Magyar Péter: Magyarország konstruktívabb szereplő lett az az Európai Unióban

A magyar miniszterelnök Janez Jansa szlovén miniszterelnökkel, Andrej Babis cseh és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök beszélgetett a Bledi Stratégiai Fórum keretében, amelyen Európa jövőjéről értekeznek a résztvevők. Magyar Péter a színpadon az őszinte beszéd fontosságát emelte ki az Európa előtt álló kihívások megoldása érdekében.

Magyar Péter szerint Európa problémáit csak őszinte beszéddel lehet orvosolni

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva a kormányfő azt mondta, „nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak Magyarországgal igazságtalanul” Brüsszelben.

Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, „csak mert védjük a közös európai határokat”. „Ez szerintem nem tisztességes” – húzta alá hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak.

A kormányfő úgy fogalmazott:

Magyarország konstruktívabb szereplő lett az az Európai Unióban az új kormány alatt, „de ez nem jelenti azt, hogy ne a magyar érdekeket védelmeznénk minden percben.”

Hozzátette: az EU-ban a jelenlegi helyzetben olyan kérdésekre kell összpontosítani, mint gazdasági együttműködés és a versenyképesség.

Magyar Péter hangsúlyozta: „El kell döntenünk, hogy az Európai Unió pusztán túl akar élni, vagy győzni”, mert ez különböző megközelítésmódokat igényel. Szerinte azonban még mindig nem az utóbbi a vezető nézet Brüsszelben. Hangsúlyozta, hogy Közép-Európában mindenképpen a győzni akaró megközelítésmódon kell fáradozni. A kormányfő ennek kapcsán a regionális együttműködés jelentőségét is kiemelte.