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Rendkívüli

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a Paksi Atomerőműnél

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Magyar Péter

„Küldjed ki, most azonnal!” — ismét bekapcsolva maradt Magyar Péter mikrofonja

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Kellemetlen jelenet előzte meg a miniszterelnök kedd délutáni élő bejelentkezését a Paksi Atomerőműtől. Magyar Péter az élő közvetítés előtt saját sajtósait utasítgatta, miközben valószínűleg nem tudta, hogy több százan hallják már a hangját.
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Magyar PéteratomerőműsajtóPaksmikrofon

„Szóljatok a sajtónak, hogy azonnal küldje ki, hogy Magyar Péter élőben jelentkezik Paksról. Küldjék most, azonnal” – adta ki az utasítást a kormányfő, miközben több százan várakoztak az élő közvetítés kezdetére. Néhány nézőnek fel is tűnt, hogy a miniszterelnök valószínűleg nem tudja, hogy már aktív a mikrofonja, így erre kommentben figyelmeztették. A jelenetet Deák Dániel politikai elemző osztotta meg közösségi oldalán.

Magyar Péter sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában
Kellemetlen jelenet előzte meg Magyar Péter paksi bejelentkezését  (Fotó: MEDIAWORKS)

Nem először maradt bekapcsolva Magyar Péter mikrofonja

Két héttel ezelőtt, miután pár perces technikai szünetet rendeltek el az Országgyűlés keddi ülésén, Magyar Péter miniszterelnök szólt a tiszás képviselőkhöz, és az behallatszott egy működésben maradt mikrofonba. A miniszterelnök akkor arra utasította a képviselőit, hogy legfeljebb két mondatot mondhatnak a sajtónak.

Figyeljetek, légy szíves! Itt a teljes sajtó, Andi körbe fog írni. Légy szíves, mindenki, szigorúan két mondat”

– fogalmazott.

@deakdaniel_official

❗️„Küldjed ki, most azonnal!” — ismét bekapcsolva maradt Magyar Péter mikrofonja. Ezúttal az hallatszik, hogy még a sajtósát is kézivezérli.

♬ eredeti hang - Deák Dániel

 

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