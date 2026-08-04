„Küldjed ki, most azonnal!” — ismét bekapcsolva maradt Magyar Péter mikrofonja

„Szóljatok a sajtónak, hogy azonnal küldje ki, hogy Magyar Péter élőben jelentkezik Paksról. Küldjék most, azonnal” – adta ki az utasítást a kormányfő, miközben több százan várakoztak az élő közvetítés kezdetére. Néhány nézőnek fel is tűnt, hogy a miniszterelnök valószínűleg nem tudja, hogy már aktív a mikrofonja, így erre kommentben figyelmeztették. A jelenetet Deák Dániel politikai elemző osztotta meg közösségi oldalán.

Kellemetlen jelenet előzte meg Magyar Péter paksi bejelentkezését (Fotó: MEDIAWORKS)

Nem először maradt bekapcsolva Magyar Péter mikrofonja

Két héttel ezelőtt, miután pár perces technikai szünetet rendeltek el az Országgyűlés keddi ülésén, Magyar Péter miniszterelnök szólt a tiszás képviselőkhöz, és az behallatszott egy működésben maradt mikrofonba. A miniszterelnök akkor arra utasította a képviselőit, hogy legfeljebb két mondatot mondhatnak a sajtónak.

Figyeljetek, légy szíves! Itt a teljes sajtó, Andi körbe fog írni. Légy szíves, mindenki, szigorúan két mondat”

– fogalmazott.