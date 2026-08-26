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Magyar Péter

Estébe nyúló ülést tart a kormány, több mint negyven témát tárgyalnak

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A költségvetésről, az uniós forrásokról és az ország energiaellátását érintő kérdésekről is tárgyal szerdai ülésén a kormány. Magyar Péter közlése szerint a kabinet több mint negyven napirendi pontot vitat meg, ezért az ülés várhatóan este nyolc óra után ér véget.
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Magyar Péterkabinetköltségvetésnapirendi pontkormányülésaszályuniós források

A kormány szerdai ülésén a büdzsé mellett az európai uniós forrásokkal, a közlekedési beruházásokkal, valamint az energetikai és éghajlati kihívásokkal is foglalkozik – közölte Magyar Péter új videójában. A miniszterelnök több mint negyven napirendi pontról számolt be.

Magyar Péter
Magyar Péter közlése szerint a kabinet több mint negyven napirendi pontot vitat meg (Fotó: Ladóczki Balázs)
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Magyar Péter hosszú kormányüléssel számol

Magyar Péter elmondta, hogy az európai uniós pénzek „hazahozatalával kapcsolatos újabb feladatokról” és a költségvetésről is egyeztet a kabinet.

A tájékoztatás alapján a kormányülésen az alábbi témák kerülnek napirendre:

  • a költségvetés,
  • az európai uniós források megszerzésével kapcsolatos további feladatok,
  • a közlekedési beruházások,
  • a paksi atomerőműben kialakult helyzet tanulságai,
  • az energiaszektort érintő kérdések és az azokhoz kapcsolódó feladatok,
  • a klímavészhelyzet és
  • az aszály.

A kormányfő közlése szerint a nagyszámú napirendi pont miatt a kabinet tanácskozása várhatóan este nyolc óra után fejeződik be.

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