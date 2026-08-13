Magyar Péter: Tovább apad a Duna, azonnali intézkedésekre van szükség – kormányzati sajtótájékoztató élőben az Origón

Továbbra sem várható csapadékos idő, a Duna alacsony vízszintje újabb apadás elé néz, és az ország energiabiztonsága szempontjából fontos, hogy a Paksi Atomerőmű blokkjaiból legalább egy, de inkább kettő működni tudjon, ennek érdekében fontos kormányzati döntésekre volt szükség – hangzott el a kormányzati sajtótájékoztatón, amelyen ismertetik a tegnapi paksi kormányülés döntéseit. Magyar Péter miniszterelnök kiemelte: jelenleg mínusz 119-120 centiméter körül áll a vízszint Paksnál, és vasárnapra vagy hétfőre érheti el a mínusz 132 centiméteres szintet, amikor újra szükségessé válhat egy paksi erőművi blokk leállítása. Egy hét múlva a középtávú előrejelzések szerint a vízszint mínusz 136-137 centiméter lehet, és mínusz 140 centiméteres szintnél teljesen le kellene állítani a paksi erőművet – tette hozzá.
Már elkezdték megépíteni Paks és Dunaszentbenedek között a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két nyolcvanméteres bárkát, hogy ha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni, ha tényleg mínusz 132 centiméter alá csökkenne a vízszint – ismertette.
A kormányfő arról is beszámolt, hogy
Paks leállása esetén ötvenmilliárd forint lenne a közvetlen veszteség,
de ebben nincsenek benne a vállalatok veszteségei. Azonnali beavatkozásokra van szükség, ennek érdekében két hete folyamatosan ülésezik a védelmi munkacsoport. Eddig sikerült megőrizni az ország energiabiztonságát, a vízállás öt-hat napra jelezhető előre – jelezte.
Több változat felmerült a védekezésre, ezek közül többet el kellett vetni, például a robbantást és a mederkotrást is – közölte a miniszterelnök. Leszögezte:
a legfontosabb a nukleáris biztonság.
Köszönetet mondott a védekezésben részt vevő szakembereknek, szervezetnek és vállalkozásoknak, és beszámolt a két bárka elsüllyesztéséről és a fenékküszöb emeléséről, amire a Duna vízszintjének korrekciója miatt van szükség.
A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja, a legfontosabb szakmai munkát az Országos Vízügyi Főigazgatóság látja el – ismertette Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője. Hozzátette, hogy rendkívül széleskörű együttműködésről van szó a rövid határidő miatt, amelyben a Műegyetem, az MVM, a Magyar Atomenergia Hivatal és a Magyar Honvédség is közreműködik. A főigazgatóság óránként tájékoztatja a kormányt az aktuális helyzetről.
A Pakson épülő, a vízszint emelését szolgáló fenékküszöbről Magyar Péter elmondta, hogy 145 ezer köbméter követ építenek be. Az első 35 ezer tonna kőből kőborda készül, a fennmaradó mennyiségből megerősítik ezt a műtárgyat heteken belül. A helyszínen honvédek is dolgoznak. A paksi oldalon uszályokról, pontonokról folyik a munka, onnan engedik a követ a kijelölt helyekre. Több mint hatmilliárd forintot fordítanak a beruházásra, az összegben benne foglaltatik az esetleges rekultiváció is.
Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a munkálatokat a Duna folyamatos áramlása mellett kell elvégezni az atomerű befolyó és kifolyó csatornája között. Fontos szempontnak nevezte, hogy ne boruljon fel az összhang a két part között, hogy ne koncentrálódjon csak az egyik partra a vízsebesség. Ha elkészül a védmű, a hajózási lehetőséget is javítani fogja – tette hozzá. A tervek szerint a fenékküszöb mintegy fél méterrel emeli meg a vízszintet, Magyar Péter tájékoztatása szerint egy bárka elsüllyesztése húsz centiméteres vízszintemelkedést eredményez.
Magyar Péter beszámolt a paksi munkálatokról
Mint beszámoltunk róla, megfeszített tempóban haladnak a munkálatok a Paksi Atomerőműnél, ahol a tartósan alacsony dunai vízállás miatt rendkívüli intézkedéseket hajtanak végre. A miniszterelnök korábban már bejelentette, hogy megkezdték a fenékküszöb építésének előkészítését a vízszint növelésének érdekében. Emellett két bárkát is előkészítettek, hogyha szükséges, akkor az irányított elsüllyesztésükkel azonnali megoldást lehessen találni az alacsony vízszintre.
Jelenleg a Paksi Atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. A mostani beavatkozások célja, hogy az alacsony dunai vízállás ellenére is fenntartható legyen az erőmű működéséhez szükséges vízellátás.
Magyar Péter miniszterelnök délelőtt a Duna vízszintjének emelésén dolgozó szervezetek képviselőivel számolt be a paksi munkálatokról. A kormányfő egy hajó fedélzetéről megmutatta azt a bárkát, amelyet elsüllyesztenek, és beszámolt a fenékküszöb építésének munkálatairól is.
A nyolcvan méter hosszú bárkákról elmondta, hogy az egyiket már keresztbe is állították a vízen, míg a másik délután érkezhet meg Pakshoz. A fenékküszöb építése harminc napig tarthat, és összesen 145 ezer köbméter kő beépítésére lenne szükség, de a vízügy számításai szerint a kívánt hatás elérése érdekében 35 ezer köbméter is elég lehet, 27 ezer köbméterrel már össze tudnak zárni és a kívánt emelési magasságot el tudják érni.
A védelmi munkacsoport több lehetőséget, mederkotrást, szivattyúátemelő rendszereket, zárt falazást is megvizsgált a vízszint emelése érdekében, de ezeket több szakértő, köztük az Országos Atomenergia Hivatal is elutasította a nukleáris biztonság megőrzése érdekében.
A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy sok helyről érkeznek felajánlások, például kő, vízi és szárazföldi jármű, technológia, tudás a munkálatokhoz. A Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail-címen várják a felajánlásokat.