Magyar Péter sajtótájékoztatót tart a rendkívüli helyzetről – élő közvetítés az Origón

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A köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorló házelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn egyeztetést tartanak a parlamenti pártok frakcióvezetőivel a rendkívüli helyzetről. A megbeszélésen a frakcióvezetőknek lehetőségük lesz arra is, hogy kérdéseket intézzenek a miniszterelnökhöz. Egy ilyen fokú, rajtunk kívülálló válsághelyzet során a védekezés sikeréhez elengedhetetlen a nemzeti egység és az őszinte párbeszéd a társadalom és a politikai élet minden szereplőjével – mondta Magyar Péter.

Magyar Péter sajtótájékoztatót tart a rendkívüli helyzetről - kövesse nálunk élőben Fotó: Mediaworks

Hétfő reggel a miniszterelnök Facebook-oldalán adott tájékoztatást a rendkívüli helyzetről. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a társadalmi összefogásnak meglett az eredménye, azonban a következő öt nap kritikus lesz az energiaellátás és a vízellátás szempontjából. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Paksi Atomerőmű utolsó turbinája még működik, azonban a következő öt nap kritikus lesz.

A Sándor-palotában ma a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnessel, Magyar Péter miniszterelnök úrral és az országgyűlési frakciók vezetőivel tekintjük át a kialakult helyzetet, az eddig megtett intézkedéseket és a következő napok feladatait. Most felelős döntésekre, együttműködésre és pontos, hiteles tájékoztatásra van szükség

- írta közösségi oldalán Bujdosó Andrea Anna, a Tisza Párt frakcióvezetője.