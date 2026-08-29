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Magyar Péter

Kínosan kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péter mohácsi beszédére + fotók

9 perce
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A miniszterelnököt foghíjas széksorok várták Mohácson a helyszíni felvételek szerint. Magyar Péter beszédére láthatóan kevesen voltak kíváncsiak. Németh Balázs szerint ez az elmúlt 100 nap gyászos kormányzati teljesítménye miatt történt így.
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Magyar PéterMohácsmohácsi csata

Ma van a mohácsi csata 500. évfordulója, ebből az alkalomból ünnepi megemlékezést tartottak Mohácson, melyen a miniszterelnök beszédet mondott. Az ünnepségről készült felvételek arról tanúskodnak, hogy erősen foghíjasak voltak a széksorok Magyar Péter beszéde alatt.

Magyar Péter Mohács 500
Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péter mohácsi beszédére (Forrás: Facebook)

„A hősöknek jár a tisztelet, de úgy tűnik, Magyar Péternek nem” – írta a közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott, hogy fájóan, kínosan, kellemetlenül foghíjas széksorok előtt beszélt a miniszterelnök Mohácson.

Kínos helyzetbe került Magyar Péter

A képviselő megjegyezte, hogy nem lenne a közvetítés rendezőjének és operatőreinek a helyében, ugyanis

brutális, amit kapnak majd az arrogáns, erőszakos kormányfőtől, amiért ország-világ láthatta, hogy a vártnál mennyivel kevesebben mentek el az állami rendezvényre.

Magyar Péter Mohács 500
Forrás: Facebook

Németh Balázs szerint a kormányzati csapat rutinosabban is felmérhette volna, hogy mennyi székre van szükség, és akkor nem hozták volna ennyire kellemetlen helyzetbe a miniszterelnököt.

A képviselő szerint „az elmúlt 100 nap gyászos kormányzati teljesítménye” miatt nem voltak kíváncsiak az emberek Magyar Péterre.

 

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