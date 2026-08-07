Magyar Péter kiakadt a HírTV kérdésén – videó

A miniszterelnök kioktató hangnemben tagadta meg a Hír TV riporterének a válaszadást a mai kormányzati sajtótájékoztatón. A sajtó munkatársa arról kérdezte Magyar Pétert, miről egyeztetett pontosan Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár Ausztriában. A kormányfőnek felidézte, sajtóinformációk szerint arra kérték a minisztériumi kollégáit, hogy ne zavarják őt az ausztriai útja alatt – ebből pedig adódik a kérdés: miért nem zavarhatták őt a kollégái, ha Ausztriában dolgozott, és nem pedig szabadságon volt?

Magyar Péter a HírTV riporterének kérdésére politikai támadással válaszolt és hazugsággyárnak nevezte a televíziót (Fotó: Mediaworks)

A kormányfő válaszát hosszas politikai támadással kezdte: arra kérte a HírTV-t, hogy „fejezzék be a hazudozást, a rémhírkeltést” és hogy olyan politikusi nyilatkozatokat adnak le, amelyek állításaikkal szerinte folyamatosan bűncselekményt valósítanak meg.

…az Önök tévéjében folyamatosan például az én testvéremet folyamatosan úgy vádolják, amiért börtönéveket lehet kapni. Nem csak azok a politikusok kaphatnak azt a jelenlegi jogszabályok szerint, akik ezt teszik, hanem azok is, akik ehhez asszisztálnak

– hangoztatta, majd ezután kezdett válaszolni a a riporter kérdésére.

Magyar Péter szerint a vízügyi államtitkár nem ment el szabadságra

Felidézte Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek az ügyben adott válaszát, miszerint Kelemen Ágnes csak készült szabadságra menni, ugyanis amikor kialakult a válsághelyzet, már ki volt írva néhány nap szabadsága, amit előre engedélyeztetni kell a felettessel. Állítása szerint amikor szembesült a kialakult helyzettel, végül nem ment el szabadságra.

Az államtitkár asszony egyébként az én kifejezett kérésemre járt Ausztriában. Pénteken – ha jól emlékszem – ülésezett a védelmi munkacsoport, és fontosnak tartottuk, hogy személyesen tájékozódjon arról, valóban a valóságnak megfelelő információkat kapjuk-e az ausztriai vízduzzasztó művek vízszintjéről és a vízáteresztésről

– mondta, majd hazugsággyárnak nevezte a HírTV-t.

A riporter megakarta kérdezni azt is, hogy a közmédiában miért nem lehetett Hajdú Gábor a közmédia főszerkesztője, de a miniszterelnök erre nem válaszolt érdemben, hanem csak ismét hazugsággal vádolta meg a HírTV munkatársait.