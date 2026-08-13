Magyar Péter: Tovább apad a Duna, azonnali intézkedésekre van szükség – kormányzati sajtótájékoztató élőben az Origón

Továbbra sem várható csapadékos idő, a Duna alacsony vízszintje újabb apadás elé néz, és az ország energiabiztonsága szempontjából fontos, hogy a Paksi Atomerőmű blokkjaiból legalább egy, de inkább kettő működni tudjon, ennek érdekében fontos kormányzati döntésekre volt szükség – hangzott el a kormányzati sajtótájékoztatón, amelyen ismertetik a tegnapi paksi kormányülés döntéseit. Magyar Péter miniszterelnök kiemelte: jelenleg mínusz 119-120 centiméter körül áll a vízszint Paksnál, és vasárnapra vagy hétfőre érheti el a mínusz 132 centiméteres szintet, amikor újra szükségessé válhat egy paksi erőművi blokk leállítása. Egy hét múlva a középtávú előrejelzések szerint a vízszint mínusz 136-137 centiméter lehet, és mínusz 140 centiméteres szintnél teljesen le kellene állítani a paksi erőművet – tette hozzá.

Magyar Péter ismertette a paksi munkálatokat (Fotó: Mediaworks)

Már elkezdték megépíteni Paks és Dunaszentbenedek között a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két nyolcvanméteres bárkát, hogy ha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni, ha tényleg mínusz 132 centiméter alá csökkenne a vízszint – ismertette.

A kormányfő arról is beszámolt, hogy

Paks leállása esetén ötvenmilliárd forint lenne a közvetlen veszteség,

de ebben nincsenek benne a vállalatok veszteségei. Azonnali beavatkozásokra van szükség, ennek érdekében két hete folyamatosan ülésezik a védelmi munkacsoport. Eddig sikerült megőrizni az ország energiabiztonságát, a vízállás öt-hat napra jelezhető előre – jelezte.

Több változat felmerült a védekezésre, ezek közül többet el kellett vetni, például a robbantást és a mederkotrást is – közölte a miniszterelnök. Leszögezte:

a legfontosabb a nukleáris biztonság.

Köszönetet mondott a védekezésben részt vevő szakembereknek, szervezetnek és vállalkozásoknak, és beszámolt a két bárka elsüllyesztéséről és a fenékküszöb emeléséről, amire a Duna vízszintjének korrekciója miatt van szükség.

A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja, a legfontosabb szakmai munkát az Országos Vízügyi Főigazgatóság látja el – ismertette Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője. Hozzátette, hogy rendkívül széleskörű együttműködésről van szó a rövid határidő miatt, amelyben a Műegyetem, az MVM, a Magyar Atomenergia Hivatal és a Magyar Honvédség is közreműködik. A főigazgatóság óránként tájékoztatja a kormányt az aktuális helyzetről.