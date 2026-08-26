Estébe nyúló ülést tart a kormány, több mint negyven témát tárgyalnak

A költségvetésről, az uniós forrásokról és az ország energiaellátását érintő kérdésekről is tárgyal szerdai ülésén a kormány. Magyar Péter közlése szerint a kabinet több mint negyven napirendi pontot vitat meg, ezért az ülés várhatóan este nyolc óra után ér véget.
A kormány szerdai ülésén a büdzsé mellett az európai uniós forrásokkal, a közlekedési beruházásokkal, valamint az energetikai és éghajlati kihívásokkal is foglalkozik – közölte Magyar Péter új videójában. A miniszterelnök több mint negyven napirendi pontról számolt be.
Magyar Péter hosszú kormányüléssel számol
Magyar Péter elmondta, hogy az európai uniós pénzek „hazahozatalával kapcsolatos újabb feladatokról” és a költségvetésről is egyeztet a kabinet.
A tájékoztatás alapján a kormányülésen az alábbi témák kerülnek napirendre:
- a költségvetés,
- az európai uniós források megszerzésével kapcsolatos további feladatok,
- a közlekedési beruházások,
- a paksi atomerőműben kialakult helyzet tanulságai,
- az energiaszektort érintő kérdések és az azokhoz kapcsolódó feladatok,
- a klímavészhelyzet és
- az aszály.
A kormányfő közlése szerint a nagyszámú napirendi pont miatt a kabinet tanácskozása várhatóan este nyolc óra után fejeződik be.
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