyen mértékben eddig még nem fordult elő a Tisza Pártban, hogy bárki más Magyar Péteren kívül ilyen döntést hozzon – vélekedett az Origo megkeresésére Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Forsthoffer Ágnes hétfőn egyeztetésre hívta a parlamenti frakciók vezetőit és személyes tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult energiaválságról, valamint az arra adott kormányzati válaszokról. A miniszterelnök a Sándor-palotában, Forsthoffer Ágnessel közös sajtótájékoztatót tartott. Az ország energiaellátása stabil és biztosított – hangsúlyozta Magyar Péter, aki kijelentette: a legkritikusabb 5 nap előtt állunk. A kormányfő beszéde elején a nemzeti összefogás fontosságát hangsúlyozta, majd ismét az Orbán-kormányokat vádolta mulasztással a kialakult helyzet miatt.
Belső feszültségek a Tisza Pártban?
Dornfeld László szerint jól látható volt, hogy Magyar Péternek „mennyire nem fűlött a foga” a közös egyeztetéshez, ezért kizárja annak a lehetőségét, hogy a frakcióvezetők összehívása Forsthoffer Ágnessel előre egyeztetett lépés lett volna. Az elemző szerint már egy ideje látszik, hogy legalább két erős tömb alakult ki a Tisza Párton belül. Az egyik Magyar Péterből, Ruff Bálintból és körükből áll, míg a másik azokból, akik szerint a kormánypártnak konszolidáltabb politikai irányvonalat kellene képviselnie. Dornfeld ide sorolta például Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert is. Úgy véli, Forsthoffer Ágnes ennek a csoportnak lehetett a szócsöve, és az, hogy kézbe vette a kezdeményezést, arra utal, hogy a párt egy részében megindult a bizalomvesztés Magyar Péter iránt.
Nekem az a gyanúm, hogy a párton belül, illetve a megbízók részéről is kezdik megelégelni azt a fajta tehetetlenséget, ami a Tisza Párt irányából látszik. Egyszerűen bármibe kezdenek bele, az rosszul sül el, és ez most a válságkezelés kapcsán látszik a leginkább
– fogalmazott, hozzátéve: Magyar Péter hibát hibára halmoz, nemcsak szakmailag, hanem kommunikációs szempontból is.
Magyar Péter figyelmeztetést kaphatott sajátjaitól
Szerinte egy válsághelyzetben a kormányfő nem kezdhet el személyeskedni, nem csinálhat belőle pártpolitikát, hanem az ország érdekeit teszi az első helyre, és csak utána következnek az egyéb szempontok. – Ezt Magyar Péternél továbbra sem látom, és szerintem ezt a saját pártjában is érzik. Önmagában már az is, ahogyan ez a találkozó lezajlott, arra utal, hogy Magyar Péter megkapta az első figyelmeztetést a sajátjaitól, és ezt komolyan kell vennie – vélekedett.
Donrefeld László felidézte: a miniszterelnök a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy nem szabad visszafelé mutogatni, majd két perccel később már azt tette. – Nekem továbbra is úgy tűnik, hogy nem tud kilépni ebből a szerepből, holott most Magyarországnak egy államférfira lenne szüksége, aki félreteszi a személyes sérelmeit, sértettségét és az egóját, és felnő a feladathoz. Rengeteg példát láttunk már a politika történetében arra, hogy valaki egy válság hatására államférfivá válik. Magyar Péternél ezt egyelőre nem látom, pedig az ország érdeke az lenne, hogy ez megtörténjen – vélekedett.
Az energiaválság kezelése az egész ciklusra kihathat
Szerinte egy kormány első komoly válsághelyzete akár az egész ciklusát is meghatározhatja. Példaként a Fidesz 2010-es kormányalakítása utáni vörösiszap-katasztrófát említette, amelynek kezelését szerinte a kormány kompetensen és politikai üzengetés nélkül oldotta meg.
Az elemző ezzel szemben úgy látja, hogy a Tisza Párt jelenlegi válságkezelését „folyamatos hisztériakeltés és uszítás” jellemzi, miközben a nemzeti egység fontosságáról beszélnek. Úgy fogalmazott: ha valakit folyamatosan támadnak, nem várható el tőle, hogy mindenben együttműködjön, ezért a nemzeti egységről szóló kommunikáció jelenleg szerinte „üres frázis”. Úgy véli, ezt a Tisza Párton belül is egyre többen felismerik, ami komoly belső feszültségekhez vezethet. Szerinte a mostani helyzet még Polgár Judit ügyénél is nagyobb töréspontot jelenthet a párt számára.
Szakértők a parlamentben
Megkérdeztük Dornfeld Lászlót a tegnapi nap másik legnagyobb bejelentéséről is, miszerint a Fidesz-frakcióban Budai Gyula és Szijjártó Péter utódai Hortay Olivér és Palóc André lesznek. Az elemző szerint alapvetően jó döntést hozott a párt vezetésre, ugyanis felismerték azt, hogy bár a régi, kipróbált politikusoknak rengeteg érdemük van, ugyanakkor Magyar Péter számára jelentős támadási felületet biztosítanak, hiszen rendre a fejükre olvassa a múlt vélt vagy valós hibáit.
Ez elviszi a kommunikáció fókuszát. Hiába mondanak szakmailag megalapozott dolgokat, Magyar Péter mindig elő tud húzni valamilyen régi ügyet. Ez a két új szereplő viszont személyében támadhatatlanabb. Nem kötődik hozzájuk olyan kétes ügy, amivel tematizálni lehetne a megszólalásaikat
– mutatott rá.
Szerinte Hortay Olivér és Palóc André szakmailag felkészült, nagy teherbírású ember. – Ez a fiatalítás szerintem a Fidesz és tágabb értelemben az egész jobboldali közösség érdekeit szolgálja, mert sokkal kisebb támadási felületet ad Magyar Péternek. Ahogy Szűcs Gábor esetében is látható, nehéz vele szemben a folyamatos számonkérő politikát alkalmazni, mert nincs miért – hangsúlyozta Dornfeld László.