„Kevesebb nárcisztikus poszt jót tenne” – Magyar Péter „hős” feliratú sapkában tartja a Holdat, a kommentelők ismét kiakadtak

„Éjjel, száraz lábbal a Duna közepén, avagy fenékküszöb by night” – írta Magyar Péter a Facebookon, ahol egy olyan fotót is közzétett, amelyen a Duna vizében állva, kezében a Holdat tartva pózol. A kormányfő egy külön erre az alkalomra feliratozott baseballsapkát is viselt, amely őt a fenékküszöb hősének titulusával ruházza fel.
A kommentelők nem ünnepelték Magyar Péter önreklámozását
Várd ki szépen a szeptemberi Hann Endre mérést, és látni fogod, hogy az arroganciád és az elmúlt hét nívótlansága minimum 10%, de valószínűleg nagyobb támogatásvesztést jelentett. Még pár ilyen hét és mész a levesbe Viktor után. Az én szavazatomra már biztosan nem számíthatsz, pedig még rendszerváltó tag is voltam”
– írta egy láthatóan csalódott hozzászóló.
Más sokkal rövidebben fogalmazott, szintén a csökkenő népszerűségre utalva:
kicsit kevesebb nárcisztikus poszt jót tenne a megcsappanni látszó népszerűségének!”
Engedd el ezeket a posztokat kérlek. Kontraproduktív. Nem fancy már, túl sok. Haladjunk a többi megoldandó problémával..!”
– írták többen, akik az ország égetőbb problémáira igyekeztek felhívni Magyar Péter figyelmét.
Természetesen a humor sem maradhatott el:
Éjjel, száraz lábbal a Duna közepén, avagy mégis eljött a Messiás...”
A posztra eddig több mint ezer nevető reakció érkezett. Egy másik hozzászóló saját segítségét is felajánlotta annak érdekében, hogy a jövőben kevesebb hasonló poszt születhessen.
Sok lesz…. Ha kell egy szakember a csapatba aki szűri, hogy mit érdemes posztolni, DM”
– írta, azaz arra kérte a kormányfőt, őt keresse az ügyben.
A kommentfolyamban közben újra előkerült az NVVH vezetésének kérdése is.
Nem kérünk belőled Péter, amíg Ligeti nem lesz a vezető!”
– írta egy hozzászóló, utalva arra, hogy többen továbbra is Ligeti Miklóst hiányolják az új vagyonvisszaszerzési hivatal éléről Unger Anna helyett.
A legerősebb hozzászólások egyike kifejezetten azt kritizálta, hogy a miniszterelnök hősként utal saját magára.
Most komolyan hero feliratú sapkában pózol a miniszterelnök és közben a Holdat tartja a kezében? Ne már, de tényleg. Gondolom attól tartja magát hősnek, hogy meg lett építve a fenékküszöb.”
A kommentelő ezután azt is felrótta Magyar Péternek, hogy augusztus 5-én még arról beszélt, hogy a fenékküszöb nem kivitelezhető, majd néhány nappal később már annak megépítését jelentette be. Hozzátette: szerinte „jobb helyeken” egy miniszterelnök szégyellné magát ilyen intézkedések mellett, és nem „Hero” feliratú sapkában posztolna magáról.
Mondjuk mit is várhatnánk attól, akinek The Man a második neve Instagramon”
– zárta a hozzászólást.
A fenékküszöb valóban elkészült az első ütemben, a Paksi Atomerőmű pedig a korábbi komoly termelés-visszafogás után augusztus végére ismét teljes kapacitás felé tartott. A miniszterelnök kommunikációját azonban még a saját oldalán is egyre keményebben kritizálják azok, akik szerint a hősködés helyett inkább a valódi problémák megoldására kellene koncentrálnia.