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Magyar Péter

Magyar Péter: Magyarország konstruktívabb szereplő lett az az Európai Unióban

10 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A magyar miniszterelnök is részt vett a Szlovéniában megrendezett Bledi Stratégiai Fórumon (BSF). Magyar Péter a kerekasztal beszélgetés során az őszinte beszéd fontosságát hangsúlyozta az Európai Unió problémáinak megoldása kapcsán, példaként pedig a migráció kérdését hozta fel.
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Magyar PéterszlovéniaiBledi Stratégiai FórumEurópa

A magyar miniszterelnök Janez Jansa szlovén miniszterelnökkel, Andrej Babis cseh és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök beszélgetett a Bledi Stratégiai Fórum keretében, amelyen Európa jövőjéről értekeznek a résztvevők. Magyar Péter a színpadon az őszinte beszéd fontosságát emelte ki az Európa előtt álló kihívások megoldása érdekében. 

Magyar Péter szerint Európa problémáit csak őszinte beszéddel lehet orvosolni
Magyar Péter szerint Európa problémáit csak őszinte beszéddel lehet orvosolni 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva a kormányfő azt mondta, „nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak Magyarországgal igazságtalanul” Brüsszelben. 

Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, „csak mert védjük a közös európai határokat”. „Ez szerintem nem tisztességes” – húzta alá hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak.

A kormányfő úgy fogalmazott: 

Magyarország konstruktívabb szereplő lett az az Európai Unióban az új kormány alatt, „de ez nem jelenti azt, hogy ne a magyar érdekeket védelmeznénk minden percben.”

Hozzátette: az EU-ban a jelenlegi helyzetben olyan kérdésekre kell összpontosítani, mint gazdasági együttműködés és a versenyképesség.

Magyar Péter hangsúlyozta: „El kell döntenünk, hogy az Európai Unió pusztán túl akar élni, vagy győzni”, mert ez különböző megközelítésmódokat igényel. Szerinte azonban még mindig nem az utóbbi a vezető nézet Brüsszelben. Hangsúlyozta, hogy Közép-Európában mindenképpen a győzni akaró megközelítésmódon kell fáradozni. A kormányfő ennek kapcsán a regionális együttműködés jelentőségét is kiemelte.

 

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