Magyar Péter beszédet mond a mohácsi csata 500. évfordulóján – élőben az Origón

Ötszáz éve ezen a napon történt a mohácsi csata, amely évszázadokra meghatározta hazánk sorsát – idézte fel közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök délelőtt íz órától beszédet mond az évforduló alkalmából.

Magyar Péter megemlékezik a mohácsi csata 500. évfordulójáról (Fotó: Mediaworks)

A mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni

– hangsúlyozta a kormányfő bejegyzésében.

A miniszterelnök Mohácson tartott beszédében rámutatott, ha visszanézünk Magyarország több mint ezer éves történelmére, akkor a mohácsi csata szinte pont a közepénél van. „Mintha a magyar történelem hatalmas könyvét pont itt hajtották volna ketté”. Az egyik oldalon az államalapítás, egy erős magyar királyság, a másik oldalon egy három részre szakadt ország, felkelések szabadságharcok, idegen megszállások és végül egy szabad Magyarország – mondta.

Ötszáz évvel ezelőtt más volt ez a táj, de ha közelebb lépünk, akkor láthatjuk, hogy olyan emberek lakták, mint ma. Az az ember, aki aznap reggel felkelt és elindult Mohács felé, az nem egy történelemkönyv egyik szereplőjeként indult el, nem tudta, hogy 500 évvel később emlékművek lesznek ezen a környéken, nem tudta, hogy az a nap évszázadokon keresztül ott marad a magyar történelemben – mutatott rá Magyar Péter. Majd hangsúlyozta:

ő csak azt tudta, hogy veszélyben van valami, veszélyben van a családja, az otthona, a közössége, az országa.

Amikor Mohácsról beszélünk ismerjük a neveket, II. Lajos királyét, Tomori Pálét, Szapolyai Jánosét, Szulejmán szultánét. A történelem megőrizte a nevüket. „De ma 500 évvel később én első sorban nem rájuk szeretnék emlékezni, hanem azokra, akiknek a nevét nem őrizte meg a történelem” – jelentette ki a miniszterelnök.

Ötszáz év elteltével nem csak azt kell megkérdeznünk, hogy mi történt 1526 augusztus 29-én, hanem azt is, hogy mit üzen nekünk mohács ennyi idő távlatából – mutatott rá a kormányfő. Szerinte a válasz nem a történelemkönyvekben van, hanem minden magyar emberben, annak a tudata, hogy bár különbözőek vagyunk, van valami, ami összeköt minket. Az, hogy ugyan ennek a történetnek vagyunk az örökösei, hogy ugyan azon a nyelven mondjuk, hogy anya, hogy otthon, hogy haza. Ez a nyelv pedig itt volt már Mohács előtt és itt van most Mohács után is – tette hozzá.

Mohácsnál elvesztettünk egy sorsdöntő csatát és elvesztett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, ez talán Mohács legnagyobb üzenete

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette: Európát irányító birodalmak, országok, dinasztiák és hatalmak, határok mozdultak el, de a magyar közösség megmaradt. Nem azért mert mindig mi voltunk a legerősebbek, a leggazdagabbak vagy azért mert mindig mi dönthettünk a saját sorsunkról, hanem azért mert minden törés után voltak emberek, akik azt mondták, hogy „folytatjuk” és újraépítették a hazát. Ez a megmaradás titka, nem valami elvont történelmi csoda.

A magyar történelem nem a veszteségek története, hanem a talpra állások, a megmaradás, az újrakezdés története

– mutatott rá. Hozzátette: éppen ezért kell ma is az összefogásról beszélni.