Magyar Péter honvédségi helikopterrel indult el a paksi kormányülésre

Magyar Péter miniszterelnök a honvédelmi miniszterrel Paksra tart kormányülésre. A megbeszélés célja, hogy a fontos kormányzati döntések előtt a helyszínen tekintsék át a kialakult helyzetet.

Magyar Péter úton Paksra (Forrás: Facebook)

A program során a vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői mutatják be a helyzetet, valamint ismertetik a mérnökök által kidolgozott hosszú távú megoldási lehetőséget.

Pár hét alatt megcsináljuk, amit az előző kormány hosszú évekig elmulasztott – fogalmazott a miniszterelnök.

Utóiratként megjegyezte, hogy most utazik életében először helikopteren.

Pakson tart kormányülést Magyar Péter

Ahogy az Origo beszámolt róla, a Paksi Atomerőműben tart kormányülést szerdán a kabinet, ahol az alacsony dunai vízállás okozta fennakadások hosszú távú kezeléséről döntenek. Magyar Péter szerint egy olyan beruházásról határoznak, amely csökkentheti az erőmű kiszolgáltatottságát a hasonló helyzetekkel szemben.

Hétfőn arról írtunk, hogy visszakapcsolták a 2-es blokk hármas turbináját a Paksi Atomerőműben, így ismét két turbina termel áramot. Arról is beszámoltunk korábban, hogy miért jelentene veszélyes megoldást a Duna vízszintjének mesterséges emelése.