Kínosan kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péter mohácsi beszédére + fotók

Ma van a mohácsi csata 500. évfordulója, ebből az alkalomból ünnepi megemlékezést tartottak Mohácson, melyen a miniszterelnök beszédet mondott. Az ünnepségről készült felvételek arról tanúskodnak, hogy erősen foghíjasak voltak a széksorok Magyar Péter beszéde alatt.

Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péter mohácsi beszédére (Forrás: Facebook)

„A hősöknek jár a tisztelet, de úgy tűnik, Magyar Péternek nem” – írta a közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott, hogy fájóan, kínosan, kellemetlenül foghíjas széksorok előtt beszélt a miniszterelnök Mohácson.

Kínos helyzetbe került Magyar Péter

A képviselő megjegyezte, hogy nem lenne a közvetítés rendezőjének és operatőreinek a helyében, ugyanis

brutális, amit kapnak majd az arrogáns, erőszakos kormányfőtől, amiért ország-világ láthatta, hogy a vártnál mennyivel kevesebben mentek el az állami rendezvényre.

Forrás: Facebook

Németh Balázs szerint a kormányzati csapat rutinosabban is felmérhette volna, hogy mennyi székre van szükség, és akkor nem hozták volna ennyire kellemetlen helyzetbe a miniszterelnököt.

A képviselő szerint „az elmúlt 100 nap gyászos kormányzati teljesítménye” miatt nem voltak kíváncsiak az emberek Magyar Péterre.