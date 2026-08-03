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Rendkívüli

Magyar Péter sajtótájékoztatót tart a rendkívüli helyzetről – élő közvetítés az Origón

kormány

Magyar Péter sajtótájékoztatót tart a rendkívüli helyzetről – élő közvetítés az Origón

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Forsthoffer Ágnes egyeztetésre hívta a parlamenti frakciók vezetőit és személyes tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint az arra adott kormányzati válaszokról. A miniszterelnök a Sándor-palotában, Forsthoffer Ágnessel közös sajtótájékoztatót tart.
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kormányparlamenti pártokrendkívüliMagyar Péter

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A köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorló házelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn egyeztetést tartanak a parlamenti pártok frakcióvezetőivel a rendkívüli helyzetről. A megbeszélésen a frakcióvezetőknek lehetőségük lesz arra is, hogy kérdéseket intézzenek a miniszterelnökhöz. Egy ilyen fokú, rajtunk kívülálló válsághelyzet során a védekezés sikeréhez elengedhetetlen a nemzeti egység és az őszinte párbeszéd a társadalom és a politikai élet minden szereplőjével – mondta Magyar Péter.

Magyar Péter sajtótájékoztatót tart a rendkívüli helyzetről - kövesse nálunk élőben Fotó: Mediaworks
Magyar Péter sajtótájékoztatót tart a rendkívüli helyzetről -  kövesse nálunk élőben Fotó: Mediaworks

 

Hétfő reggel a miniszterelnök Facebook-oldalán adott tájékoztatást a rendkívüli helyzetről. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a társadalmi összefogásnak meglett az eredménye, azonban a következő öt nap kritikus lesz az energiaellátás és a vízellátás szempontjából. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Paksi Atomerőmű utolsó turbinája még működik, azonban a következő öt nap kritikus lesz. 

A Sándor-palotában ma a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnessel, Magyar Péter miniszterelnök úrral és az országgyűlési frakciók vezetőivel tekintjük át a kialakult helyzetet, az eddig megtett intézkedéseket és a következő napok feladatait. Most felelős döntésekre, együttműködésre és pontos, hiteles tájékoztatásra van szükség

 - írta közösségi oldalán Bujdosó Andrea Anna, a Tisza Párt frakcióvezetője.

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