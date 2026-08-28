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Magyar Péter

Magyar Péter: Ma az országgyűlés történelmi döntést hozott

14 perce
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A miniszterelnök pénteken, az Országgyűlés rendkívüli ülésének szünetében tart doorstep sajtótájékoztatót az NVVH elnökének megválasztásáról. A képviselők délelőtt egyenkénti, titkos szavazással döntenek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjéről. Kövesse élőben Magyar Péter bejelentéseit az Origón!
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Magyar Péterországgyűlésnvvhnemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalszavazás

Pénteken rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelynek egyik legfontosabb napirendi pontja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének megválasztása. A képviselők délelőtt egyenkénti, titkos szavazással döntenek arról, ki vezesse a hivatalt. Cikkünk frissül!

Magyar Péter
Az Országgyűlés megválasztja az NVVH elnökét, ezt követően Magyar Péter sajtótájékoztatóját követhetik élőben (Fotó: Hatlaczki Balazs)

A voksolást követően, az ülés szünetében Magyar Péter doorstep sajtótájékoztatót tart a Parlamentben. 

A Tisza egyik legfőbb vállalása volt már a választási kampány idején is a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása. Ez belekerült a kormány legfontosabb pontjai közé is. Ennek is köszönhető, hogy szinte elsőként sikerült elfogadni ezt az Európában is egyedülálló módon erős, korrupcióellenes bűncselekményt felderítő jogosítványokkal felvértezett hivatal megalapítását lehetővé tevő jogszabályt. 

- fogalmazott Magyar Péter, hozzátéve: 

Ma az országgyűlés történelmi döntést hozott, megválasztotta kétharmados többséggel Dr. Unger Anna Rózát a hivatal elnökének hat évre, illetőleg megválasztotta dr. Tasnádi Katalint a Hivatal Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnökhelyettesének. Mindkét megválasztott vezetőnek szívből gratulálok, jó egészséget és mindannyiunk érdekében, minden magyar ember érdekében eredményes munkát kívánok. 

A miniszterelnök emlékeztett, rengeteg pályázat érkezett, mind az elnöki pozícióra, mind az elnökhelyettesi pozíciókra. 

Az Országgyűlés megválasztotta az NVVH elnökét

 

 

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