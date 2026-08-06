Sógorság, zűrös múlt és kommentkirúgás – ezek voltak Magyar Péterék legbotrányosabb személyi döntései

A kormányalakítás óta több olyan személyi döntés is született, amely végül nem a tervek szerint alakult. A Tisza-kormány egyes jelöltjei a kritikák miatt visszaléptek, volt, akinek Magyar Péter egyetlen kommentje nyomán meghiúsult a kinevezése, de olyan is akadt, akinek mindössze egy nap jutott a kiszemelt pozícióban. Összegyűjtöttük azokat az eseteket, amelyek a legnagyobb visszhangot váltották ki.

Magyar Péter egy kommentje is elég, hogy változzanak a személyi kérdések (Fotó: MEDIAWORKS)

A Tisza-kormány első kinevezési botránya

Az első nagy visszhangot kiváltó ügy még a kormány megalakulása előtt történt. Magyar Péter az igazságügyi miniszteri posztra saját sógorát, Melléthei-Barna Mártont jelölte. Melléthei-Barna a Tisza Párt jogi igazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán Magyar Péter és Gulyás Gergely évfolyamtársaként végzett. Itt barátkoztak össze Magyarral, majd 2025 őszén Melléthei-Barna feleségül vette a pártelnök húgát, így rokoni kapcsolatba is kerültek. Melléthei-Barna Márton a heves kritikák nyomán végül visszalépett a jelöltségtől, a miniszteri posztot Görög Márta kapta meg.

Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora – Fotó: Polyák Attila

Átmeneti megoldás a NAV élén

Kármán András pénzügyminiszter a NAV vezetésével Tamásné Czinege Csillát bízta meg, aki korábban az adóhivatal alelnöke volt. A kinevezést többen azért bírálták, mert szerintük nem jelentett valódi megújulást. Később Magyar Péter közölte, hogy csak átmeneti megbízatásról van szó, és később nyilvános pályázatot írnak ki a NAV elnöki posztjára.

Kármán András az általa NAV-vezetőnek javasolt Tamásné Czinege Csillával és NAV-elnökhelyettesnek javasolt Czöndör Szabolccsal – Fotó: Facebook/Kármán András

Nemcsok Dénes ellen petíció indult, mégis maradhatott

Nemcsok Dénes korábban az Orbán-kormány helyettes államtitkára volt, a Tisza-kormányban pedig a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium államtitkáraként folytathatta munkáját. Munkamódszerei miatt petícióban követelték a menesztését, Magyar Péter azonban kitartott mellette. Indoklása szerint az uniós források megszerzéséhez szükség van a szakmai tapasztalatára.

Divinyi Zsombort sem nem nevezték ki végül

Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói posztjára Divinyi Zsombort szánta. A jelölést több kritika érte, Hadházy Ákos például „NER-es kiskatonának” nevezte Divinyit. Magyar Péter később egy közösségi oldalon azt írta, hogy Divinyi Zsombor nem került állományba, és tudomása szerint nem is fogják kinevezni.