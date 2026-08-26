Estébe nyúló ülést tart a kormány, több mint negyven témát tárgyalnak

Magyar Péter hosszú kormányüléssel számol

Magyar Péter elmondta, hogy az európai uniós pénzek „hazahozatalával kapcsolatos újabb feladatokról” és a költségvetésről is egyeztet a kabinet.

A tájékoztatás alapján a kormányülésen az alábbi témák kerülnek napirendre:

a költségvetés,

az európai uniós források megszerzésével kapcsolatos további feladatok,

a közlekedési beruházások,

a paksi atomerőműben kialakult helyzet tanulságai,

az energiaszektort érintő kérdések és az azokhoz kapcsolódó feladatok,

a klímavészhelyzet és

az aszály.

A kormányfő közlése szerint a nagyszámú napirendi pont miatt a kabinet tanácskozása várhatóan este nyolc óra után fejeződik be.