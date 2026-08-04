„Küldjed ki, most azonnal!” — ismét bekapcsolva maradt Magyar Péter mikrofonja

„Szóljatok a sajtónak, hogy azonnal küldje ki, hogy Magyar Péter élőben jelentkezik Paksról. Küldjék most, azonnal” – adta ki az utasítást a kormányfő, miközben több százan várakoztak az élő közvetítés kezdetére. Néhány nézőnek fel is tűnt, hogy a miniszterelnök valószínűleg nem tudja, hogy már aktív a mikrofonja, így erre kommentben figyelmeztették. A jelenetet Deák Dániel politikai elemző osztotta meg közösségi oldalán.
Nem először maradt bekapcsolva Magyar Péter mikrofonja
Két héttel ezelőtt, miután pár perces technikai szünetet rendeltek el az Országgyűlés keddi ülésén, Magyar Péter miniszterelnök szólt a tiszás képviselőkhöz, és az behallatszott egy működésben maradt mikrofonba. A miniszterelnök akkor arra utasította a képviselőit, hogy legfeljebb két mondatot mondhatnak a sajtónak.
Figyeljetek, légy szíves! Itt a teljes sajtó, Andi körbe fog írni. Légy szíves, mindenki, szigorúan két mondat”
– fogalmazott.