Magyar Péterék alaposan kiakasztották a kommentelőket, majd törölték a bejegyzést

Top5: A vízügyi államtitkár vitatott vakációja

Politikai vihart kavart Magyar Péter vízügyi államtitkárának nyaralása: a Fidesz több képviselője szerint is le kellene mondania Kelemen Ágnesnek, mert a krízis közepén szabadságra ment. Gajdos László szakminiszter indulatos videóban válaszolt: mint mondta, valóban lett volna az államtitkárnak egy betervezett nyaralása, de ehelyett Ausztriába küldte tárgyalni a Dunáról, „azóta a héten itt dolgozik velünk”.

Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár (Forrás: Facebook)

A vízügyi államtitkárt a Hír TV megkereste, azt szerették volna megtudni, hogy érkezett-e olyan kérés Gajdos Lászlótól vagy bárki mástól, hogy szakítsa meg a szabadságát. Kelemen Ágnes azonban csak annyit felelt, hogy „nem szeretnék ezzel foglalkozni”. A Hír Tv kérdezte az ügyben a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnököt is, Magyar Péter – többször kioktatva a riportert, akitől végül elvették a szót – ezt felelte:

az államtitkár kint járt Ausztriában, az én kifejezett kérésemre, személyesen tájékozódni, hogy a valóságnak megfelelő információkat kaptunk-e például az Ausztriában lévő vízduzzasztó művekben a vízszintről, a vízáteresztésről, amelyről többek között az önök hazugsággyára is valótlan információkat terjesztett, és azzal ámította a magyar embereket, hogy Ausztria és Szlovákia nem engedi át a vizet, tehát többek között ezért ment el, tárgyalt a kollégájával, megtekintette személyesen, és hát rájött arra, amit én előtte is tudtam, hogy a Hír TV és a fideszes politikusok hazudnak.

Az ügy nyomán kommentháború alakult ki a miniszterelnök és Takács Péter között. Magyar Péter azt írta kommentben a fideszes képviselőnek: „Nem csoda, hogy mindenki kinevet benneteket... Ti vagytok a Munkáspártba oltott Jakab Péter. Mondjuk a Munkáspárt nem lopta szét az országot.” Takács erre megjegyezte, hogy Magyar Péter a választások óta „sajnos már nem csak egy random facebook-bohóc, hanem hazánk első számú vezetője”.

Top4: Légkondi- és redőnyhasználati tippeket ad a Tisza Párt, a kommentelők kiakadnak

„Ha akkor próbálod lehűteni a lakást, amikor már felmelegedett, akkor már nehezebb dolgod lesz. Viszont ha napközben csukva tartod az ablakokat, és lehúzod a redőnyt vagy behúzod a sötétítőt, akkor sokat javíthatsz a helyzeten. Majd amikor estére lehűl a levegő, nyiss ablakot és szellőztess. Így kellemesebb marad a hőmérséklet a lakásban, kevesebbet kell használni a légkondit vagy ventilátort, és energiát is megtakaríthatsz. Sok kicsi sokra megy” – közölte hivatalos Facebook-oldalán a Tisza Párt. Az (azóta egyébként törölt) bejegyzést többségében röhögő fejes emojival hálálták meg a kommentelők, akik többségükben felháborodásukat fejezték ki a „jó tanácsok” miatt.