„Kevesebb nárcisztikus poszt jót tenne” – Magyar Péter „hős” feliratú sapkában tartja a Holdat, a kommentelők ismét kiakadtak

„Éjjel, száraz lábbal a Duna közepén, avagy fenékküszöb by night” – írta Magyar Péter a Facebookon, ahol egy olyan fotót is közzétett, amelyen a Duna vizében állva, kezében a Holdat tartva pózol. A kormányfő egy külön erre az alkalomra feliratozott baseballsapkát is viselt, amely őt a fenékküszöb hősének titulusával ruházza fel.

Felrobbant a kommentszekció Magyar Péter posztja alatt (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

A kommentelők nem ünnepelték Magyar Péter önreklámozását

Várd ki szépen a szeptemberi Hann Endre mérést, és látni fogod, hogy az arroganciád és az elmúlt hét nívótlansága minimum 10%, de valószínűleg nagyobb támogatásvesztést jelentett. Még pár ilyen hét és mész a levesbe Viktor után. Az én szavazatomra már biztosan nem számíthatsz, pedig még rendszerváltó tag is voltam”

– írta egy láthatóan csalódott hozzászóló.

Más sokkal rövidebben fogalmazott, szintén a csökkenő népszerűségre utalva:

kicsit kevesebb nárcisztikus poszt jót tenne a megcsappanni látszó népszerűségének!”

Engedd el ezeket a posztokat kérlek. Kontraproduktív. Nem fancy már, túl sok. Haladjunk a többi megoldandó problémával..!”

– írták többen, akik az ország égetőbb problémáira igyekeztek felhívni Magyar Péter figyelmét.

Természetesen a humor sem maradhatott el:

Éjjel, száraz lábbal a Duna közepén, avagy mégis eljött a Messiás...”

A posztra eddig több mint ezer nevető reakció érkezett. Egy másik hozzászóló saját segítségét is felajánlotta annak érdekében, hogy a jövőben kevesebb hasonló poszt születhessen.

Sok lesz…. Ha kell egy szakember a csapatba aki szűri, hogy mit érdemes posztolni, DM”

– írta, azaz arra kérte a kormányfőt, őt keresse az ügyben.

A kommentfolyamban közben újra előkerült az NVVH vezetésének kérdése is.

Nem kérünk belőled Péter, amíg Ligeti nem lesz a vezető!”

– írta egy hozzászóló, utalva arra, hogy többen továbbra is Ligeti Miklóst hiányolják az új vagyonvisszaszerzési hivatal éléről Unger Anna helyett.

A legerősebb hozzászólások egyike kifejezetten azt kritizálta, hogy a miniszterelnök hősként utal saját magára.

Most komolyan hero feliratú sapkában pózol a miniszterelnök és közben a Holdat tartja a kezében? Ne már, de tényleg. Gondolom attól tartja magát hősnek, hogy meg lett építve a fenékküszöb.”

A kommentelő ezután azt is felrótta Magyar Péternek, hogy augusztus 5-én még arról beszélt, hogy a fenékküszöb nem kivitelezhető, majd néhány nappal később már annak megépítését jelentette be. Hozzátette: szerinte „jobb helyeken” egy miniszterelnök szégyellné magát ilyen intézkedések mellett, és nem „Hero” feliratú sapkában posztolna magáról.

Mondjuk mit is várhatnánk attól, akinek The Man a második neve Instagramon”

– zárta a hozzászólást.